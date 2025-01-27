4. Yargı Reformu maddeleri | Yeni Yargı Reformu paketi içeriğinde neler var, son durum ne?
Adalet Bakanlığı, 2025-2029 yıllarını kapsayan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi ile yargı sisteminde köklü değişimlere hazırlanıyor. Beş ana amaç, 45 hedef ve 264 faaliyetle şekillenen reform, özellikle "Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi ve Süreçlerin Yeniden Yapılandırılması" kapsamında, istinaf ve temyiz sürelerinin kısaltılmasını hedefliyor. Reformun ayrıntıları, yargı süreçlerini daha etkin ve hızlı hale getirmeyi amaçlayan yeniliklerle dikkat çekiyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.01.2025 07:35