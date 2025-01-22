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Egzama ve sedef bulaşıcı mı? Stres cildinizi etkiliyor! Dermatoloji uzmanı açıkladı

Modern yaşamın koşuşturması ve çevresel kirliliğin artışı, cilt sağlığı üzerinde ciddi tehditler oluşturuyor. Cilt rahatsızlıkları sadece estetik kaygılarla sınırlı kalmıyor, bireylerin yaşam kalitesini de olumsuz etkiliyor. Bu tür sorunlarda erken teşhis hayati önem taşıyor. Peki egzama ve sedef hastalığı bulaşıcı mıdır? Bu hastalıklar vücutta kalıcı mı? Dermatoloji uzmanı, egzama ve sedef hastalıklarıyla ilgili ahaber.com.tr'ye konuştu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.01.2025 11:26 Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 11:39
Egzama ve sedef bulaşıcı mı? Stres cildinizi etkiliyor! Dermatoloji uzmanı açıkladı

Dr. Makbule Dündar, egzama ve sedef hastalığının bulaşıcı olmadığını vurguladı. Özellikle sedef hastalığının genetik zemin üzerinde geliştiğini belirten Dr. Dündar, egzamada da genetik yatkınlığın önemli bir faktör olduğunu söyledi. Peki egzama ve sedef hastalıkları vücutta kalıcı mı? Dermatoloji Uzmanı egzama çeşitlerine değindi.

Egzama ve sedef bulaşıcı mı? Stres cildinizi etkiliyor! Dermatoloji uzmanı açıkladı

Egzama Çeşitleri Nelerdir? Vücutta Kalıcı Mı?


Dr. Dündar, egzamanın çok çeşitli türlere sahip olduğuna ve modern yaşam şartları nedeniyle bu çeşitliliğin arttığına dikkat çekti. Egzama çeşitleri hakkında şu ifadelere yer verdi:

EGZAMA VE SEDEF BULAŞICI MI?
Egzama ve sedef bulaşıcı mı? Stres cildinizi etkiliyor! Dermatoloji uzmanı açıkladı

"Bu mevsimde özellikle sonbahar, kış aylarında seborik egzamayı çok sık görüyoruz. Özellikle yüz bölgesinde, kaş dipleri, saçlı deride kızarıklık ve kepeklenmeyle seyrediyor. Yine stres dönemlerinde artabiliyor. Yine kış döneminde özellikle atopik egzamada bayağı bir artış görüyoruz. Daha kötüleştiği dönemler oluyor. Atopik egzama özellikle bebeklik çağından başlayan ve ergenliğe kadar şiddetli seyreden ama ergenlikten sonra da cilt kuruluğu, doğru nemlendirilmediği gibi durumlarda da tekrar edebilen bir tablo."

Egzama ve sedef bulaşıcı mı? Stres cildinizi etkiliyor! Dermatoloji uzmanı açıkladı

Egzama Neden Sürekli Kendini Tekrar Eder?


Dermatoloji uzmanı, egzamanın, uygun koşulları bulduğunda kendini tekrar hatırlatan bir hastalık olduğunu vurguladı. Bazı egzamalarda güneş, cilt kuruluğu ve yiyeceklerin egzamanın tekrar etmesine sebep olabileceğini belirtti.

Egzama ve sedef bulaşıcı mı? Stres cildinizi etkiliyor! Dermatoloji uzmanı açıkladı

Açıklamasında "Özellikle mesela atopik egzamada cilt kuruluğu çok önemli bir faktör. Bu nedenle doğru nemlendiriciyle cildimizi düzenli olarak nemlendirirsek, bu tip atakları birazcık baskılamış oluruz. Tabii yine farklı egzama tiplerinde de, özellikle mesela seborik egzamada stres dönemlerinde kendini hemen hatırlatır." şeklinde konuştu.

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