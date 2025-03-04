4 Mart ne günü? Dünya Obezite Günü nedir, anlamı ve önemi? 4 Mart hakkında bilinmesi gerekenler
4 Mart Dünya Obezite Günü, tüm dünyada obezitenin sağlık üzerindeki etkilerine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla kutlanıyor. Uzmanlar obezitenin yalnızca fiziksel görünümle ilgili bir durum olmadığını, kalp hastalıkları, diyabet ve yüksek tansiyon gibi ciddi sağlık sorunlarına zemin hazırladığını vurguluyor. İşte 4 Mart Dünya Obezite Günü ile ilgili tüm detaylar...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.03.2025 09:12
Güncelleme Tarihi: 04.03.2025 09:12