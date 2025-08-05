Viral Galeri Viral Liste Öğretmenlerin il dışı tayin sonuç ekranı MEBBİS | Öğretmenlerin il dışı atama sonuçları açıklandı

Öğretmenlerin il dışı tayin sonuç ekranı MEBBİS | Öğretmenlerin il dışı atama sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025 yılı iller arası yer değiştirme takvimi doğrultusunda öğretmenlerin il dışı atama başvuruları tamamlandı. T.C. Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin duyurdu, binlerce öğretmenin merakla beklediği atama sonuçları açıklandı.Hizmet puanı üstünlüğü ve tercih sıralamasına göre yapılacak atamalar, öğretmenlerin yeni görev yerlerini belirledi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.08.2025 09:17 Güncelleme Tarihi: 06.08.2025 17:18
Öğretmenlerin il dışı tayin sonuç ekranı MEBBİS | Öğretmenlerin il dışı atama sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2025 yılı için düzenlenen iller arası yer değiştirme süreci tamamlandı. Başvurularını yapan öğretmenler, şimdi gözlerini atama sonuçlarına çevirmiş durumda. Hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacak atamalarla birlikte binlerce öğretmen yeni görev yerlerine doğru yola çıkacak.

Öğretmenlerin il dışı tayin sonuç ekranı MEBBİS | Öğretmenlerin il dışı atama sonuçları açıklandı

Atama Sonuçları Açıklandı!

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre, 2025 yılı il dışı atama sonuçları 6 Ağustos Çarşamba saat 16:50 itibarıyla ilan edildi. Öğretmen adayları, sonuçlara hem e-Devlet üzerinden hem de MEBBİS sistemi aracılığıyla erişebiliyor. Ataması gerçekleşen öğretmenler için ilişik kesme işlemleri ise 7 Ağustos itibarıyla başlayacak.

Öğretmenlerin il dışı tayin sonuç ekranı MEBBİS | Öğretmenlerin il dışı atama sonuçları açıklandı

İptal Başvurusu İçin Kritik Tarihler

Eş durumu nedeniyle oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla iptal başvurusu hakkı da tanındı. Eşlerden yalnızca birinin atamasının gerçekleşmesi hâlinde, ataması yapılan öğretmen 6-8 Ağustos tarihleri arasında iptal başvurusunda bulunabilecek.

Öğretmenlerin il dışı tayin sonuç ekranı MEBBİS | Öğretmenlerin il dışı atama sonuçları açıklandı

Atamalar Hizmet Puanı Esasına Göre Yapıldı

Atama sürecinde öğretmenlerin tercihleri kadar hizmet puanı da belirleyici oldu. Yer değiştirmeler, hizmet puanı üstünlüğü esas alınarak gerçekleştirildi. Puan eşitliği durumunda ise sırasıyla öğretmenlikte geçen toplam hizmet süresine, mesleğe başlama tarihine ve son aşamada bilgisayar kurasına bakıldı.

Öğretmenlerin il dışı tayin sonuç ekranı MEBBİS | Öğretmenlerin il dışı atama sonuçları açıklandı

İlişik Kesme İşlemleri 7 Ağustos'ta Başlayacak

Yeni görev yerlerine atanacak öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri, 7 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla yapılabilecek. Bu tarihten sonra öğretmenlerin yeni görev yerlerinde göreve başlama süreci başlayacak. İlgili tüm işlemler, MEB'in belirlediği takvim çerçevesinde yürütülecek.

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