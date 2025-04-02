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Müge Anlı yeni bölümü ne zaman, bugün var mı? Müge Anlı ve Tatlı Sert-2 Nisan ATV yayın akışı

Ramazan Bayramı'nın ikinci günü nedeniyle televizyon yayın akışlarında değişiklikler yaşanırken, "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programının yeni bölümü merak konusu oldu. İzleyiciler, 1 Nisan Salı günü Müge Anlı'nın ekranda olup olmadığını araştırıyor. Peki bugün Müge Anlı var mı? ATV'nin güncel yayın akışında hangi programlar yer alıyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.04.2025 08:31 Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 08:34
Müge Anlı yeni bölümü ne zaman, bugün var mı? Müge Anlı ve Tatlı Sert-2 Nisan ATV yayın akışı

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle televizyon kanallarının yayın akışında değişiklikler yaşaniyor. ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert izleyicileri de bugün yeni bölüm olup olmadığını merak ediyor. ATV tarafından yayın akışının belirlenmesiyle bu sorunun yanıtı netleşti.

Müge Anlı yeni bölümü ne zaman, bugün var mı? Müge Anlı ve Tatlı Sert-2 Nisan ATV yayın akışı

Müge Anlı ile Tatlı Sert Bugün Var Mı?

Bayram tatili nedeniyle ara veren Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 2 Nisan Çarşamba günü itibarıyla ATV ekranlarında sevenleriyle tekrar buluşacak.

Müge Anlı yeni bölümü ne zaman, bugün var mı? Müge Anlı ve Tatlı Sert-2 Nisan ATV yayın akışı

2 Nisan 2025 ATV Yayın Akışı

08:00 - Kahvaltı Haberleri

10:00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 - atv Gün Ortası

14:00 - Mutfak Bahane

16:00 - Esra Erol'da

19:00 - atv Ana Haber

19:45 - Derbi Günü

20:45 - Fenerbahçe - Galatasaray

22:50 - Kuruluş Osman (186. Bölüm)

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