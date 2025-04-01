CIA’den itiraf gibi hareket! Yıllarca bizi izlemişler: Nuh’un gemisi bakın hangi şehrimizdeymiş
Ağrı Dağı, Hz. Nuh'un gemisinin nerede olduğuna ilişkin soru işaretlerinin merkezi haline gelmiş durumda. 1970'lerde CIA, casus uçaklarla bölgede gizli keşifler yaparak uydu fotoğrafları topladı. Ancak elde edilen veriler asla açıklanmadı. Bugün ise eski bulgular ve yeni araştırmalar bu dağda gerçekten Nuh'un Gemisi'nin izlerinin olup olmadığını sorgulatıyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.04.2025 10:34
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 10:41