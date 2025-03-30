Mezarlık ziyaretinde okunması faziletli dualar | Peygamber Efendimizin kabir ziyaretinde okuduğu dua Arapça-Türkçe

Allah'ım! Ölülerimizi de dirilerimizi de, burada bulunanları da, bulunmayanları da, küçüklerimizi büyüklerimizi, erkeklerimizi kadınlarımızı bağışla. Bizden hayat verdiklerini İslam üzere yaşat, vefat ettirdiklerini de imanla vefat ettir.

Allah'ım! Onlardan razı ol, derecelerini yükselt, makamlarını mübarek kıl, mükâfatlarını bol eyle. Lütfunla ve kereminle ey ikram edenlerin en kerimi!