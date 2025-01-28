Sağlık Bakanlığı 26.673 personel alımı son durum ne? Başvuruları ne zaman başlayacak, hangi branşlar var?
Sağlık Bakanlığı, 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı için başvuruları açmaya hazırlanıyor. Başvurular ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz doğrultusunda yapılacak. Adaylar, başvurularının detaylarını ve hangi branşlarda alımların gerçekleştirileceğini öğrenmek için kılavuzun yayımlanmasını bekliyor. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı kılavuzu ne zaman yayımlanacak ve başvurular hangi tarihte başlayacak?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.01.2025 09:28