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En çok altın rezervine sahip ülkeler belli oldu! Suudi Arabistan, İngiltere... Türkiye kaçıncı sırada?

Dünya Altın Konseyi, 2024 yılına dair Altın Trendleri raporunu yayımladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bu yıl gerçekleştirdiği 74.80 tonluk net altın alımıyla Polonya'nın ardından dünyanın en fazla altın alımı yapan ikinci merkez bankası oldu. Rapora göre, 2024 yılında küresel altın talebi bir önceki yıla kıyasla yüzde 1 artarak 4.974 tona ulaştı ve tarihsel bir zirveye çıktı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.02.2025 14:12 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 14:17
En çok altın rezervine sahip ülkeler belli oldu! Suudi Arabistan, İngiltere... Türkiye kaçıncı sırada?

Dünya Altın Konseyi'nin 2024 yılı Altın Trendleri raporuna göre, küresel altın talebi tarihi bir zirveye ulaşarak 4.974 tona yükseldi. Bu artışta en büyük payı, merkez bankalarının gerçekleştirdiği alımlar oluşturdu. Merkez bankaları, bir önceki yıla göre yüzde 1 düşüş gösterse de, 1.045 tonluk net altın alımlarıyla 10 yıllık ortalamanın üzerinde kaldı ve 3 yıl üst üste 1.000 tonun üzerinde alım yaptı.

En çok altın rezervine sahip ülkeler belli oldu! Suudi Arabistan, İngiltere... Türkiye kaçıncı sırada?

Merkez Bankaları Yine Alım Tarafında

Dünya Altın Konseyi'nin raporuna göre, 2024 yılında merkez bankalarının altın alımları bir önceki yıla göre azalmış olsa da, 15. yıl üst üste altın alımı gerçekleştiren kurumların başında yer aldı. Küresel merkez bankalarının net altın alımları, toplamda 1.045 ton olarak kayıtlara geçti. Türkiye, 74.80 tonluk alımla bu yıl da güçlü bir performans sergileyerek dünya genelinde dikkat çekti.

En çok altın rezervine sahip ülkeler belli oldu! Suudi Arabistan, İngiltere... Türkiye kaçıncı sırada?

TCMB'nin Altın Rezervi Büyüyor

2024 yılında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, gerçekleştirdiği altın alımlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Polonya 89.50 tonluk alımla listenin zirvesinde yer alırken, Türkiye 74.80 tonla ikinci sırada yer aldı. Hindistan Merkez Bankası ise 72.60 tonluk alımla üçüncü oldu.

En çok altın rezervine sahip ülkeler belli oldu! Suudi Arabistan, İngiltere... Türkiye kaçıncı sırada?

TCMB'nin 2024 sonunda, IMF sıralaması dışında, 615 tonluk resmi altın rezervi ile dünyanın en büyük 10. altın rezervine sahip merkezi banka olduğu kaydedildi. ABD 8113 tonla birinci sırada yer alırken, Almanya 3351 ton ile ikinci sırada yer aldı.

İŞTE 2024 SONU İTİBARIYLA DÜNYANIN EN BÜYÜK RESMİ ALTIN REZERVLERİ

2024’te en çok altın rezervine sahip ülkeler belli oldu! Suudi Arabistan, İngiltere... Türkiye kaçıncı sırada?

1 ABD 8,133.5 ton

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