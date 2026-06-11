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12 Haziran Cuma Hutbesi yayımlandı! Diyanet hicri yeni yıl öncesi o tehlikeye dikkat çekti

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Diyanet İşleri Başkanlığının 13 Haziran 2026 tarihli Cuma hutbesinde, hicri yeni yıl öncesinde hicret kavramının yalnızca bir göç olmadığı vurgulandı. Hutbede, günahlardan uzaklaşmak, kardeşliği güçlendirmek ve hayatı yeniden muhasebe etmek gerektiği mesajı öne çıktı.

12 Haziran Cuma Hutbesi yayımlandı! Diyanet hicri yeni yıl öncesi o tehlikeye dikkat çekti 1

Türkiye genelindeki camilerde okunacak olan 13 Haziran 2026 tarihli Cuma hutbesinde, yaklaşan hicri yeni yıl dolayısıyla hicretin anlamı ve Müslümanlar için taşıdığı mesajlar ele alındı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan hutbede, hicretin sadece Mekke'den Medine'ye yapılan tarihi yolculuktan ibaret olmadığı, aynı zamanda insanın yanlışlardan doğrulara yönelmesini ifade eden güçlü bir dönüşüm süreci olduğu belirtildi.

12 Haziran Cuma Hutbesi yayımlandı! Diyanet hicri yeni yıl öncesi o tehlikeye dikkat çekti 2

HİCRET İSLAM'DA NEDEN DÖNÜM NOKTASI OLARAK KABUL EDİLİYOR?

Hutbede, İslam'ın ilk yıllarında Müslümanların Mekke'de ağır baskılara maruz kaldığı hatırlatıldı. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s.) ve sahabenin Allah'ın emriyle Medine'ye hicret etmesinin, İslam tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğu ifade edildi.

Diyanet, daha sonra hicri takvimin başlangıcı kabul edilen bu olayın, fedakârlığın, sabrın ve inancın sembolü olduğuna dikkat çekti.

12 Haziran Cuma Hutbesi yayımlandı! Diyanet hicri yeni yıl öncesi o tehlikeye dikkat çekti 3

DİYANET'TEN HİCRETİN ANLAMINA DAİR ÖNEMLİ MESAJ

Hutbede, hicretin yalnızca fiziksel bir yer değişikliği olmadığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Hicret, Allah ve Resûlünün rızasını her şeyden üstün tutma idealidir. Hakka yönelmenin ve hakikate sımsıkı bağlanmanın gayretidir."

Diyanet'e göre hicret; günahlardan uzaklaşma, kötü alışkanlıkları terk etme, helale yönelme ve daha güzel bir ahlaka ulaşma çabasını da ifade ediyor. Cuma hutbesinde, hicretin manevi boyutunu anlatan bir hadise de yer verildi. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s.) şu sözü hatırlatıldı:

"Müslüman, elinden ve dilinden diğer Müslümanların zarar görmediği kişidir. Muhacir ise, Allah'ın yasaklarını terk eden kimsedir."

12 Haziran Cuma Hutbesi yayımlandı! Diyanet hicri yeni yıl öncesi o tehlikeye dikkat çekti 4

MÜSLÜMANIN HİCRETİ NASIL OLMALI?

Diyanet'in hutbesinde, günümüz Müslümanının gerçekleştirmesi gereken manevi hicretin kapsamına da değinildi. Buna göre Müslümanın hicreti;

  • Kibirden tevazuya,
  • Öfkeden merhamete,
  • Bencillikten paylaşmaya,
  • Zulümden adalete,
  • Karamsarlıktan umuda yönelmek,

olarak tanımlandı. Ayrıca yalan, iftira, fitne ve gıybetten uzak durulması gerektiği belirtilirken; doğruluk, kardeşlik ve muhabbet duygularının güçlendirilmesinin önemine dikkat çekildi.

12 Haziran Cuma Hutbesi yayımlandı! Diyanet hicri yeni yıl öncesi o tehlikeye dikkat çekti 5

TOPLUMSAL HAYATA YÖNELİK UYARILAR

Hutbede yalnızca bireysel sorumluluklar değil, toplumsal konular da ele alındı. Diyanet, alkol, zina, faiz, rüşvet, stokçuluk ve karaborsacılık gibi toplumun huzurunu zedeleyen davranışlardan uzak durulması gerektiğini vurguladı. Kamu hakkı ve kul hakkının korunmasının önemine işaret edilirken, Müslümanların sözlerine, davranışlarına ve yaptıkları işlere karşı daha dikkatli olmaları gerektiği ifade edildi.

12 Haziran Cuma Hutbesi yayımlandı! Diyanet hicri yeni yıl öncesi o tehlikeye dikkat çekti 6

HİCRİ YENİ YIL İÇİN BİRLİK VE KARDEŞLİK ÇAĞRISI

Hutbenin son bölümünde, hicri yeni yılın manevi muhasebe için önemli bir fırsat olduğuna dikkat çekildi. Müslümanların içinde bulundukları dönemi doğru okumaları, hayatlarını gözden geçirmeleri ve geleceğe daha sağlam adımlarla yürümeleri gerektiği belirtildi.

Diyanet ayrıca İslam kardeşliğinin güçlendirilmesi, ihtiyaç sahiplerinin gözetilmesi ve maddi-manevi dayanışmanın artırılması çağrısında bulundu.

