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2001’den 2023’e TÜİK doğurganlık oranları: Hangi yıl kaç bebek doğdu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılı doğum istatistiklerini açıkladı. Veriler, doğurganlık hızının ciddi bir düşüş yaşadığını ortaya koydu. Toplam doğurganlık hızında kayıtlara geçen en düşük seviyenin görülmesi, nüfusun yenilenmesi için gerekli olan oranının altında kaldığını gösterdi. Peki 2001'den 2023'e hangi yılda kaç bebek dünyaya geldi? İşte TÜİK doğurganlık oranları…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.01.2025 09:32 Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 09:32
2001’den 2023’e TÜİK doğurganlık oranları: Hangi yıl kaç bebek doğdu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılı doğum istatistiklerine göre canlı doğan bebek sayısı en düşük seviyelere geriledi. 2023 yılında toplam doğurganlık hızı, nüfus yenilenme seviyesinin altında kaldı. Canlı doğan bebek sayısı 958 bin 408 olarak kayıtlara geçti. Bu bebeklerin %51,3'ü erkek, %48,7'si ise kız oldu.

2001’den 2023’e TÜİK doğurganlık oranları: Hangi yıl kaç bebek doğdu?

2001 yılında 2,38 olarak kaydedilen toplam doğurganlık hızı, 2023 itibarıyla 1,51'e geriledi. TÜİK'e göre, bu değer, nüfusun yenilenmesi için gerekli olan 2,10 oranının altında kaldığını gösteriyor.

2001’den 2023’e TÜİK doğurganlık oranları: Hangi yıl kaç bebek doğdu?

Türkiye'de doğurganlık hızının 2016'dan bu yana yenilenme düzeyinin altına düştüğü ve bu eğilimin devam ettiği görülüyor. Toplam doğurganlık hızı 2022 yılında binde 1,63 olan Türkiye, Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında 5. sırada yer alıyor.

2001’den 2023’e TÜİK doğurganlık oranları: Hangi yıl kaç bebek doğdu?

Toplam doğurganlık oranının en yüksek olduğu il 3,27 çocuk ile Şanlıurfa oldu. Toplam doğurganlık oranının en düşük olduğu il ise 1,13 çocuk ile Bartın oldu.

2001’den 2023’e TÜİK doğurganlık oranları: Hangi yıl kaç bebek doğdu?

Yıllara Göre Doğum Verileri


2001

Doğum Sayısı: 1.323.341

Doğurganlık Hızı: 2,38

Annenin Ortalama Yaşı: 26,7

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