Emekliye 3 aylık zam farkı: 2.029 TL ek ödeme hesaplandı: Emekli sandığı, memur, 4A-4B...
2025 yılına girilmesiyle birlikte, en düşük memur emeklisi maaşı yüzde 11,54 oranında bir artışla 17 bin 588 TL'den 19 bin 671 TL'ye çıkarıldı. Bu düzenleme ile emeklilere Ocak ayı itibarıyla en az 2 bin 29 TL'lik bir zam farkı ödemesi yapılacak. Aynı dönemde en düşük emekli maaşı da 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye yükseltildi. Peki maaş farkları ne zaman yatacak? İşte 2025 zammı ve etkilerine ilişkin detaylar...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.01.2025 09:49
Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 10:29