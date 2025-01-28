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Sağlık Bakanlığı 26.673 personel alımı son durum ne? Başvuruları ne zaman başlayacak, hangi branşlar var?

Sağlık Bakanlığı, 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı için başvuruları açmaya hazırlanıyor. Başvurular ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz doğrultusunda yapılacak. Adaylar, başvurularının detaylarını ve hangi branşlarda alımların gerçekleştirileceğini öğrenmek için kılavuzun yayımlanmasını bekliyor. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı kılavuzu ne zaman yayımlanacak ve başvurular hangi tarihte başlayacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.01.2025 09:28
Sağlık Bakanlığı 26.673 personel alımı son durum ne? Başvuruları ne zaman başlayacak, hangi branşlar var?

Sağlık Bakanlığı, bu yıl 26 bin 763 yeni personel alımı yaparak sağlık sektöründeki personel ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. Alımlar sağlık hizmetlerinin daha verimli bir şekilde sunulabilmesi için önemli bir adım olarak görülüyor. Adaylar, Sağlık Bakanlığı'na bağlı pozisyonlarda görev almak için başvuru kılavuzunun yayımlanmasını ve başvuru tarihlerini sabırsızlıkla bekliyor. Peki Sağlık Bakanlığı 26.673 personel alımı son durum ne?

Sağlık Bakanlığı 26.673 personel alımı son durum ne? Başvuruları ne zaman başlayacak, hangi branşlar var?

Başvurular İçin Tarih Beklentisi

Sağlık Bakanlığı'nın 26 bin 673 personel alımı için başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Başvurular, ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuz doğrultusunda yapılacak. Kılavuzda yer alan bilgilere göre, başvuru tarihleri ve gerekli belgelerle ilgili tüm detaylar duyurulacak.

Sağlık Bakanlığı 26.673 personel alımı son durum ne? Başvuruları ne zaman başlayacak, hangi branşlar var?

Branş Dağılımı ve Alım Yapılacak Pozisyonlar

Bu yılki personel alımı kapsamında, Sağlık Bakanlığı farklı branşlardan uzman sağlık çalışanlarını bünyesine katacak. Yapılacak alımların branş dağılımı ise şu şekilde olacak:

1 Diyetisyen
9 Ebe
2 Hemşire

Sağlık Bakanlığı 26.673 personel alımı son durum ne? Başvuruları ne zaman başlayacak, hangi branşlar var?

25 Sağlık Memuru
1 Sağlık Teknikeri

Sağlık Bakanlığı 26.673 personel alımı son durum ne? Başvuruları ne zaman başlayacak, hangi branşlar var?

3.652 Tabip
22.983 Uzman Tabip

Toplamda 26 bin 673 sağlık personeli, sözleşmeli olarak Sağlık Bakanlığı'nda görev almak üzere istihdam edilecek.

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