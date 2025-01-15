Viral Galeri Viral Liste Emekliye 3 aylık zam farkı: 2.029 TL ek ödeme hesaplandı: Emekli sandığı, memur, 4A-4B...

Emekliye 3 aylık zam farkı: 2.029 TL ek ödeme hesaplandı: Emekli sandığı, memur, 4A-4B...

2025 yılına girilmesiyle birlikte, en düşük memur emeklisi maaşı yüzde 11,54 oranında bir artışla 17 bin 588 TL'den 19 bin 671 TL'ye çıkarıldı. Bu düzenleme ile emeklilere Ocak ayı itibarıyla en az 2 bin 29 TL'lik bir zam farkı ödemesi yapılacak. Aynı dönemde en düşük emekli maaşı da 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye yükseltildi. Peki maaş farkları ne zaman yatacak? İşte 2025 zammı ve etkilerine ilişkin detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.01.2025 09:49 Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 10:29
Emekliye 3 aylık zam farkı: 2.029 TL ek ödeme hesaplandı: Emekli sandığı, memur, 4A-4B...

2025 yılı itibarıyla emekli maaşı ve asgari ücrette yapılan düzenlemelerle önemli artışlar sağlandı. En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye yükseltilirken, asgari ücret yüzde 30 oranında artışla 22 bin 104 TL'ye çıkarıldı.

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA REHBERİ BELLİ OLDU

Ayrıca, işverenlere sağlanan asgari ücret desteği 700 TL'den 1000 TL'ye yükseltildi. Peki yapılan bu artışların ekonomik etkileri ne oldu? İşte Sabah Gazetesi'nden Önder Yılmaz'ın haberi...

Emekliye 3 aylık zam farkı: 2.029 TL ek ödeme hesaplandı: Emekli sandığı, memur, 4A-4B...

3,8 Milyon Emekli Maaş Artışından Yararlanacak

En düşük emekli maaşının 14 bin 469 TL'ye çıkarılmasıyla birlikte, Ocak 2025'te maaş artışından faydalanacak emekli sayısı 3 milyon 870 bin kişiye ulaşacak. Söz konusu maaş artışı, bütçeye 47,7 milyar TL'lik bir maliyet getirecek. Bu değişiklik, 16.6 milyon emeklinin bulunduğu Türkiye'de, yaklaşık 3,8 milyon emeklinin maaşlarının yükseltilmesi anlamına geliyor.

Emekliye 3 aylık zam farkı: 2.029 TL ek ödeme hesaplandı: Emekli sandığı, memur, 4A-4B...

Ayrıca, raporda Ocak 2025'te 12 bin 500 TL ile maaş alan emekli sayısının 1,9 milyon olduğu belirtiliyor. Bu sayının, yapılan artışla birlikte 14 bin 469 TL olan yeni maaş tutarına çıkarılacak emekli sayısıyla 3,8 milyon kişiye yükseleceği öngörülüyor.

Emekliye 3 aylık zam farkı: 2.029 TL ek ödeme hesaplandı: Emekli sandığı, memur, 4A-4B...

İşverenlere Destek Artışı ve Maliyet Hesapları

İşverenlere sağlanan asgari ücret desteği de önemli bir gündem maddesi. 2025 itibarıyla asgari ücret desteği 700 TL'den 1000 TL'ye çıkarıldı. Bu düzenleme, işverenlerin maliyetlerini hafifletirken, bütçeye de 63,13 milyar TL'lik bir ek yük getirecek. 2024 yılı itibarıyla, asgari ücret desteğinden yararlanan işyerlerinin sayısı aylık ortalama 1.47 milyon olurken, toplamda 38,12 milyar TL destek sağlandığı kaydedildi. 2025'te bu tutarın 63,13 milyar TL'ye çıkacağı belirtiliyor.

Emekliye 3 aylık zam farkı: 2.029 TL ek ödeme hesaplandı: Emekli sandığı, memur, 4A-4B...

Zam Farkı Ödemeleri: Ne Zaman Yatırılacak?

Ocak ayı itibarıyla yapılan zamlar emekli maaşlarına yansımadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı zam farklarının ödeneceği tarihi açıklamak için çalışmalarını sürdürüyor. Zam farkı, ödeme dönemine göre değişiklik gösterecek. Örneğin, aylık maaş alan memurlar bir aylık fark alacakken, üç aylık maaş alan emekliler toplamda 6 bin 87 TL'lik bir ödeme alacak.

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