12 Haziran Cuma Hutbesi yayımlandı! Diyanet hicri yeni yıl öncesi o tehlikeye dikkat çekti 7

HUTBE ENFAL SURESİ'YLE SONA ERDİ

Cuma hutbesinin ana mesajı hicretin tarihî bir olay olmanın ötesinde, her Müslümanın hayatında gerçekleştirmesi gereken manevi bir dönüşüm olduğu yönünde oldu. Diyanet, hicri yeni yıl öncesinde Müslümanları hatalarını gözden geçirmeye, kardeşlik bağlarını güçlendirmeye ve Allah'ın rızasına uygun bir hayat sürmeye davet etti.

Hutbe, Kur'an-ı Kerim'den Enfal Suresi 72. ayetin mealiyle sona erdi. Ayette şöyle buyuruluyor:

"İman edip hicret edenler, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenler, muhacirleri barındırıp yardım edenler var ya, işte onlar birbirlerinin dostlarıdır…"

12 Haziran Cuma Hutbesi yayımlandı! Diyanet hicri yeni yıl öncesi o tehlikeye dikkat çekti 8

12 HAZİRAN CUMA HUTBESİ TAM METNİ

HİCRİ YENİ YILA GİRERKEN

Muhterem Müslümanlar!

İslam'ın ilk yıllarında müminler, Mekkeli müşriklerin günden güne artan eza ve cefasına, işkence ve boykotuna maruz kalmışlardır. Müslümanlar, yaşadıkları bütün zorluklara rağmen imanlarından asla taviz vermemişlerdir. Nihayet Peygamber Efendimiz (s.a.s) ve ashâb-ı güzîn, Cenâb-ı Hakk'ın emriyle, Mekke'den Medine'ye hicret etmişlerdir. İşte bu yıl, daha sonra hicri takvimin başlangıcı olarak kabul edilmiştir.

Aziz Müminler!

Hicret, yalnızca bir yerden başka bir yere göç etmek değildir. Hicret, Allah ve Resûlünün rızasını her şeyden üstün tutma idealidir. Hakka yönelmenin ve hakikate sımsıkı bağlanmanın gayretidir. Nefsin gayr-ı meşru istek ve arzularından, şeytanın bitmek bilmeyen vesveselerinden uzaklaşıp salih ameller ve güzel ahlakla dolu bir ömür geçirme azmidir. Hicret, hata ve günahlardan tövbe edip Yüce Rabbimizin engin rahmet ve mağfiretine sığınma çabasıdır. Haramlardan helallere, kötülüklerden iyiliklere doğru adım atma kararlılığıdır. Peygamber Efendimiz (s.a.s), "Müslüman, elinden ve dilinden diğer Müslümanların zarar görmediği kişidir. Muhacir ise, Allah'ın yasaklarını terk eden kimsedir" buyurarak bu hususa dikkatlerimizi çekmektedir.

12 Haziran Cuma Hutbesi yayımlandı! Diyanet hicri yeni yıl öncesi o tehlikeye dikkat çekti 9

Kıymetli Müslümanlar!

Her birimizin, gerçekleştireceği bir hicreti mutlaka vardır. Yeter ki, hatalarımızı fark edip yanlışlarımızla yüzleşelim. Kendimizle barışık olalım. Fıtratımızın sesine kulak verelim. Yaratılış gayemizi hatırımızdan çıkarmayalım.

Değerli Kardeşlerim!

Müslümanın hicreti; kibirden tevazua, öfkeden merhamete, bencillikten diğerkâmlığa, zulümden adalete, karamsarlıktan umuda doğru yol almasıdır. Müslümanın hicreti; yalan, iftira, fitne ve gıybet gibi dilin afetlerinden uzaklaşıp; doğruluğu, kardeşliği ve muhabbeti kuşanmasıdır. Müslümanın hicreti; nefsini ve neslini, sapkın fikirlerden, bâtıl ideolojilerden ve yanlış yönelişlerden koruması; dinine, değerlerine, kültürüne ve örfüne uygun bir ömür sürmesidir. Müslümanın hicreti; alkol, zina, faiz, rüşvet, stokçuluk ve karaborsacılık gibi huzur ve güveni zedeleyen haramlara tevessül etmemesi, helallerle yetinmesidir. Müslümanın hicreti; kul ve kamu hakkını ihlal edecek her türlü günahtan uzak durması; sözüne, davranışlarına ve işine dikkat etmesidir.

12 Haziran Cuma Hutbesi yayımlandı! Diyanet hicri yeni yıl öncesi o tehlikeye dikkat çekti 10

Aziz Müslümanlar!

Müslümanlara düşen; hicri yeni yılda, hicretin anlam ve önemini yeniden kavramaları, içinde bulundukları dönemi doğru okumaları, hayatlarının muhasebesini yaparak geleceğe yön vermeleri olmalıdır. İslam kardeşliğini esas almaları, birbirlerine kenetlenmeleri, maddi ve manevi imkânlarını birbirleriyle paylaşmaları olmalıdır. Bu vesileyle, önümüzdeki salı günü idrak edeceğimiz hicri yeni yılımızın; mazlumların yüzlerinin gülmesine, insanlığın huzura ermesine, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin pekişmesine vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz. Hutbemizi, şu ayet-i kerimenin mealiyle bitiriyoruz: "İman edip hicret edenler, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenler, muhacirleri barındırıp yardım edenler var ya, işte onlar birbirlerinin dostlarıdır…"

12 HAZİRAN CUMA HUTBESİ TAM METNİ PDF

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