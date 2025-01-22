2. Dünya Savaşı'nın en güçlü uçakları! Rakiplerine göz açtırmadılar: Almanya, ABD, İtalya...

1939'da Almanya'nın Polonya'yı işgaliyle başlayan ve dünya tarihinin en yıkıcı çatışmalarından biri olan İkinci Dünya Savaşı, Mihver ve Müttefik Devletler arasındaki kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Bu süreçte hava kuvvetleri, savaşın seyrini belirleyen en kritik unsurlardan biri haline geldi. Tankların yanı sıra uçakların da savaş meydanında ön plana çıktığı bu dönemde, gökyüzündeki üstünlük savaşın kaderini değiştiren etkiler yarattı. İşte İkinci Dünya Savaşı'nda gökyüzüne damga vuran en güçlü uçaklar...

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