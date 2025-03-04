Çöp değil, şifa kaynağı! Bu sebzenin hiçbir kısmını atmayın! Meğer kansere bile...
Yeni araştırmalar tatlı patatesin kabuk, yaprak ve sap gibi göz ardı edilen bölümlerinin kansere karşı güçlü bileşenler içerdiğini ortaya koydu. ABD'deki bilim insanları, tatlı patates özlerinin meme ve akciğer kanseri hücrelerinin büyümesini ciddi şekilde engelleyebildiğini belirtiyor. Bu buluş mutfakta çöpe giden parçaların aslında modern tıpta devrim yaratabilecek potansiyele sahip olduğunu gösteriyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.03.2025 10:11
Güncelleme Tarihi: 04.03.2025 10:11