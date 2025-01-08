Ucuza Yurt Dışı Uçak Bileti Kampanyası 8-10 OCAK | AJet'ten vizeli, vizesiz seyahat avantajı: İtalya, Bosna-Hersek, Mısır...

Yurt dışı seyahatinizi daha uygun fiyatlarla gerçekleştirmek isteyenler için müjdeli haber geldi. AJet, 8 Ocak 2025 itibariyle geçerli olacak yeni kampanyasıyla, 3 Şubat ile 27 Mart 2025 tarihleri arasında, hem vizeli hem de vizesiz seyahat edilebilecek pek çok ülke için cazip fiyatlarla uçuş fırsatları sunuyor. İşte 9 euro'dan başlayan biletlerin detayları...
|ÜLKE
|KALKIŞ
|VARIŞ
|ÜCRET
|BOSNA-HERSEK
|İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|Tuzla - Tuzla Uluslararası Havalimanı (TZL)
|9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar
|ALMANYA
|İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|Berlin - Brandenburg Havalimanı (BER)
|19 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar
|ALMANYA
|İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|Köln - Köln Bonn Havalimanı (CGN)
|19 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar
|ALMANYA
|İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|Düsseldorf - Düsseldorf Rhein Ruhr Uluslararası Havalimanı (DUS)
|19 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar
|ALMANYA
|İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|Frankfurt - Frankfurt Havalimanı (FRA)
|19 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar
|ALMANYA
|İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|Hannover - Hannover Havalimanı (HAJ)
|19 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar
|ALMANYA
|İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|Hamburg - Fuhlsbüttel Havalimanı (HAM)
|19 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar
|ALMANYA
|İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|Münih - Münih Franz Josef Strauss Uluslararası Havalimanı (MUC)
|19 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar
|ALMANYA
|İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|Stuttgart - Stuttgart Havalimanı (STR)
|19 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar
|AVUSTURYA
|İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|Viyana - Viyana Schwechat Havalimanı (VIE)
|19 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar
|BELÇİKA
|İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|Brüksel - Brüksel Havalimanı (BRU)
|19 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar
|BOSNA-HERSEK
|İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|Saraybosna - Saraybosna Uluslararası Havalimanı (SJJ)
|19 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar
|DANİMARKA
|İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|Kopenhag - Kopenhag Kastrup Havalimanı (CPH)
|19 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar
|FRANSA
|İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|Lyon - Saint Exupery Havalimanı (LYS)
|19 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar
|HOLLANDA
|İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|Amsterdam - Amsterdam Schiphol Havalimanı (AMS)
|19 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar
|İRAN
|İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|Urmiye - Urmiye Uluslararası Havalimanı (OMH)
|19 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar