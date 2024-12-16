Zeka testi: Bu resimdeki kayıp bagaj nerede? 917 kişi denedi, 48’i başarılı oldu

Görsel bulmacada bir havaalanı sahnesi tasvir edilmiş. Yolcuların ve rengarenk çantaların doldurduğu bu kalabalık görüntünün içine gizlenmiş kayıp eşyalar bulunuyor. Ancak dikkat! Zamanınız yalnızca 11 saniye. İşte bu, en dikkatli gözlere ve hızlı düşünme yeteneğine sahip olanlar için gerçekten zor bir meydan okuma.