Doğduğunuz ay sağlığınızı nasıl etkiliyor? O aylarda doğanlar riskte!

Doğduğunuz ay gerçekten sağlığınızı etkileyebilir mi? Bilim dünyasında uzun yıllardır araştırılan bu soru yeniden gündemde. Oxford Üniversitesi'nden bilim insanlarının paylaştığı değerlendirmelere göre doğum mevsimi ile bazı hastalıkların görülme riski arasında dikkat çekici bir ilişki bulunuyor. Araştırmacılar, bu etkinin temelinde annenin gebelik döneminde maruz kaldığı güneş ışığı ve buna bağlı oluşan D vitamini seviyesinin yer alabileceğini ifade ediyor.

Prof. Foster, doğum ayının gelecekteki sağlık üzerinde etkili olmasının ilk bakışta şaşırtıcı görünebileceğini ancak çok sayıda epidemiyolojik çalışmanın bu ilişkiyi desteklediğini belirtti.

Oxford Üniversitesi Sirkadiyen Nörobilim Bölüm Başkanı Prof. Russell Foster, Cheltenham Bilim Festivali'nde sunduğu değerlendirmelerde, ilkbaharda doğan bebeklerin sonbaharda doğanlara kıyasla bazı hastalıklara yakalanma riskinin daha yüksek göründüğünü söyledi.

Bilim insanları, kesin mekanizmaların henüz tam olarak çözülemediğini vurgulasa da D vitamini yetersizliğinin ilerleyen yıllarda bazı hastalıklara karşı dolaylı bir hassasiyet oluşturabileceğine yönelik kanıtların giderek güçlendiğini belirtiyor.

Araştırmacılara göre en güçlü olasılıklardan biri, annenin hamilelik sürecinde aldığı güneş ışığı miktarı. Güneş ışığı sayesinde vücutta sentezlenen D vitamininin, anne karnındaki gelişim sırasında binlerce genin çalışmasını düzenleyen önemli biyolojik süreçlerde görev aldığı ifade ediliyor.

KUZEY VE GÜNEY YARIM KÜREDE DİKKAT ÇEKEN BENZER TABLO

Epidemiyolojik veriler, kuzey yarım kürede mart-mayıs ayları arasında doğan kişilerde bazı hastalıkların riskinin daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Buna karşılık kasım ayında doğanlarda ortalama risk seviyelerinin daha düşük olduğu görülüyor.

Araştırmanın dikkat çeken yönlerinden biri ise güney yarım kürede aynı eğilimin yaklaşık altı ay kaymış şekilde gözlenmesi. Bilim insanları bunu, mevsimsel etkinin önemli göstergelerinden biri olarak değerlendiriyor.