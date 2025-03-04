Gelir Vergisi Beyannamesi nasıl verilir, kaç taksitle ödenir? 2025 Gelir Vergisi Beyannamesi tarihleri

Her yıl belirli dönemlerde düzenlenen gelir vergisi beyannamesi, vergi mükellefleri için önemli bir yükümlülük olmaya devam ediyor. Gelir elde eden bireylerin kazançlarını beyan ettiği ve ödemesi gereken vergiyi hesapladığı bu süreçte, beyanname türleri ve ödeme takvimleri merak konusu. Peki gelir vergisi ne zaman beyan edilir, ödemeler kaç taksitte yapılır?

ahaber.com.tr Haber Merkezi