Et ve Süt Kurumu İstanbul'da KPSS şartsız alım yapıyor! Şartlar ve İŞKUR başvuru ekranı...
Et ve Süt Kurumu, İŞKUR üzerinden farklı kadrolarda personel alımı yapacağını açıkladı. Kurumun güncel ilanına göre kasap ve soğutma sistemi operatörü gibi pozisyonlar için KPSS puanı istenmeden başvuru alınacak. Adaylar, başvurularını İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek. İşte başvuru şartları ve detaylar…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.03.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 12:07