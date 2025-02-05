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Yumurtanın rengi besin değerini etkiliyor mu? Sarı mı, turuncu mu daha sağlıklı?

Yumurtalar, besin değeri yüksek gıdalar arasında yer alsa da, yumurta sarısının rengi yıllardır tartışma konusu olmuştur. Kimileri koyu sarı yumurta sarılarının daha sağlıklı olduğunu savunurken, kimileri bunun sadece basit bir fark olduğunu öne sürüyor. Peki gerçek nedir, yumurtanın rengi besin değerini etkiliyor mu? İşin yumurtanın rengi ile ilgili merak edilenler…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.02.2025 15:23
Yumurtanın rengi besin değerini etkiliyor mu? Sarı mı, turuncu mu daha sağlıklı?

Yumurtanın sarı tonları açık sarıdan koyu turuncuya kadar değişebilir. Bu farklılığın ana sebebi, tavuğun beslenme alışkanlıklarıdır. Beslenme uzmanı Dr. Emma Laing'e göre, tavuğun tükettiği yem türü, bitki pigmentleri ve hatta doğal ortamı, yumurta sarısının rengini doğrudan etkileyebilir. Örneğin, serbest dolaşan ve böceklerle beslenen tavukların yumurta sarıları genellikle daha koyu renkte olur.

Yumurtanın rengi besin değerini etkiliyor mu? Sarı mı, turuncu mu daha sağlıklı?

Koyu Sarı Yumurtalar Daha mı Besleyici?


Bazı kişiler, koyu renkli yumurta sarılarının daha fazla vitamin ve mineral içerdiğine inanır. Ancak Dr. Laing, bunun her zaman doğru olmadığını belirtti ve şöyle dedi: "Yemlerinde yüksek miktarda karotenoid tüketen veya yemleme yoluyla daha çeşitli bir diyet uygulayan tavuklar, besin değeri daha yüksek yumurtalar üretebilir. Ancak, yumurta sarısının rengi her zaman bunu göstermez."

Yumurtanın rengi besin değerini etkiliyor mu? Sarı mı, turuncu mu daha sağlıklı?

En Sağlıklı Yumurtaları Nasıl Seçersiniz?


Yumurta sarısının rengi, sağlık açısından belirleyici bir faktör değildir. Tavuğun beslenme şekli ve yaşam koşulları, yumurtanın genel besin değerini etkileyebilir, ancak sarının koyuluğu doğrudan bir sağlık göstergesi değildir. Hangi yumurtayı satın alırsanız alın, yumurtalar doğası gereği oldukça besleyicidir.

Yumurtanın rengi besin değerini etkiliyor mu? Sarı mı, turuncu mu daha sağlıklı?

Laing, "Tam yumurta yemek, protein, yağ, (B, A, D, E ve K) vitaminleri, kalsiyum, demir, iyot, selenyum fosfor ve çinko gibi mineraller, kolin, lutein ve zeaksantin ile dolu besin açısından yoğun bir öğün veya atıştırmalık sağlayabilir" diyor.

Yumurtanın rengi besin değerini etkiliyor mu? Sarı mı, turuncu mu daha sağlıklı?

Yumurta alırken renk yerine, daha önemli bazı kriterlere dikkat etmek gerekiyor. A sınıfı yumurtalar, en kaliteli seçeneklerdir. Daha büyük yumurtaların daha fazla besin içerdiği söyleniyor. Omega-3 bakımından zenginleştirilmiş yumurtalar, özellikle deniz ürünleri tüketmeyenler için iyi bir alternatif olabilir. Ancak yine de doğal kaynaklardan alınan omega-3 miktarı, yumurtalara kıyasla daha yüksektir.

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