Elektrik faturalarında yeni düzenleme başladı mı, ne zaman başlayacak? Kim ne kadar ödeyecek?

Sınır Değer Nedir ve Kimleri Etkileyecek?

Yeni düzenleme ile 200-300 kWh arasında elektrik tüketimi yapan evler için herhangi bir değişiklik yapılması beklenmezken, 417 kWh'nin üzerindeki tüketimler için faturalar yükselmiş olacak. Yüksek tüketim grubunda yer alan meskenler ve ticarethaneler, yıllık 5 bin kWh sınırını aşan kullanımları ile daha yüksek faturalar ödeyecek. Bu durumda, 1.050 TL'nin üzerinde elektrik faturası ödeyen evler ile 5 bin TL'nin üzerindeki faturaları olan ticarethaneler yüksek tüketim dilimine geçecek.