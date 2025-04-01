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CIA’den itiraf gibi hareket! Yıllarca bizi izlemişler: Nuh’un gemisi bakın hangi şehrimizdeymiş

Ağrı Dağı, Hz. Nuh'un gemisinin nerede olduğuna ilişkin soru işaretlerinin merkezi haline gelmiş durumda. 1970'lerde CIA, casus uçaklarla bölgede gizli keşifler yaparak uydu fotoğrafları topladı. Ancak elde edilen veriler asla açıklanmadı. Bugün ise eski bulgular ve yeni araştırmalar bu dağda gerçekten Nuh'un Gemisi'nin izlerinin olup olmadığını sorgulatıyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.04.2025 10:34 Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 10:41
CIA’den itiraf gibi hareket! Yıllarca bizi izlemişler: Nuh’un gemisi bakın hangi şehrimizdeymiş

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA)'nın, Nuh'un Gemisi'ni bulmak için yıllarca Ağrı Dağı'nı uydu ve casus uçaklarla izlediği ortaya çıktı. İngiliz "Daily Mail" gazetesinin haberine göre, gizliliği kaldırılan "Nuh'un Gemisi Raporu" adlı CIA dosyası, teşkilatın en az elli yıldır bu konuda bilgi sahibi olduğunu gösteriyor.

CIA’den itiraf gibi hareket! Yıllarca bizi izlemişler: Nuh’un gemisi bakın hangi şehrimizdeymiş

Casus Uçaklarla Keşif Yapıldı

1974-1982 yılları arasında CIA'in Ağrı Dağı'nda incelemeler yaptığı belirtiliyor. ABD Hava Kuvvetleri'nin talimatıyla Yarbay Walter Brown, 1974 yılında dönemin CIA Başmüfettişi William Colby'den dağın uydu fotoğraflarını çekebilecek gelişmiş bir teknoloji geliştirilmesini istedi.

CIA’den itiraf gibi hareket! Yıllarca bizi izlemişler: Nuh’un gemisi bakın hangi şehrimizdeymiş

Bunun üzerine U-2 casus uçakları görevlendirildi ve detaylı görüntüler elde edildi. Ancak CIA'in topladığı veriler kamuoyuyla paylaşılmadı ve sır olarak kaldı.

CIA’den itiraf gibi hareket! Yıllarca bizi izlemişler: Nuh’un gemisi bakın hangi şehrimizdeymiş

Bilim İnsanlarından Yeni Bulgular

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ve ABD'deki Andrews Üniversitesi'nden bilim insanları, 2021 yılından bu yana bölgede araştırmalar yürütüyor.

CIA’den itiraf gibi hareket! Yıllarca bizi izlemişler: Nuh’un gemisi bakın hangi şehrimizdeymiş

Ağrı Dağı'nda yer alan Durupınar Formasyonu'nun antik bir gemi olabileceğine dair bulgular elde edildi.

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