15 bin öğretmen ataması başvuru ekranı MEBBİS | Öğretmen alımı başvuru şartları neler, nereden yapılır?

Başvuru Şartları Neler?

2025 yılı sözleşmeli öğretmenlik için başvuru yapacak adayların bazı temel koşulları sağlaması gerekiyor. Başlıca şartlar şöyle:

📍Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak (KKTC vatandaşları hariç),

📍657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartlara sahip olmak,

📍Talim ve Terbiye Kurulu'nca belirlenen alanlara uygun öğretmenlik bölümlerinden mezun olmak,

📍Pedagojik formasyon ya da tezsiz yüksek lisans belgesine sahip olmak (gereken durumlar için),

📍2024 KPSS'de atanacağı alana ilişkin puan türünden en az 50 puan almış olmak,

📍Devlet memurluğundan ya da öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

📍Ataması iptal edilen ya da sözleşmesi feshedilen adaylar için bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak,

📍Halen başka bir kurumda sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmıyor olmak.