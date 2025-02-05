En çok altın rezervine sahip ülkeler belli oldu! Suudi Arabistan, İngiltere... Türkiye kaçıncı sırada?

Dünya Altın Konseyi'nin 2024 yılı Altın Trendleri raporuna göre, küresel altın talebi tarihi bir zirveye ulaşarak 4.974 tona yükseldi. Bu artışta en büyük payı, merkez bankalarının gerçekleştirdiği alımlar oluşturdu. Merkez bankaları, bir önceki yıla göre yüzde 1 düşüş gösterse de, 1.045 tonluk net altın alımlarıyla 10 yıllık ortalamanın üzerinde kaldı ve 3 yıl üst üste 1.000 tonun üzerinde alım yaptı.