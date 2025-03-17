Esnaf Kefalet kredi limiti ve oranları 2025 | Esnaf kredisi başvuru şartları neler?
Merkez Bankası'nın 6 Mart'taki faiz indirimi sonrası kamu bankaları esnaf kredilerinde yeni düzenlemelere gitti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar İftar Programı'nda yaptığı açıklamada esnaf kredisi limitinin 750 bin liradan 1 milyon liraya çıkarıldığını duyurdu. Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası aracılığıyla sunulan kredilerde faiz oranları da güncellendi. İşte esnaf ve sanatkarları ilgilendiren yeni kredi detayları...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.03.2025 12:44
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 12:44