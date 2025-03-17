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Esnaf Kefalet kredi limiti ve oranları 2025 | Esnaf kredisi başvuru şartları neler?

Merkez Bankası'nın 6 Mart'taki faiz indirimi sonrası kamu bankaları esnaf kredilerinde yeni düzenlemelere gitti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar İftar Programı'nda yaptığı açıklamada esnaf kredisi limitinin 750 bin liradan 1 milyon liraya çıkarıldığını duyurdu. Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası aracılığıyla sunulan kredilerde faiz oranları da güncellendi. İşte esnaf ve sanatkarları ilgilendiren yeni kredi detayları...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.03.2025 12:44 Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 12:44
Esnaf Kefalet kredi limiti ve oranları 2025 | Esnaf kredisi başvuru şartları neler?

Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası kamu bankalarının esnaf kredilerinde yaptığı güncellemeler büyük yankı uyandırdı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, esnaf ve sanatkarlar için kredi limitlerinin artırıldığını ve faiz oranlarının düşürüldüğünü duyurdu. Peki yeni esnaf kredisi şartları neler? Kimler faydalanabilir? İşte tüm detaylar…

Esnaf Kefalet kredi limiti ve oranları 2025 | Esnaf kredisi başvuru şartları neler?

Esnaf Kredisi Limiti 1 Milyon Liraya Çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar İftar Programı'nda yaptığı açıklamada Hazine destekli esnaf kredisi limitinin 750 bin liradan 1 milyon liraya yükseltildiğini belirtti. Bu düzenleme, finansman ihtiyacı duyan küçük işletmeler ve esnaflar için önemli bir adım olarak görülüyor.

Esnaf Kefalet kredi limiti ve oranları 2025 | Esnaf kredisi başvuru şartları neler?

Ticari Araç ve İşyeri Kredilerinde Üst Limit Artışı

Sadece nakit desteği değil iş yeri ve ticari araç edinme kredilerinde de önemli değişiklikler yapıldı. Önceden 1,5 milyon lira olan kredi limiti, 2,5 milyon liraya çıkarıldı. Ayrıca sadece sıfır araçlar değil 0+5 yaşındaki araçlar da kredi kapsamına alındı.

Esnaf Kefalet kredi limiti ve oranları 2025 | Esnaf kredisi başvuru şartları neler?

Faiz Oranları Düşürüldü

TEZKOP kefaletiyle Halkbank aracılığıyla sunulan esnaf kredilerinin faiz oranı yüzde 29'dan yüzde 25'e çekildi. Bu indirimin, esnafların finansmana erişimini kolaylaştırması bekleniyor.

Esnaf Kefalet kredi limiti ve oranları 2025 | Esnaf kredisi başvuru şartları neler?

Esnaf Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Esnaf ve sanatkarlar, Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden kredi başvurusunda bulunabiliyor. Başvurular banka şubelerinden veya mobil bankacılık uygulamaları aracılığıyla yapılabiliyor. Detaylı bilgi için ilgili bankalarla iletişime geçmek gerekiyor.

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