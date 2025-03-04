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Gelir Vergisi Beyannamesi nasıl verilir, kaç taksitle ödenir? 2025 Gelir Vergisi Beyannamesi tarihleri

Her yıl belirli dönemlerde düzenlenen gelir vergisi beyannamesi, vergi mükellefleri için önemli bir yükümlülük olmaya devam ediyor. Gelir elde eden bireylerin kazançlarını beyan ettiği ve ödemesi gereken vergiyi hesapladığı bu süreçte, beyanname türleri ve ödeme takvimleri merak konusu. Peki gelir vergisi ne zaman beyan edilir, ödemeler kaç taksitte yapılır?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.03.2025 10:36 Güncelleme Tarihi: 04.03.2025 10:39
Gelir Vergisi Beyannamesi nasıl verilir, kaç taksitle ödenir? 2025 Gelir Vergisi Beyannamesi tarihleri

Gelir vergisi mükellefleri için beyan dönemi başladı. Vergiye tabi gelir elde eden bireyler, gelirlerini beyan ederek ödeme yükümlülüklerini yerine getirmek zorunda. Peki 2025 yılı gelir vergisi beyannamesi nasıl ve ne zaman verilecek? Ödemeler kaç taksitte yapılacak?

Gelir Vergisi Beyannamesi nasıl verilir, kaç taksitle ödenir? 2025 Gelir Vergisi Beyannamesi tarihleri

Gelir Vergisi Beyannamesi Ne Zaman ve Nasıl Verilir?

Gelir vergisi beyannamesi her yıl mart ayı boyunca verilir. Geliriniz sadece ücret, kira, menkul sermaye iradı veya diğer kazançlardan oluşuyorsa yıllık beyanınızı Dijital Vergi Dairesi'ndeki Hazır Beyan Sistemi üzerinden verebilirsiniz.

Gelir Vergisi Beyannamesi nasıl verilir, kaç taksitle ödenir? 2025 Gelir Vergisi Beyannamesi tarihleri

Eğer ticari, zirai veya mesleki faaliyetleriniz nedeniyle gerçek usulde vergilendiriliyorsanız beyannamenizin, çalıştığınız mali müşavirlik firması tarafından elektronik ortamda iletilmesi gerekir.

Gelir Vergisi Beyannamesi nasıl verilir, kaç taksitle ödenir? 2025 Gelir Vergisi Beyannamesi tarihleri

Gelir Vergisi Kaç Taksitte ve Nasıl Ödenir?

Gelir vergisi ödemeleri, mükelleflere kolaylık sağlamak amacıyla iki taksit halinde gerçekleştirilebilir.

Vergi borcunun ödenebileceği kanallar şunlardır:

✔ İnteraktif Vergi Dairesi veya e-Devlet üzerinden online ödeme

Gelir Vergisi Beyannamesi nasıl verilir, kaç taksitle ödenir? 2025 Gelir Vergisi Beyannamesi tarihleri

✔ Mobil veya internet bankacılığı sistemleri
✔ Vergi daireleri aracılığıyla doğrudan ödeme

İlk taksit ödeme süresi beyan dönemiyle birlikte başlarken, ikinci taksit için ayrı bir ödeme dönemi belirlenir.

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