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Elektrik faturalarında yeni düzenleme başladı mı, ne zaman başlayacak? Kim ne kadar ödeyecek?

Yeni düzenlemeye göre yüksek miktarda elektrik tüketen kullanıcılar, şubat ayında başlayacak faturalarla birlikte daha fazla ödeme yapacak. Bu düzenleme enerji tüketiminin yoğun olduğu grupları hedef alarak fatura tutarlarını artırmayı amaçlıyor. Peki kimler bu yeni düzenlemeden etkilenecek ve elektrik faturaları ne kadar artacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.01.2025 09:10 Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 09:10
Elektrik faturalarında yeni düzenleme başladı mı, ne zaman başlayacak? Kim ne kadar ödeyecek?

1 Şubat 2025 itibarıyla elektrik faturalarında önemli bir değişiklik yürürlüğe giriyor. Yeni düzenlemeyle, aylık 417 kilowatt-saat (kWh) sınırını aşan tüketimler için aboneler, "desteklemesiz gerçek maliyetler" ödeyecek. Bu durum, özellikle yüksek elektrik tüketen ev ve iş yerlerini etkileyecek. Şubat ayında başlayacak faturalarla birlikte, yüksek tüketiciler faturalarında artış görecek.

Elektrik faturalarında yeni düzenleme başladı mı, ne zaman başlayacak? Kim ne kadar ödeyecek?

Sınır Değer Nedir ve Kimleri Etkileyecek?

Yeni düzenleme ile 200-300 kWh arasında elektrik tüketimi yapan evler için herhangi bir değişiklik yapılması beklenmezken, 417 kWh'nin üzerindeki tüketimler için faturalar yükselmiş olacak. Yüksek tüketim grubunda yer alan meskenler ve ticarethaneler, yıllık 5 bin kWh sınırını aşan kullanımları ile daha yüksek faturalar ödeyecek. Bu durumda, 1.050 TL'nin üzerinde elektrik faturası ödeyen evler ile 5 bin TL'nin üzerindeki faturaları olan ticarethaneler yüksek tüketim dilimine geçecek.

Elektrik faturalarında yeni düzenleme başladı mı, ne zaman başlayacak? Kim ne kadar ödeyecek?

Yeni Düzenlemenin Kapsamı ve Kimleri Etkileyecek?

Yeni düzenleme, Türkiye genelindeki abonelerin yüzde 97'sini etkileyen düşük tüketim grubunu kapsamayacak. Ancak, yüzde 3'lük yüksek tüketim grubunda yer alan 1,2 milyon hanenin faturaları, gerçek elektrik maliyetine yansıtılacak. Bu durum, 50 milyar TL'lik Hazine desteğinin kaldırılması anlamına geliyor. Ayrıca klima ve diğer enerji tüketici cihazları kullanarak yüksek elektrik tüketenler için yıllık toplam tüketim dikkate alınacak.

Elektrik faturalarında yeni düzenleme başladı mı, ne zaman başlayacak? Kim ne kadar ödeyecek?

Faturalara Yansıyan Değişiklikler ve Fiyatlar

Ortalama bir hane, Türkiye'de 414 TL civarında elektrik faturası ödüyor. Bu nedenle, çoğu abonenin elektrik tarifesinde değişiklik olmayacak. Yüksek tüketim yapanlar, Şubat ayında başlayacak fatura döneminde, önceki aylara göre önemli bir artışla karşılaşacak. Örneğin, 1.050 TL'lik bir mesken faturası 2.000 TL'ye kadar çıkabilecek.

Elektrik faturalarında yeni düzenleme başladı mı, ne zaman başlayacak? Kim ne kadar ödeyecek?

Yeni Düzenleme Kimleri Kapsamıyor?

Yeni düzenleme, camiler, cemevleri ve AFAD barınma merkezleri gibi kamuya hizmet veren yerleri kapsamayacak. Bu tür yerler farklı düzenlemelerle ayrılmış olacak.

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