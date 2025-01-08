Viral Galeri Viral Liste Ucuza Yurt Dışı Uçak Bileti Kampanyası 8-10 OCAK | AJet'ten vizeli, vizesiz seyahat avantajı: İtalya, Bosna-Hersek, Mısır...

Ucuza Yurt Dışı Uçak Bileti Kampanyası 8-10 OCAK | AJet'ten vizeli, vizesiz seyahat avantajı: İtalya, Bosna-Hersek, Mısır...

Yurt dışı seyahatinizi daha uygun fiyatlarla gerçekleştirmek isteyenler için müjdeli haber geldi. AJet, 8 Ocak 2025 itibariyle geçerli olacak yeni kampanyasıyla, 3 Şubat ile 27 Mart 2025 tarihleri arasında, hem vizeli hem de vizesiz seyahat edilebilecek pek çok ülke için cazip fiyatlarla uçuş fırsatları sunuyor. İşte 9 euro'dan başlayan biletlerin detayları...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.01.2025 11:09 Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 11:22
Ucuza Yurt Dışı Uçak Bileti Kampanyası 8-10 OCAK | AJet’ten vizeli, vizesiz seyahat kampanyası: İtalya, Bosna-Hersek, Mısır...

AJet, yurt dışı uçuşları için başlattığı yeni kampanya ile seyahatseverlere cazip fırsatlar sunuyor. 8 Ocak 2025 tarihinde başlayacak olan kampanya, 3 Şubat ile 27 Mart 2025 tarihleri arasında yapılacak uçuşlarda geçerli olacak. Türkiye çıkışlı yurt dışı ve yurt dışı çıkışlı Türkiye varışlı direkt uçuşlarda, ekonomik fiyatlarla seyahat etmek mümkün olacak.

Ucuza Yurt Dışı Uçak Bileti Kampanyası 8-10 OCAK | AJet’ten vizeli, vizesiz seyahat kampanyası: İtalya, Bosna-Hersek, Mısır...

Yurt Dışına Ulaşmanın Ekonomik Yolu

Kampanya kapsamında sunulan fiyatlar, 9 USD ile 32 USD arasında değişen paket seçenekleriyle seyahat etmek isteyen yolculara sunuluyor. EcoJet ve Flex paketleri, ekstra bagaj hakkı, koltuk seçimi ve ücretli değişiklik hakkı gibi avantajlar sağlıyor. Ancak kampanyada belirtilen fiyatlar yalnızca Basic paketler için geçerli olup, bundle paketlerinde sabit ücretler bulunmaktadır.

Ucuza Yurt Dışı Uçak Bileti Kampanyası 8-10 OCAK | AJet’ten vizeli, vizesiz seyahat kampanyası: İtalya, Bosna-Hersek, Mısır...

Fiyatlar ve İmkanlar

Kampanya, sadece AJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerli olup, fiyatlar tek yön üzerinden belirlenmiştir. Gidiş dönüş biletlerinde de geçerli olan bu fırsatlar, AJet.com, AJet Mobil uygulaması, çağrı merkezi ve yetkili satış acenteleri üzerinden alınabilecek. Vergi ve harçlar ise fiyatlara dahil değil. Kampanya 73.000 koltukla sınırlı olup, belirtilen tarihler arasında satın alınabilecek.

Ucuza Yurt Dışı Uçak Bileti Kampanyası 8-10 OCAK | AJet’ten vizeli, vizesiz seyahat kampanyası: İtalya, Bosna-Hersek, Mısır...

Kampanya Koşulları

Kampanyanın biletleme tarihleri 8 - 10 Ocak 2025 olarak belirlenmişken, uçuşlar 3 Şubat 2025 ile 27 Mart 2025 tarihleri arasında yapılacak. Kampanya, Türkiye çıkışlı yurt dışı varışlı uçuşlar için geçerli olup, Kuzey Kıbrıs hariç tutulmuştur. Ayrıca, AJet, kampanya ve fırsatlarla ilgili kural ve koşullarda değişiklik yapma hakkını saklı tutuyor.

Ucuza Yurt Dışı Uçak Bileti Kampanyası 8-10 OCAK | AJet’ten vizeli, vizesiz seyahat kampanyası: İtalya, Bosna-Hersek, Mısır...
ÜLKEKALKIŞVARIŞÜCRET
BOSNA-HERSEKİstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)Tuzla - Tuzla Uluslararası Havalimanı (TZL)9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar
ALMANYAİstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)Berlin - Brandenburg Havalimanı (BER)19 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar
ALMANYAİstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)Köln - Köln Bonn Havalimanı (CGN)19 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar
ALMANYAİstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)Düsseldorf - Düsseldorf Rhein Ruhr Uluslararası Havalimanı (DUS)19 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar
ALMANYAİstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)Frankfurt - Frankfurt Havalimanı (FRA)19 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar
ALMANYAİstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)Hannover - Hannover Havalimanı (HAJ)19 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar
ALMANYAİstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)Hamburg - Fuhlsbüttel Havalimanı (HAM)19 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar
ALMANYAİstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)Münih - Münih Franz Josef Strauss Uluslararası Havalimanı (MUC)19 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar
ALMANYAİstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)Stuttgart - Stuttgart Havalimanı (STR)19 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar
AVUSTURYAİstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)Viyana - Viyana Schwechat Havalimanı (VIE)19 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar
BELÇİKAİstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)Brüksel - Brüksel Havalimanı (BRU)19 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar
BOSNA-HERSEKİstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)Saraybosna - Saraybosna Uluslararası Havalimanı (SJJ)19 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar
DANİMARKAİstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)Kopenhag - Kopenhag Kastrup Havalimanı (CPH)19 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar
FRANSAİstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)Lyon - Saint Exupery Havalimanı (LYS)19 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar
HOLLANDAİstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)Amsterdam - Amsterdam Schiphol Havalimanı (AMS)19 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar
İRANİstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)Urmiye - Urmiye Uluslararası Havalimanı (OMH)19 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlar
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