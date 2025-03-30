Mezarlık ziyaretinde okunması faziletli dualar | Peygamber Efendimizin kabir ziyaretinde okuduğu dua Arapça-Türkçe

Süleyman b. Büreyde'nin (ra), babasından naklettiğine göre, Resûlullah (sas), ashâbına kabristana girdikleri zaman şöyle söylemelerini öğretmişti:
"Selâm size ey bu diyarın mümin ve Müslüman olan sakinleri! Bizler de inşallah size katılacağız. Allah'tan (cc) bize ve size afiyet dilerim."
عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ) يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى الْمَقَابِر… السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَلاَحِقُونَ أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ."
(M2257 Müslim, Cenâiz, 104)
Âişe -radıyallahu anhâ- şöyle dedi:
Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Âişe'nin yanında kaldığı gecelerin sonuna doğru Bakî mezarlığına giderek şöyle derdi:
Anlamı: "Selâm size, ey mü'minler diyârı! Başınıza geleceği söylenen şeylerle nihâyet karşılaştınız. Şimdilik ileri bir tarihe bırakıldınız. İnşallah yakında biz de aranıza katılacağız. Allahım! Bakîü'l-garkad mezarlığında yatanları bağışla!"
(Müslim, Cenâiz 102. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Cenâiz 79; Nesâî, Cenâiz 103; İbni Mâce, Cenâiz 36, Zühd 36)