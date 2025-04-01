CIA’den itiraf gibi hareket! Yıllarca bizi izlemişler: Nuh’un gemisi bakın hangi şehrimizdeymiş

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA)'nın, Nuh'un Gemisi'ni bulmak için yıllarca Ağrı Dağı'nı uydu ve casus uçaklarla izlediği ortaya çıktı. İngiliz "Daily Mail" gazetesinin haberine göre, gizliliği kaldırılan "Nuh'un Gemisi Raporu" adlı CIA dosyası, teşkilatın en az elli yıldır bu konuda bilgi sahibi olduğunu gösteriyor.