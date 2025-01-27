4. Yargı Reformu maddeleri | Yeni Yargı Reformu paketi içeriğinde neler var, son durum ne?

İstinaf ve Temyiz Süreleri Kısaltılacak

4. Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yer alan en dikkat çekici değişikliklerden biri, istinaf ve temyiz sürelerinin kısaltılması olacak. Bu kapsamda, istinaf incelemelerinin en geç 6 ay içinde sonuçlanması hedefleniyor. Mahkemelerdeki iş yükünün azaltılması ve daha etkin bir sistem kurulması amacıyla, daire ve hakim sayıları arttırılacak, uzmanlaşmaya gidilecek. Ayrıca, dosya incelemelerinin hızlı ve etkili bir şekilde yapılabilmesi için dairelerin tek heyetle çalışması sağlanacak.