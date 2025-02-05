Şişme mont nasıl yıkanır? Doğru yıkama yöntemleri ile uzun ömürlü kullanmanın sırrı

Şişme Mont Lekeleri Nasıl Çıkarılır?



Montunuzu tamamen yıkamadan önce, lekeleri noktasal olarak temizlemeniz gerekir. Temizlik uzmanları, hafif sıvı deterjan veya oksijen bazlı leke çıkarıcılarla bu işlemi yapmanızı öneriyor.

Lekenin üzerine birkaç damla sıvı deterjan damlatın ve nazikçe ovun. 15 dakika bekledikten sonra soğuk su ile durulayın. Alternatif olarak, oksijenli ağartıcı tozu ve suyu macun kıvamına getirip lekeli bölgeye uygulayın. 15 dakika bekleyin ve durulayın.