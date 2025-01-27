Esnek Çalışma Modeliyle mesai saati avantajı sıralandı! İzin günleri artacak mı? İşte kapsayacak meslekler
Hükümet, 2025 yılına "Aile Yılı" olarak imza atarken, kadınların iş gücünde kalmalarını ve aile yaşamını dengelemelerini kolaylaştıracak önemli bir adım atıyor. Yeni dönemde, özellikle kadınların daha esnek bir şekilde çalışma hayatına katılabilmeleri için "esnek çalışma" modeli üzerinde çalışmalar sürüyor. Peki bu model ile çalışma saatleri düşecek mi? Hangi sektörlerde uygulanacak?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.01.2025 08:04
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 14:28