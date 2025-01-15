Emekliye 3 aylık zam farkı: 2.029 TL ek ödeme hesaplandı: Emekli sandığı, memur, 4A-4B...

2025 yılı itibarıyla emekli maaşı ve asgari ücrette yapılan düzenlemelerle önemli artışlar sağlandı. En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye yükseltilirken, asgari ücret yüzde 30 oranında artışla 22 bin 104 TL'ye çıkarıldı.

Ayrıca, işverenlere sağlanan asgari ücret desteği 700 TL'den 1000 TL'ye yükseltildi. Peki yapılan bu artışların ekonomik etkileri ne oldu? İşte Sabah Gazetesi'nden Önder Yılmaz'ın haberi...