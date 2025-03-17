Ticari Araç ve İşyeri Kredilerinde Üst Limit Artışı

Sadece nakit desteği değil iş yeri ve ticari araç edinme kredilerinde de önemli değişiklikler yapıldı. Önceden 1,5 milyon lira olan kredi limiti, 2,5 milyon liraya çıkarıldı. Ayrıca sadece sıfır araçlar değil 0+5 yaşındaki araçlar da kredi kapsamına alındı.