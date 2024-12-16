Zeka testi: Bu resimdeki kayıp bagaj nerede? 917 kişi denedi, 48'i başarılı oldu
Havaalanı karmaşasında kaybolan eşyaları bulmaya çalışırken gözlem yeteneğinizi ve zihinsel esnekliğinizi test etmeye ne dersiniz? Bu özel zihin jimnastiği etkinliği, detaylara odaklanmanızı ve dış dikkat dağıtıcı unsurların etkisinde kalmadan çözüm üretebilmenizi ölçmek üzere tasarlandı. Resimdeki kayıp bagajı bulmayı 917 denedi, 48'i başarılı oldu. Peki siz 11 saniyede yanlış yere yerleştirilmiş eşyaları bulabilir misiniz?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.12.2024 15:46
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 15:46