Öğretmenlerin il dışı tayin sonuç ekranı MEBBİS | Öğretmenlerin il dışı atama sonuçları açıklandı

Atama Sonuçları Açıklandı!

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre, 2025 yılı il dışı atama sonuçları 6 Ağustos Çarşamba saat 16:50 itibarıyla ilan edildi. Öğretmen adayları, sonuçlara hem e-Devlet üzerinden hem de MEBBİS sistemi aracılığıyla erişebiliyor. Ataması gerçekleşen öğretmenler için ilişik kesme işlemleri ise 7 Ağustos itibarıyla başlayacak.