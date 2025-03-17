Viral Galeri Viral Liste 18 Mart Çanakkale Zaferi şiirleri | 2-3-4-5 kıtalık anlamlı, kısa ve uzun 18 Mart şiirleri burada!

18 Mart Çanakkale Zaferi şiirleri | 2-3-4-5 kıtalık anlamlı, kısa ve uzun 18 Mart şiirleri burada!

Türk milletinin destan yazdığı 18 Mart Çanakkale Zaferi, ülke genelinde tören ve etkinliklerle anılacak. Şehitlerimize saygı duruşunda bulunulurken, okullarda çeşitli programlar düzenlenecek. Bu anlamlı gün için en çok arananlar arasında Çanakkale Zaferi'ne dair şiirler yer alıyor. İşte ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için 2, 3, 4 ve 5 kıtalık kısa ve uzun şiirler…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.03.2025 13:18 Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 13:18
18 Mart Çanakkale Zaferi şiirleri | 2-3-4-5 kıtalık anlamlı, kısa ve uzun 18 Mart şiirleri burada!

Türk milletinin bağımsızlık ve vatan sevgisini destanlaştırdığı 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi, aynı zamanda Şehitleri Anma Günü olarak da büyük bir anlam taşıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ülke genelinde törenler ve etkinliklerle kutlanacak, kahramanlarımız minnetle anılacak. Bu şanlı zaferin ruhunu yaşatmanın en etkili yollarından biri ise duygu dolu şiirler olacak. İşte Çanakkale Zaferi'nin anlamını en güzel şekilde yansıtan birbirinden özel şiirler…

18 Mart Çanakkale Zaferi şiirleri | 2-3-4-5 kıtalık anlamlı, kısa ve uzun 18 Mart şiirleri burada!

Çanakkale Kahramanları

Malım, mülküm
Eşim, dostum
Yarim demediniz
Hiç tereddütsüz

Gidip can verdiniz
Elimde bardağım
Çayımı rahat içebiliyorsam
Çünkü siz orda öldünüz

Daha onbeşinde, onaltısında
Kurşunlara yürüdünüz
Helal edin hakkınızı
Yapabildiğim tek şey bugün

Bir Elhamla, iki damla gözyaşı
Ruhunuz şadolsun
Çanakkale Kahramanları

Ayşe Adlım

18 Mart Çanakkale Zaferi şiirleri | 2-3-4-5 kıtalık anlamlı, kısa ve uzun 18 Mart şiirleri burada!

Çanakkale Geçilmez

Çanakkale dediğin manasızdır sanma sen
Ordaki şehitlerdir tarihlere şan veren
Vatan toprağı için can ile serden geçen
Korkuyor bu kafirler tüyleri diken diken

Su üstü mayın dolu nusret toplar mayını
Bir yandan Elizabeth düşünüyor canını
Komayacağız yerde şehitlerin kanını
Korku bilmez bu millet artıracak şanını

Mehmedoğlu Seyyid'in mermiyi kaldırışı
Dünya durdu, dönmüyor seyreyliyor yarışı
Anlayacak kafirler bucağı ve karışı
Türküm başkaldırdı ki zaferdir haykırışı

Gaza, cihad nasib et Türk milletine ya Rab!
Anzak, Hindu, İngiliz... Hepsi harab ve bitab
Her renk, her dil, her kıta bilsin ki bu kutlu ab
Çanakkale suyu bu ne Rum dinler ne Arab

Anafarta, Dardanos, Boğalı, Seddülbahir
Türktedir bu topraklar dünyada evvel ahir
Kayboldu İngilizler bilinmiyor nerdedir
'Çanakkale Geçilmez' bu da açık gerçektir

Samet Mehmet Bora

18 Mart Çanakkale Zaferi şiirleri | 2-3-4-5 kıtalık anlamlı, kısa ve uzun 18 Mart şiirleri burada!

18 MART ŞİİRLERİ

Çanakkale Kahramanları
Malım, mülküm
Eşim, dostum
Yarim demediniz
Hiç tereddütsüz
Gidip can verdiniz
Elimde bardağım
Çayımı rahat içebiliyorsam
Çünkü siz orda öldünüz
Daha onbeşinde, onaltısında
Kurşunlara yürüdünüz
Helal edin hakkınızı
Yapabildiğim tek şey bugün
Bir Elhamla, iki damla gözyaşı
Ruhunuz şadolsun
Çanakkale Kahramanları

Ayşe Adlım

18 Mart Çanakkale Zaferi şiirleri | 2-3-4-5 kıtalık anlamlı, kısa ve uzun 18 Mart şiirleri burada!

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNE, MEHMET AKİF ERSOY

Vurulup tertemiz alnından, uzanmış yatıyor,
Bir hilâl uğruna, yâ Rab, ne güneşler batıyor!
Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker!
Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer.
Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi…
Bedr'in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi.
Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?
"Gömelim gel seni tarihe" desem, sığmazsın.
Herc ü merc ettiğin edvâra da yetmez o kitâb…
Seni ancak ebediyyetler eder istiâb.
"Bu, taşındır diyerek Kâ'be'yi diksem başına;
Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına;
Sonra gök kubbeyi alsam da, ridâ namıyle,
Kanayan lâhdine çeksem bütün ecrâmıyle;
Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan,
Yedi kandilli Süreyyâ'yı uzatsam oradan;
Sen bu âvizenin altında, bürünmüş kanına,
Uzanırken, gece mehtâbı getirsem yanına,
Türbedârın gibi tâ fecre kadar bekletsem;
Gündüzün fecr ile âvizeni lebriz etsem;
Tüllenen mağribi, akşamları sarsam yarana…
Yine bir şey yapabildim diyemem hâtırana.

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