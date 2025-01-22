Egzama ve sedef bulaşıcı mı? Stres cildinizi etkiliyor! Dermatoloji uzmanı açıkladı

"Bu mevsimde özellikle sonbahar, kış aylarında seborik egzamayı çok sık görüyoruz. Özellikle yüz bölgesinde, kaş dipleri, saçlı deride kızarıklık ve kepeklenmeyle seyrediyor. Yine stres dönemlerinde artabiliyor. Yine kış döneminde özellikle atopik egzamada bayağı bir artış görüyoruz. Daha kötüleştiği dönemler oluyor. Atopik egzama özellikle bebeklik çağından başlayan ve ergenliğe kadar şiddetli seyreden ama ergenlikten sonra da cilt kuruluğu, doğru nemlendirilmediği gibi durumlarda da tekrar edebilen bir tablo."