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Esnek Çalışma Modeliyle mesai saati avantajı sıralandı! İzin günleri artacak mı? İşte kapsayacak meslekler

Hükümet, 2025 yılına "Aile Yılı" olarak imza atarken, kadınların iş gücünde kalmalarını ve aile yaşamını dengelemelerini kolaylaştıracak önemli bir adım atıyor. Yeni dönemde, özellikle kadınların daha esnek bir şekilde çalışma hayatına katılabilmeleri için "esnek çalışma" modeli üzerinde çalışmalar sürüyor. Peki bu model ile çalışma saatleri düşecek mi? Hangi sektörlerde uygulanacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.01.2025 08:04 Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 14:28
Esnek Çalışma Modeliyle mesai saati avantajı sıralandı! İzin günleri artacak mı? İşte kapsayacak meslekler

Hükümet, 2025 yılı için "Aile Yılı" ilan ederek, özellikle kadınların iş gücünde daha aktif rol almalarını destekleyecek önemli bir reformu hayata geçiriyor. "Esnek çalışma" modeli, çalışanların iş hayatlarını aile yaşamlarıyla uyumlu hale getirmelerini sağlamak için devreye giriyor.

ESNEK MESAİ İÇİN ÖZEL ÇALIŞMA
Esnek Çalışma Modeliyle mesai saati avantajı sıralandı! İzin günleri artacak mı? İşte kapsayacak meslekler

Esnek Çalışma Nedir?

Sabah Gazetesi'nden Önder Yılmaz'ın haberine göre, esnek çalışma çalışanlara işlerini ne zaman ve nasıl yapacakları konusunda daha fazla kontrol sunan bir çalışma düzenini tanımlıyor. Çalışma saatlerinin standart mesai saatlerinden farklı olabilmesi, nerede ve nasıl çalışılacağına dair esneklik sağlaması bu modelin temel özellikleri arasında yer alıyor. Esnek çalışma düzenini benimseyen şirketlerde, çalışanların iş başlangıç ve bitiş saatleri diğer şirketlerden farklı olabiliyor.

Esnek Çalışma Modeliyle mesai saati avantajı sıralandı! İzin günleri artacak mı? İşte kapsayacak meslekler

Esnek Çalışmaya Neden İhtiyaç Duyuluyor?

Son yıllarda, Türkiye'de doğurganlık oranındaki düşüş ve özellikle çalışan kadınların aile hayatını daha iyi dengeleyebilme ihtiyacı, esnek çalışma modelinin gündeme gelmesinin sebepleri arasında. Kadınların iş gücüne katılımının artması ancak aynı zamanda ailelerine zaman ayırabilmelerini sağlayacak düzenlemelerin yapılması kaçınılmaz görülüyor. Bu kapsamda esnek çalışma modeli, kadınların hem iş gücünde kalmalarını hem de aile hayatlarına daha fazla odaklanmalarını mümkün kılacak.

Esnek Çalışma Modeliyle mesai saati avantajı sıralandı! İzin günleri artacak mı? İşte kapsayacak meslekler

Hangi Çalışma Modelleri Uygulanacak?

Esnek çalışma modeli kapsamında, dört ana model ön plana çıkıyor: uzaktan çalışma, kısmi çalışma, değişken zamanlı çalışma ve akademik eğitim amaçlı çalışma. Bu modeller, kadınlar başta olmak üzere çalışanların özel yaşamlarına daha fazla vakit ayırmalarını sağlamak ve istihdamda kalmalarını teşvik etmek amacıyla tasarlanmış.

Esnek Çalışma Modeliyle mesai saati avantajı sıralandı! İzin günleri artacak mı? İşte kapsayacak meslekler

Çalışma Saatleri Kısalacak mı?

Dünyadaki esnek çalışma örneklerinde, çalışma gün ve saatlerinde kısaltmaların yapıldığına sıkça rastlanıyor. Türkiye'deki ilk taslak çalışmalarda, 45 saatlik haftalık çalışma süresinin 40 saate çekilmesi gibi alternatif düzenlemeler tartışılmakta. Ancak bu düzenleme şu an için askıya alınmış durumda.

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