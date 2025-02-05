Yumurtanın rengi besin değerini etkiliyor mu? Sarı mı, turuncu mu daha sağlıklı?
Yumurtalar, besin değeri yüksek gıdalar arasında yer alsa da, yumurta sarısının rengi yıllardır tartışma konusu olmuştur. Kimileri koyu sarı yumurta sarılarının daha sağlıklı olduğunu savunurken, kimileri bunun sadece basit bir fark olduğunu öne sürüyor. Peki gerçek nedir, yumurtanın rengi besin değerini etkiliyor mu? İşin yumurtanın rengi ile ilgili merak edilenler…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.02.2025 15:23