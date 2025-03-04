4 Mart ne günü? Dünya Obezite Günü nedir, anlamı ve önemi? 4 Mart hakkında bilinmesi gerekenler

4 Mart Dünya Obezite Günü Genel Farkındalık Mesajları

📢 "Obeziteyle mücadele, sağlıklı bir gelecek için atılacak en büyük adımlardan biridir. Bugün küçük değişikliklerle büyük farklar yaratabiliriz!"

🍏 "Sağlıklı beslen, hareket et, obeziteye dur de! 4 Mart Dünya Obezite Günü'nde bilinçlenelim, bilinçlendirelim."

💪 "Obezite sadece bir kilo sorunu değil, bir sağlık sorunudur. Hareketi hayatının bir parçası yap, sağlığını koru!"

🏃‍♂️ "Hareketsiz bir yaşam, sağlığını tehdit eder. Küçük adımlarla büyük fark yarat! Bugün sağlığın için bir şey yap."