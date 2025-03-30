Diyanet Ramazan Bayramı hutbesi tam metni PDF | 30 Mart 2025 bayram hutbesi konusu nedir?
Diyanet İşleri Başkanlığı, 30 Mart 2025 tarihli Ramazan Bayramı hutbesinin konusunu açıkladı. Bu yılki hutbede "Ramazan Bayramı: Sevinç ve Kardeşlik Günleri" teması işlenecek. Bayramın, bireyler arasındaki sevgi ve kardeşliği pekiştiren, paylaşmanın ve yardımlaşmanın önemini vurgulayan anlamlı mesajlarla dolu olan hutbe, müminlere bayramın manevi derinliğini hatırlatacak. İşte Ramazan Bayramı hutbesinin tam metni...
Giriş Tarihi: 30.03.2025 10:40
Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 10:41