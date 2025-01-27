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4. Yargı Reformu maddeleri | Yeni Yargı Reformu paketi içeriğinde neler var, son durum ne?

Adalet Bakanlığı, 2025-2029 yıllarını kapsayan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi ile yargı sisteminde köklü değişimlere hazırlanıyor. Beş ana amaç, 45 hedef ve 264 faaliyetle şekillenen reform, özellikle "Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi ve Süreçlerin Yeniden Yapılandırılması" kapsamında, istinaf ve temyiz sürelerinin kısaltılmasını hedefliyor. Reformun ayrıntıları, yargı süreçlerini daha etkin ve hızlı hale getirmeyi amaçlayan yeniliklerle dikkat çekiyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.01.2025 07:35
4. Yargı Reformu maddeleri | Yeni Yargı Reformu paketi içeriğinde neler var, son durum ne?

Adalet Bakanlığı, yargı alanında önemli reformların hayata geçirilmesini sağlayacak 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni duyurdu. 2025-2029 yıllarını kapsayan bu belgede, istinaf ve temyiz süreçlerinin hızlandırılması, duruşma erteleme sürelerinin kısaltılması ve kurumsal yapının güçlendirilmesi gibi kritik hedefler yer alıyor. İşte detaylar…

4. Yargı Reformu maddeleri | Yeni Yargı Reformu paketi içeriğinde neler var, son durum ne?

İstinaf ve Temyiz Süreleri Kısaltılacak

4. Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yer alan en dikkat çekici değişikliklerden biri, istinaf ve temyiz sürelerinin kısaltılması olacak. Bu kapsamda, istinaf incelemelerinin en geç 6 ay içinde sonuçlanması hedefleniyor. Mahkemelerdeki iş yükünün azaltılması ve daha etkin bir sistem kurulması amacıyla, daire ve hakim sayıları arttırılacak, uzmanlaşmaya gidilecek. Ayrıca, dosya incelemelerinin hızlı ve etkili bir şekilde yapılabilmesi için dairelerin tek heyetle çalışması sağlanacak.

4. Yargı Reformu maddeleri | Yeni Yargı Reformu paketi içeriğinde neler var, son durum ne?

Bölge adliye mahkemelerinin de güçlendirilmesi planlanıyor. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın daire kararlarına itiraz yetkisi genişletilecek ve istinaf incelemeleri yalnızca dosyanın bölge adliye mahkemesine gelme tarihiyle değil, davanın açıldığı tarih de dikkate alınarak yapılacak. Ayrıca, bazı davalarda doğrudan temyiz imkanı sağlanacak.

4. Yargı Reformu maddeleri | Yeni Yargı Reformu paketi içeriğinde neler var, son durum ne?

Duruşma Erteleme Süreleri Azaltılacak

Yargı reformunun bir diğer önemli hedefi, duruşma sürelerinin kısaltılması. Duruşmaların, kanunda belirtilen istisnai durumlar dışında, en fazla 2 ay sonraya ertelenmesi sağlanacak. Bu düzenleme, yargı süreçlerinin hızlanmasına ve adaletin daha kısa sürede tecelli etmesine katkı sunacak. Ayrıca, bozma kararı verilen dosyalar öncelikli olarak görülerek, hızlı bir çözüm sağlanması hedefleniyor.

4. Yargı Reformu maddeleri | Yeni Yargı Reformu paketi içeriğinde neler var, son durum ne?

Kurumsal Yapı Güçlendirilecek

Reform belgesinde, yargının daha verimli ve etkin çalışması için kurumsal yapının güçlendirilmesi de ön planda. Yargıtay ve Danıştay'ın daire ve üye sayıları, iş yüküne orantılı bir şekilde artırılacak. Aynı şekilde, bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinin daire sayıları da yükseltilecek ve ihtisaslaşma sağlanacak. Bu değişikliklerle, temyiz ve istinaf süreçlerinde etkinlik artırılacak.

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