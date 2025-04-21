Viral Galeri Viral Liste 15 bin öğretmen ataması başvuru ekranı MEBBİS | Öğretmen alımı başvuru şartları neler, nereden yapılır?

15 bin öğretmen ataması başvuru ekranı MEBBİS | Öğretmen alımı başvuru şartları neler, nereden yapılır?

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru sürecini başlattı. 2025 öğretmen atama takviminin açıklanmasıyla birlikte adayların başvuru tarihleri, kontenjanlar ve şartlara dair merakı da arttı. KPSS puanına göre yapılacak alımlar iki aşamada gerçekleşecek. Önce ön başvurular alınacak, ardından sözlü sınav süreci işleyecek. İşte başvuru sürecine dair merak edilen detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.04.2025 06:26 Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 06:26
15 bin öğretmen ataması başvuru ekranı MEBBİS | Öğretmen alımı başvuru şartları neler, nereden yapılır?

Sözleşmeli öğretmen atamaları için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. 15 Nisan 2025'te gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan 25 bin öğretmen kadrosunun ardından, 15 bin yeni sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin süreç resmen başladı.

15 bin öğretmen ataması başvuru ekranı MEBBİS | Öğretmen alımı başvuru şartları neler, nereden yapılır?

Başvurular 21 Nisan'da Başlıyor

Millî Eğitim Bakanlığı, 2025 yılı için yapılacak 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması başvurularının 21 Nisan – 5 Mayıs tarihleri arasında alınacağını açıkladı. Adaylar başvuru işlemlerini elektronik ortamda tamamlayacak. Süreç, ön başvuru, sözlü sınav ve tercih aşamalarıyla ilerleyecek.

KPSS puan üstünlüğüne göre yapılacak sıralama sonucunda her branş için kontenjanın üç katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak. Nihai atamalar ise KPSS ile sözlü sınav puanlarının yüzde 50'si alınarak hesaplanacak puan üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek.

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15 bin öğretmen ataması başvuru ekranı MEBBİS | Öğretmen alımı başvuru şartları neler, nereden yapılır?

En Fazla Kontenjan Sınıf Öğretmenliğine

MEB tarafından yayımlanan kontenjan dağılımı listesine göre en fazla atama 4 bin 378 kontenjanla sınıf öğretmenliğine yapılacak. Onu 3 bin 87 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, bin 802 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, bin 321 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği ve 757 kontenjanla İngilizce öğretmenliği takip ediyor. Branş dağılımında, ülke genelindeki doluluk oranları dikkate alınarak planlama yapıldı.

15 bin öğretmen ataması başvuru ekranı MEBBİS | Öğretmen alımı başvuru şartları neler, nereden yapılır?

Başvuru Şartları Neler?

2025 yılı sözleşmeli öğretmenlik için başvuru yapacak adayların bazı temel koşulları sağlaması gerekiyor. Başlıca şartlar şöyle:

📍Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak (KKTC vatandaşları hariç),

📍657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartlara sahip olmak,

📍Talim ve Terbiye Kurulu'nca belirlenen alanlara uygun öğretmenlik bölümlerinden mezun olmak,

📍Pedagojik formasyon ya da tezsiz yüksek lisans belgesine sahip olmak (gereken durumlar için),

📍2024 KPSS'de atanacağı alana ilişkin puan türünden en az 50 puan almış olmak,

📍Devlet memurluğundan ya da öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

📍Ataması iptal edilen ya da sözleşmesi feshedilen adaylar için bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak,

📍Halen başka bir kurumda sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmıyor olmak.

15 bin öğretmen ataması başvuru ekranı MEBBİS | Öğretmen alımı başvuru şartları neler, nereden yapılır?

Sözlü Sınav Süreci ve Atama Kriterleri

Başvuru sürecinin ardından, KPSS puan sıralamasına göre her branşın üç katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak. Sözlü sınavların ardından KPSS puanı ile sözlü sınav puanının eşit ağırlıklı ortalaması alınacak ve bu puan doğrultusunda atamalar yapılacak. Adayların sözlü sınavlara yönelik hazırlıklarını erkenden başlatmaları önem taşıyor.

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