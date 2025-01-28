Sağlık Bakanlığı 26.673 personel alımı son durum ne? Başvuruları ne zaman başlayacak, hangi branşlar var?

Sağlık Bakanlığı, bu yıl 26 bin 763 yeni personel alımı yaparak sağlık sektöründeki personel ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. Alımlar sağlık hizmetlerinin daha verimli bir şekilde sunulabilmesi için önemli bir adım olarak görülüyor. Adaylar, Sağlık Bakanlığı'na bağlı pozisyonlarda görev almak için başvuru kılavuzunun yayımlanmasını ve başvuru tarihlerini sabırsızlıkla bekliyor. Peki Sağlık Bakanlığı 26.673 personel alımı son durum ne?