Esnek Çalışma Modeliyle mesai saati avantajı sıralandı! İzin günleri artacak mı? İşte kapsayacak meslekler

Esnek Çalışma Nedir?

Sabah Gazetesi'nden Önder Yılmaz'ın haberine göre, esnek çalışma çalışanlara işlerini ne zaman ve nasıl yapacakları konusunda daha fazla kontrol sunan bir çalışma düzenini tanımlıyor. Çalışma saatlerinin standart mesai saatlerinden farklı olabilmesi, nerede ve nasıl çalışılacağına dair esneklik sağlaması bu modelin temel özellikleri arasında yer alıyor. Esnek çalışma düzenini benimseyen şirketlerde, çalışanların iş başlangıç ve bitiş saatleri diğer şirketlerden farklı olabiliyor.