Et ve Süt Kurumu İstanbul’da KPSS şartsız alım yapıyor! Şartlar ve İŞKUR başvuru ekranı...

Et ve Süt Kurumu, çeşitli pozisyonlar için personel alımı yapmayı planlıyor. İstanbul ve Erzurum illerinde istihdam edilecek kasap ve soğutma sistemi operatörü pozisyonları için başvurular alınacak. Başvuru süreçlerinin bazıları 17 Mart'ta, diğerleri ise 21 Mart'ta sona erecek. İşte başvurularla ilgili ayrıntılar: