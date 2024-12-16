EMEKLİ BANKA PROMOSYON LİSTESİ | 24 BİN TL'YE ÇIKTI: En yüksek promosyon hangi bankada? Ziraat, Yapı Kredi, Garanti...
Bankalar emekli vatandaşların maaşlarını kendi bünyelerine taşımaları için 2024 yılı Aralık ayında güncel promosyon tutarlarını açıkladı. Yeni yıl öncesinde ödeme miktarlarını artıran bankalar emeklilere cazip tekliflerle geliyor. Ödemeler 24.000 TL'ye kadar çıkarken kamu ve özel bankalar arasında kıyasıya bir yarış yaşanıyor.
Giriş Tarihi: 16.12.2024 11:53
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 11:53