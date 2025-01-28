Elektrik faturalarında yeni düzenleme başladı mı, ne zaman başlayacak? Kim ne kadar ödeyecek?
Yeni düzenlemeye göre yüksek miktarda elektrik tüketen kullanıcılar, şubat ayında başlayacak faturalarla birlikte daha fazla ödeme yapacak. Bu düzenleme enerji tüketiminin yoğun olduğu grupları hedef alarak fatura tutarlarını artırmayı amaçlıyor. Peki kimler bu yeni düzenlemeden etkilenecek ve elektrik faturaları ne kadar artacak?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.01.2025 09:10
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 09:10