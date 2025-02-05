Yumurtanın rengi besin değerini etkiliyor mu? Sarı mı, turuncu mu daha sağlıklı?

Koyu Sarı Yumurtalar Daha mı Besleyici?



Bazı kişiler, koyu renkli yumurta sarılarının daha fazla vitamin ve mineral içerdiğine inanır. Ancak Dr. Laing, bunun her zaman doğru olmadığını belirtti ve şöyle dedi: "Yemlerinde yüksek miktarda karotenoid tüketen veya yemleme yoluyla daha çeşitli bir diyet uygulayan tavuklar, besin değeri daha yüksek yumurtalar üretebilir. Ancak, yumurta sarısının rengi her zaman bunu göstermez."