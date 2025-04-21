15 bin öğretmen ataması başvuru ekranı MEBBİS | Öğretmen alımı başvuru şartları neler, nereden yapılır?
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru sürecini başlattı. 2025 öğretmen atama takviminin açıklanmasıyla birlikte adayların başvuru tarihleri, kontenjanlar ve şartlara dair merakı da arttı. KPSS puanına göre yapılacak alımlar iki aşamada gerçekleşecek. Önce ön başvurular alınacak, ardından sözlü sınav süreci işleyecek. İşte başvuru sürecine dair merak edilen detaylar...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.04.2025 06:26
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 06:26