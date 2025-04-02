Müge Anlı yeni bölümü ne zaman, bugün var mı? Müge Anlı ve Tatlı Sert-2 Nisan ATV yayın akışı

Ramazan Bayramı'nın ikinci günü nedeniyle televizyon yayın akışlarında değişiklikler yaşanırken, "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programının yeni bölümü merak konusu oldu. İzleyiciler, 1 Nisan Salı günü Müge Anlı'nın ekranda olup olmadığını araştırıyor. Peki bugün Müge Anlı var mı? ATV'nin güncel yayın akışında hangi programlar yer alıyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi