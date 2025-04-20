İlk arabam ve Aile Destek Programı kampanyası 2025 | Başvuru şartları nedir? 3 çocuklu aileler hemen baksın

2025 yılı Türkiye'nin otomotiv sektöründe önemli adımlar attığı bir dönem olarak öne çıkıyor. Bu yıl hayata geçirilecek olan İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı ile yerli otomobil alımına yönelik önemli destekler sunulacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanan program özellikle 3 ve daha fazla çocuğu olan ailelere finansal kolaylık sağlamayı hedefliyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi