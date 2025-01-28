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Esnek mesai için özel çalışma! Esnek çalışma modelinin detayları belli oluyor

Esnek mesai için özel çalışma! Esnek çalışma modelinin detayları belli oluyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.01.2025 14:28
İş hayatına yeni bir soluk getirmesi beklenen esnek çalışma modelinin detayları belli olmaya başladı. Yeni düzenleme belli meslek gruplarını kapsayacak şekilde hazırlanacak. Esnek çalışma modeli ile haftalık mesai saati değişmeyecek. Esnek mesaide emek yoğunluğu olan tekstil ve imalat, bazı mühendislik dalları, dijital ve siber teknolojinin kullanıldığı meslek grupları öncelikli olacak.
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Esnek mesai için özel çalışma! Esnek çalışma modelinin detayları belli oluyor
Esnek mesai için özel çalışma
Esnek mesai için özel çalışma
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