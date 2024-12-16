EMEKLİ BANKA PROMOSYON LİSTESİ | 24 BİN TL’YE ÇIKTI: En yüksek promosyon hangi bankada? Ziraat, Yapı Kredi, Garanti...

Bankalar emekli maaşını kendi bünyelerine taşımak isteyen vatandaşlar için yeni promosyon ödemelerini duyurdu. Emekliler, maaşlarını üç yıllık taahhütle bankalara taşıdıklarında yüksek promosyon ödemelerinden faydalanabilecek. İşte Aralık ayı itibarıyla güncellenen emekli banka promosyon tutarları ve detaylar!