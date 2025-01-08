Emekliye Hazine Desteği Yatacak! Maaşa ek 1.226 TL hesaplandı: 17 Ocak'a kadar kim ne kadar alacak?

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, 12.500 TL olan en düşük emekli maaşının 14.469 TL'ye yükseldiğini duyurdu. Ancak bu artışın kesinleşmesi için Meclis'teki onay süreci bekleniyor. Maaşlarına ne kadar ek ödeme alacaklarını ve Hazine desteğiyle ne kadar daha alacaklarını öğrenmek isteyen emekliler içinse, e-devlet üzerinden yapılacak basit hesaplamalar büyük bir önem taşıyor. Peki emekliler maaşını nasıl hesaplayacak? Tüm detaylar haberimizde…

ahaber.com.tr Haber Merkezi