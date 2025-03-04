Viral Galeri Viral Liste Çöp değil, şifa kaynağı! Bu sebzenin hiçbir kısmını atmayın! Meğer kansere bile...

Çöp değil, şifa kaynağı! Bu sebzenin hiçbir kısmını atmayın! Meğer kansere bile...

Yeni araştırmalar tatlı patatesin kabuk, yaprak ve sap gibi göz ardı edilen bölümlerinin kansere karşı güçlü bileşenler içerdiğini ortaya koydu. ABD'deki bilim insanları, tatlı patates özlerinin meme ve akciğer kanseri hücrelerinin büyümesini ciddi şekilde engelleyebildiğini belirtiyor. Bu buluş mutfakta çöpe giden parçaların aslında modern tıpta devrim yaratabilecek potansiyele sahip olduğunu gösteriyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.03.2025 10:11 Güncelleme Tarihi: 04.03.2025 10:11
Çöp değil, şifa kaynağı! Bu sebzenin hiçbir kısmını atmayın! Meğer kansere bile...

Son araştırmalar, tatlı patatesin genellikle çöpe giden kısımlarının kanserle mücadelede güçlü bir silah olabileceğini ortaya koydu. Peki bu sebzenin değeri bilinmeyen bölümleri sağlık alanında nasıl devrim yaratabilir?

Çöp değil, şifa kaynağı! Bu sebzenin hiçbir kısmını atmayın! Meğer kansere bile...

Tatlı Patatesin Çöpe Giden Kısımları Şifa Kaynağı mı?

Tatlı patates dünya genelinde severek tüketilen ve besin değeri yüksek bir kök sebze. Ancak çoğu kişi bu sebzenin sadece etli kısmını tüketiyor kabuklarını ve diğer bölümlerini ise çöpe atıyor. Oysa yeni bilimsel veriler, bu göz ardı edilen kısımların kansere karşı önemli faydalar sağlayabileceğini gösteriyor.

Çöp değil, şifa kaynağı! Bu sebzenin hiçbir kısmını atmayın! Meğer kansere bile...

ABD'deki Tennessee State Üniversitesi tarafından yapılan bir çalışma, tatlı patatesin kabuk, yaprak, sap ve gövde gibi kısımlarının güçlü biyoaktif bileşenler içerdiğini ortaya koydu.

Çöp değil, şifa kaynağı! Bu sebzenin hiçbir kısmını atmayın! Meğer kansere bile...

BMC Complementary Medicine and Therapies dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, bu bileşenler kansere karşı etkili olabilir.

Çöp değil, şifa kaynağı! Bu sebzenin hiçbir kısmını atmayın! Meğer kansere bile...

Meme ve Akciğer Kanseri Hücrelerine Karşı Güçlü Etki

Araştırmada, tatlı patatesin farklı bölümlerinden elde edilen özlerin meme ve akciğer kanseri hücreleri üzerindeki etkileri incelendi. Sonuçlar oldukça dikkat çekiciydi:

*Mor tatlı patates yapraklarından elde edilen özler, meme kanseri hücrelerine karşı güçlü bir savaşçı olarak öne çıktı.

*Carolina Ruby çeşidinin yaprak ve sap özleri, akciğer kanseri hücrelerinin büyümesini ciddi şekilde engelledi.

Her iki öz de kanser hücrelerinin hayatta kalma oranını önemli ölçüde azaltırken, bazı durumlarda yaygın olarak kullanılan meme kanseri ilacı tamoksifen kadar etkili olduğu görüldü.

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