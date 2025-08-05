Öğretmenlerin il dışı tayin sonuç ekranı MEBBİS | Öğretmenlerin il dışı atama sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025 yılı iller arası yer değiştirme takvimi doğrultusunda öğretmenlerin il dışı atama başvuruları tamamlandı. T.C. Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin duyurdu, binlerce öğretmenin merakla beklediği atama sonuçları açıklandı.Hizmet puanı üstünlüğü ve tercih sıralamasına göre yapılacak atamalar, öğretmenlerin yeni görev yerlerini belirledi.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.08.2025 09:17
Güncelleme Tarihi: 06.08.2025 17:18