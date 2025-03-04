Çöp değil, şifa kaynağı! Bu sebzenin hiçbir kısmını atmayın! Meğer kansere bile...

Tatlı Patatesin Çöpe Giden Kısımları Şifa Kaynağı mı?

Tatlı patates dünya genelinde severek tüketilen ve besin değeri yüksek bir kök sebze. Ancak çoğu kişi bu sebzenin sadece etli kısmını tüketiyor kabuklarını ve diğer bölümlerini ise çöpe atıyor. Oysa yeni bilimsel veriler, bu göz ardı edilen kısımların kansere karşı önemli faydalar sağlayabileceğini gösteriyor.