Et ve Süt Kurumu İstanbul’da KPSS şartsız alım yapıyor! Şartlar ve İŞKUR başvuru ekranı...

İşte pozisyonlar ve ilan numaraları:

Kasap (İstanbul): 2 Pozisyon – İlan No: 00008849693

Soğutma Sistemi Operatörü (İstanbul): 1 Pozisyon – İlan No: 00008849714

Kasap (Erzurum): 2 Pozisyon – İlan No: 00008855635