Viral Galeri Viral Liste Emekliye Hazine Desteği Yatacak! Maaşa ek 1.226 TL hesaplandı: 17 Ocak'a kadar kim ne kadar alacak?

Emekliye Hazine Desteği Yatacak! Maaşa ek 1.226 TL hesaplandı: 17 Ocak'a kadar kim ne kadar alacak?

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, 12.500 TL olan en düşük emekli maaşının 14.469 TL'ye yükseldiğini duyurdu. Ancak bu artışın kesinleşmesi için Meclis'teki onay süreci bekleniyor. Maaşlarına ne kadar ek ödeme alacaklarını ve Hazine desteğiyle ne kadar daha alacaklarını öğrenmek isteyen emekliler içinse, e-devlet üzerinden yapılacak basit hesaplamalar büyük bir önem taşıyor. Peki emekliler maaşını nasıl hesaplayacak? Tüm detaylar haberimizde…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.01.2025 10:24
Emekliye Hazine Desteği Yatacak! Maaşa ek 1.226 TL hesaplandı: 17 Ocak’a kadar kim ne kadar alacak?

Çalışma Bakanı Işıkhan en düşük emekli maaşının 12.500 TL'den 14.469 TL'ye yükseldiğini açıkladı. Bu artış emekli maaşlarını etkileyen önemli bir gelişme olarak gündeme geldi.

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Ancak bu düzenlemenin henüz kesinleşmediği ve Meclis'ten geçmesi gerektiği belirtiliyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınına katılarak bu düzenlemenin detaylarını paylaştı.

Emekliye Hazine Desteği Yatacak! Maaşa ek 1.226 TL hesaplandı: 17 Ocak’a kadar kim ne kadar alacak?

Emekli Maaşlarına Artış Nasıl Hesaplanacak?

Faruk Erdem, en düşük emekli maaşındaki artışı açıklarken üç olasılığı gündeme getirdi. İlk olarak, maaş artışının enflasyon oranında yapılması, ikinci olarak maaşın 14.500 TL'ye tamamlanması ve üçüncüsü ise yüzde 20'lik bir artışla maaşın 15.000 TL'ye ulaşmasıydı. Hükümet enflasyon oranı kadar bir artış yaparak maaşı 14.469 TL'ye çıkardı. Ancak bu artışın henüz kesinleşmediğini belirten Erdem, Meclis'teki yasa sürecini izlemek gerektiğini ifade etti.

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Emekliye Hazine Desteği Yatacak! Maaşa ek 1.226 TL hesaplandı: 17 Ocak’a kadar kim ne kadar alacak?

Yeni Düzenleme ve Hazine Desteği

Yeni düzenleme, en düşük maaşı 14.469 TL'ye çıkarırken, primli maaşlar üzerinden yapılan hesaplamalara da yansıdı. Örneğin, 11.000 TL net maaşı olan bir emeklinin maaşına 15.75'lik enflasyon artışı eklenecek. Bu durumda maaş 12.733 TL'ye çıkacak. Buna ek olarak, emeklilere yapılan yüzde 4'lük ek ödeme ile birlikte maaş toplamda 13.243 TL olacak. Ancak, en düşük maaş uygulamasının devreye girmesiyle birlikte, emeklinin hesabına 1.226 TL daha yatırılacak ve toplamda 14.469 TL'ye tamamlanacak.

Emekliye Hazine Desteği Yatacak! Maaşa ek 1.226 TL hesaplandı: 17 Ocak’a kadar kim ne kadar alacak?

E-Devlet Üzerinden Maaş Hesaplama Adımları

Emekliler, e-devlet sistemi üzerinden maaşlarını kolayca hesaplayabilirler. E-devlet'teki emekli maaş bilgisi bölümüne giren emekliler, maaş artışlarını ve ek ödemeleri görebilecek. 25 ile çarptıkları maaş bilgisi ile net maaşlarını hesaplayabilirken, 26 ile çarparak hazine desteği ve ek ödeme miktarlarını öğrenebilirler. Bu formül sayesinde, emekliler hızlı bir şekilde maaşlarındaki artışı görebilir.

Emekliye Hazine Desteği Yatacak! Maaşa ek 1.226 TL hesaplandı: 17 Ocak’a kadar kim ne kadar alacak?

Meclis Süreci ve Olası Değişiklikler

Ayrıca bu hafta içinde yapılacak yasal düzenlemelerle maaş artışının kesinleşmesi bekleniyor. Eğer maaşlar 17 Ocak'tan önce güncellenmezse, 12.500 TL'lik taban maaş geçerli olacak ve Hazine desteği ile bu tutar tamamlanacak.

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