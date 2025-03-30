Diyanet Ramazan Bayramı hutbesi tam metni PDF | 30 Mart 2025 bayram hutbesi konusu nedir?

Aziz Müminler!

Bugün bayramdır. Neşe, sevinç ve mutluluk günüdür. Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in, "Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırtınızı dönmeyin. Birbirinize kin ve nefret beslemeyin. Ey Allah'ın kulları! Kardeş olun!"[1] uyarısına kulak vererek, gönlümüzü birbirimize samimiyetle açma, ayrılık ve gayrılığı kalbimizden söküp atma günüdür.

Bugün bayramdır. Bayramlar, yüce dinimiz İslam'ı, Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in güzel ahlakını, Kur'an ve sünnetten beslenen örf ve kültürümüzü nesillerimize aktarma günüdür. Bizi biz yapan, bizi millet kılan milli ve manevi değerlerimizi yaşama ve yaşatma günüdür.