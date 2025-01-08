Ucuza Yurt Dışı Uçak Bileti Kampanyası 8-10 OCAK | AJet'ten vizeli, vizesiz seyahat avantajı: İtalya, Bosna-Hersek, Mısır...

Fiyatlar ve İmkanlar

Kampanya, sadece AJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerli olup, fiyatlar tek yön üzerinden belirlenmiştir. Gidiş dönüş biletlerinde de geçerli olan bu fırsatlar, AJet.com, AJet Mobil uygulaması, çağrı merkezi ve yetkili satış acenteleri üzerinden alınabilecek. Vergi ve harçlar ise fiyatlara dahil değil. Kampanya 73.000 koltukla sınırlı olup, belirtilen tarihler arasında satın alınabilecek.