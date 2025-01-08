Dul ve Yetim maaşı ne kadar oldu? 2025 Zamlı dul ve yetim aylığı %75-50-25 oranlarda hesaplama

Ocak ayında gerçekleştirilen yüzde 15.75'lik zammın ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşları yeniden belirlenerek 14 bin 469 TL'ye yükseltildi. Bu artış, emeklilerin yanı sıra dul ve yetimlerin maaşlarına da yansıyacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, söz konusu düzenleme ile en düşük maaşların arttığını duyurdu. Emekli maaşlarına yapılacak bu iyileştirme, ölüm aylığı alan dul ve yetimleri de kapsayarak önemli bir değişikliğe neden olacak.

ahaber.com.tr Haber Merkezi