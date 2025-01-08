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Dul ve Yetim maaşı ne kadar oldu? 2025 Zamlı dul ve yetim aylığı %75-50-25 oranlarda hesaplama

Ocak ayında gerçekleştirilen yüzde 15.75'lik zammın ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşları yeniden belirlenerek 14 bin 469 TL'ye yükseltildi. Bu artış, emeklilerin yanı sıra dul ve yetimlerin maaşlarına da yansıyacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, söz konusu düzenleme ile en düşük maaşların arttığını duyurdu. Emekli maaşlarına yapılacak bu iyileştirme, ölüm aylığı alan dul ve yetimleri de kapsayarak önemli bir değişikliğe neden olacak.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.01.2025 09:20 Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 09:27
Dul ve Yetim maaşı ne kadar oldu? 2025 Zamlı dul ve yetim aylığı %75-50-25 oranlarda hesaplama

Ocak ayında yapılan yüzde 15.75'lik artışla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşları yeniden belirlenmiş oldu. Emeklilerin yanı sıra dul ve yetimlerin de alacağı maaşlarda önemli bir değişiklik yaşandı. İşte 2025 zamlı dul ve yetim maaşı hesaplamaları...

Dul ve Yetim maaşı ne kadar oldu? 2025 Zamlı dul ve yetim aylığı %75-50-25 oranlarda hesaplama

Yeni Taban Aylık Miktarı: 14 Bin 469 TL

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yapılan düzenlemenin ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşlarının 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye çıkarılacağını duyurdu. Bu artış, yalnızca emekliler için değil, dul ve yetimler için de geçerli olacak.

Dul ve Yetim maaşı ne kadar oldu? 2025 Zamlı dul ve yetim aylığı %75-50-25 oranlarda hesaplama

Dul ve Yetimlere Yapılacak Ödemeler

Emekli maaşlarındaki artış, dul ve yetimlerin ölüm aylığı oranlarına göre de yansıyacak. Yüzde 75 ölüm aylığı oranı alanlar 10 bin 851 TL 75 kuruş, yüzde 50 oranında maaş alanlar 7 bin 234 TL 50 kuruş, yüzde 25 oranında maaş alanlar ise 3 bin 617 TL 25 kuruş alacak. Mevcut durumda bu tutarlar, sırasıyla 9 bin 375 TL, 6 bin 250 TL ve 3 bin 125 TL seviyelerindeydi.

Dul ve Yetim maaşı ne kadar oldu? 2025 Zamlı dul ve yetim aylığı %75-50-25 oranlarda hesaplama

Taban Aylıklarındaki Değişiklikler

📌%75 Oranında Maaş Alanlar

Mevcut taban aylık: 9.375 TL
Yeni taban aylık: 10.851,75 TL

Dul ve Yetim maaşı ne kadar oldu? 2025 Zamlı dul ve yetim aylığı %75-50-25 oranlarda hesaplama

📌%50 Oranında Maaş Alanlar

Mevcut taban aylık: 6.250 TL
Yeni taban aylık: 7.234,50 TL

📌%25 Oranında Maaş Alanlar

Mevcut taban aylık: 3.125 TL
Yeni taban aylık: 3.617,25 TL

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