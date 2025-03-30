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Mezarlık ziyaretinde okunması faziletli dualar | Peygamber Efendimizin kabir ziyaretinde okuduğu dua Arapça-Türkçe

Ramazan Bayramı'na özel olarak sevdiklerinin kabirlerini ziyaret etmek isteyenler mezarlıkta okunacak dua ve zikirleri araştırmaya başladı. Özellikle Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in hadis-i şeriflerinde yer alan kabir duası, en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte kabir ve mezar ziyaretlerinde okunması önerilen dua ve zikirler…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.03.2025 11:29
Mezarlık ziyaretinde okunması faziletli dualar | Peygamber Efendimizin kabir ziyaretinde okuduğu dua Arapça-Türkçe

2025 Ramazan Bayramı'nda sevdiklerinin kabirlerini ziyaret etmek isteyenler mezarlıkta okunacak dua ve zikirleri merakla araştırıyor. Her bayramda olduğu gibi kabir ziyaretleri için en çok araştırılan dua Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in hadis-i şeriflerinde yer alan kabir ziyareti duası oluyor. Peki mezarlıkta hangi duaların okunması gerektiği konusunda bilgiler neler? İşte kabir ziyaretlerinde okunması tavsiye edilen dua ve zikirler Arapça okunuşları ve Türkçe mealleriyle…

Mezarlık ziyaretinde okunması faziletli dualar | Peygamber Efendimizin kabir ziyaretinde okuduğu dua Arapça-Türkçe

Selam size, ey mü'minler yurdunun sakinleri. İnşallah biz de size katılacağız. Siz bizden önce gelip geçtiniz. Biz de sizin peşinizden geleceğiz. Allah bizi de, sizi de bağışlasın. Sizden öncekilere de, sonrakilere de Allah rahmet eylesin.

Mezarlık ziyaretinde okunması faziletli dualar | Peygamber Efendimizin kabir ziyaretinde okuduğu dua Arapça-Türkçe

Allah'ım! Ölülerimizi de dirilerimizi de, burada bulunanları da, bulunmayanları da, küçüklerimizi büyüklerimizi, erkeklerimizi kadınlarımızı bağışla. Bizden hayat verdiklerini İslam üzere yaşat, vefat ettirdiklerini de imanla vefat ettir.

Allah'ım! Onlardan razı ol, derecelerini yükselt, makamlarını mübarek kıl, mükâfatlarını bol eyle. Lütfunla ve kereminle ey ikram edenlerin en kerimi!

Mezarlık ziyaretinde okunması faziletli dualar | Peygamber Efendimizin kabir ziyaretinde okuduğu dua Arapça-Türkçe

Allah'ım! Onların mükâfatından bizi mahrum etme. Onlardan sonra bizi fitneye düşürme.

Sabrınızdan dolayı size selam olsun. Ahiret yurdu ne güzeldir!

Mezarlık ziyaretinde okunması faziletli dualar | Peygamber Efendimizin kabir ziyaretinde okuduğu dua Arapça-Türkçe

Süleyman b. Büreyde'nin (ra), babasından naklettiğine göre, Resûlullah (sas), ashâbına kabristana girdikleri zaman şöyle söylemelerini öğretmişti:

"Selâm size ey bu diyarın mümin ve Müslüman olan sakinleri! Bizler de inşallah size katılacağız. Allah'tan (cc) bize ve size afiyet dilerim."

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ) يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى الْمَقَابِر… السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَلاَحِقُونَ أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ."

(M2257 Müslim, Cenâiz, 104)

Âişe -radıyallahu anhâ- şöyle dedi:

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Âişe'nin yanında kaldığı gecelerin sonuna doğru Bakî mezarlığına giderek şöyle derdi:

Anlamı: "Selâm size, ey mü'minler diyârı! Başınıza geleceği söylenen şeylerle nihâyet karşılaştınız. Şimdilik ileri bir tarihe bırakıldınız. İnşallah yakında biz de aranıza katılacağız. Allahım! Bakîü'l-garkad mezarlığında yatanları bağışla!"

(Müslim, Cenâiz 102. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Cenâiz 79; Nesâî, Cenâiz 103; İbni Mâce, Cenâiz 36, Zühd 36)

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