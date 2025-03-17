Viral Galeri Viral Liste Et ve Süt Kurumu İstanbul'da KPSS şartsız alım yapıyor! Şartlar ve İŞKUR başvuru ekranı...

Et ve Süt Kurumu İstanbul'da KPSS şartsız alım yapıyor! Şartlar ve İŞKUR başvuru ekranı...

Et ve Süt Kurumu, İŞKUR üzerinden farklı kadrolarda personel alımı yapacağını açıkladı. Kurumun güncel ilanına göre kasap ve soğutma sistemi operatörü gibi pozisyonlar için KPSS puanı istenmeden başvuru alınacak. Adaylar, başvurularını İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek. İşte başvuru şartları ve detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.03.2025 11:05 Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 12:07
Et ve Süt Kurumu İstanbul’da KPSS şartsız alım yapıyor! Şartlar ve İŞKUR başvuru ekranı...

Et ve Süt Kurumu, çeşitli pozisyonlar için personel alımı yapmayı planlıyor. İstanbul ve Erzurum illerinde istihdam edilecek kasap ve soğutma sistemi operatörü pozisyonları için başvurular alınacak. Başvuru süreçlerinin bazıları 17 Mart'ta, diğerleri ise 21 Mart'ta sona erecek. İşte başvurularla ilgili ayrıntılar:

Et ve Süt Kurumu İstanbul’da KPSS şartsız alım yapıyor! Şartlar ve İŞKUR başvuru ekranı...

İstanbul ve Erzurum'da 5 Yeni İstihdam Fırsatı

Et ve Süt Kurumu, İstanbul ve Erzurum illerinde toplamda 5 personel almayı hedefliyor. İlan edilen pozisyonlar arasında İstanbul'da 2 kasap ve 1 soğutma sistemi operatörü, Erzurum'da ise 2 kasap alımı yapılacak.

Et ve Süt Kurumu İstanbul’da KPSS şartsız alım yapıyor! Şartlar ve İŞKUR başvuru ekranı...

İşte pozisyonlar ve ilan numaraları:

Kasap (İstanbul): 2 Pozisyon – İlan No: 00008849693
Soğutma Sistemi Operatörü (İstanbul): 1 Pozisyon – İlan No: 00008849714
Kasap (Erzurum): 2 Pozisyon – İlan No: 00008855635

Et ve Süt Kurumu İstanbul’da KPSS şartsız alım yapıyor! Şartlar ve İŞKUR başvuru ekranı...

Başvuru tarihleri pozisyonlara göre farklılık gösteriyor. İstanbul'daki bazı pozisyonlar için başvurular 17 Mart'ta sona ererken, diğer pozisyonlar için bu tarih 21 Mart'a kadar uzuyor.

Et ve Süt Kurumu İstanbul’da KPSS şartsız alım yapıyor! Şartlar ve İŞKUR başvuru ekranı...

Başvuru Şartları

Et ve Süt Kurumu'na başvuruda bulunmak isteyen adayların taşıması gereken bazı şartlar bulunuyor. Adayların aşağıdaki kriterlere uygun olmaları gerekmekte:

🔸Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
🔸Kamu haklarından mahrum olmamak,
🔸Sağlık açısından görevlerini yerine getirmelerine engel bir durum bulunmamak,
🔸Erkek adayların askerlik görevini tamamlamış olması veya askerlikle ilişiği olmaması gerekmektedir.

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