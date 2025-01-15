2001’den 2023’e TÜİK doğurganlık oranları: Hangi yıl kaç bebek doğdu?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılı doğum istatistiklerini açıkladı. Veriler, doğurganlık hızının ciddi bir düşüş yaşadığını ortaya koydu. Toplam doğurganlık hızında kayıtlara geçen en düşük seviyenin görülmesi, nüfusun yenilenmesi için gerekli olan oranının altında kaldığını gösterdi. Peki 2001'den 2023'e hangi yılda kaç bebek dünyaya geldi? İşte TÜİK doğurganlık oranları…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.01.2025 09:32 Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 09:32