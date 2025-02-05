En çok altın rezervine sahip ülkeler belli oldu! Suudi Arabistan, İngiltere... Türkiye kaçıncı sırada?
Dünya Altın Konseyi, 2024 yılına dair Altın Trendleri raporunu yayımladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bu yıl gerçekleştirdiği 74.80 tonluk net altın alımıyla Polonya'nın ardından dünyanın en fazla altın alımı yapan ikinci merkez bankası oldu. Rapora göre, 2024 yılında küresel altın talebi bir önceki yıla kıyasla yüzde 1 artarak 4.974 tona ulaştı ve tarihsel bir zirveye çıktı.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.02.2025 14:12
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 14:17