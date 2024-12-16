Viral Galeri Viral Liste EMEKLİ BANKA PROMOSYON LİSTESİ | 24 BİN TL'YE ÇIKTI: En yüksek promosyon hangi bankada? Ziraat, Yapı Kredi, Garanti...

EMEKLİ BANKA PROMOSYON LİSTESİ | 24 BİN TL'YE ÇIKTI: En yüksek promosyon hangi bankada? Ziraat, Yapı Kredi, Garanti...

Bankalar emekli vatandaşların maaşlarını kendi bünyelerine taşımaları için 2024 yılı Aralık ayında güncel promosyon tutarlarını açıkladı. Yeni yıl öncesinde ödeme miktarlarını artıran bankalar emeklilere cazip tekliflerle geliyor. Ödemeler 24.000 TL'ye kadar çıkarken kamu ve özel bankalar arasında kıyasıya bir yarış yaşanıyor.

Giriş Tarihi: 16.12.2024 11:53 Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 11:53
EMEKLİ BANKA PROMOSYON LİSTESİ | 24 BİN TL’YE ÇIKTI: En yüksek promosyon hangi bankada? Ziraat, Yapı Kredi, Garanti...

Bankalar emekli maaşını kendi bünyelerine taşımak isteyen vatandaşlar için yeni promosyon ödemelerini duyurdu. Emekliler, maaşlarını üç yıllık taahhütle bankalara taşıdıklarında yüksek promosyon ödemelerinden faydalanabilecek. İşte Aralık ayı itibarıyla güncellenen emekli banka promosyon tutarları ve detaylar!

EMEKLİ BANKA PROMOSYON LİSTESİ | 24 BİN TL’YE ÇIKTI: En yüksek promosyon hangi bankada? Ziraat, Yapı Kredi, Garanti...

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası, emekli maaşını taşıyan müşterilerine 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi sunuyor.

EMEKLİ BANKA PROMOSYON LİSTESİ | 24 BİN TL’YE ÇIKTI: En yüksek promosyon hangi bankada? Ziraat, Yapı Kredi, Garanti...

VakıfBank

VakıfBank, maaşını taşıyan SGK emeklilerine 24.000 TL'ye varan ödeme yapıyor. Bunun 12.000 TL'si alışverişlerden kazanılacak aylık nakit ödüllerden oluşuyor. Promosyon detayları:

5.000 TL'ye kadar ödeme: Aylık maaşı 10.000 TL'ye kadar olanlara
8.000 TL'ye kadar ödeme: 10.000 TL - 15.000 TL arası maaş alanlara
12.000 TL'ye kadar ödeme: 20.000 TL üzerinde maaş alanlara

EMEKLİ BANKA PROMOSYON LİSTESİ | 24 BİN TL’YE ÇIKTI: En yüksek promosyon hangi bankada? Ziraat, Yapı Kredi, Garanti...

Halkbank

Halkbank, emekli maaşını taşıyanlara 3 yıllık taahhüt karşılığında 12.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapıyor:

8.000 TL: 10.000 TL - 14.999 TL arası maaşlar
10.000 TL: 15.000 TL - 19.999 TL arası maaşlar
12.000 TL: 20.000 TL üzeri maaşlar

EMEKLİ BANKA PROMOSYON LİSTESİ | 24 BİN TL’YE ÇIKTI: En yüksek promosyon hangi bankada? Ziraat, Yapı Kredi, Garanti...

Yapı Kredi
Yapı Kredi, SGK emeklilerine 18.000 TL'ye varan promosyon fırsatı sunuyor. Ek avantajlar ise şöyle:

1.500 TL: İki yeni fatura talimatına
1.000 TL: Kredi kartı ile 1.000 TL harcamaya
500 TL: Dijital bankacılık kullanımıyla

SON DAKİKA