Viral Galeri Viral Liste Bayramdan sonra hastaneler açık mı? Bugün eczaneler ve sağlık ocakları çalışıyor mu? 

Bayramdan sonra hastaneler açık mı? Bugün eczaneler ve sağlık ocakları çalışıyor mu? 

Ramazan Bayramı'nın sona ermesiyle birlikte vatandaşlar, sağlık hizmetlerinden faydalanmak için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden hastane randevusu almak üzere araştırmalara başladı. Peki bayram sonrası hastaneler ne zaman açılacak? Devlet hastaneleri ve sağlık ocakları bayram tatilinin ardından hizmet vermeye devam edecek mi? İşte bu soruların cevapları ve merak edilen detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.04.2025 08:26 Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 08:29
Bayramdan sonra hastaneler açık mı? Yarın eczaneler ve sağlık ocakları çalışıyor mu?

Ramazan Bayramı tatili süresince hastanelerin poliklinik hizmetleri durdurulacak. Bayram boyunca yalnızca acil servisler üzerinden hizmet verilecek. 7 Nisan Pazartesi günü itibarıyla ise hastanelerdeki normal muayene ve poliklinik hizmetleri yeniden başlayacak. Vatandaşlar, bayram sonrası rutin sağlık hizmetlerine erişim sağlayabilecek.

Bayramdan sonra hastaneler açık mı? Yarın eczaneler ve sağlık ocakları çalışıyor mu?

Sağlık Ocakları ve Aile Sağlığı Merkezleri Ne Zaman Hizmet Verecek?

Aile Sağlığı Merkezleri, 9 günlük idari izin kapsamında kapalı olacak. Bayram süresince bu merkezlerden sağlık hizmeti almak mümkün olmayacak.

Bayramdan sonra hastaneler açık mı? Yarın eczaneler ve sağlık ocakları çalışıyor mu?

7 Nisan Pazartesi günü itibarıyla aile sağlığı merkezlerinde de hasta kabulü yeniden başlayacak. Bu tarihten itibaren vatandaşlar, sağlık ocaklarında muayene olabilecek ve diğer hizmetlerden faydalanabilecek.

Bayramdan sonra hastaneler açık mı? Yarın eczaneler ve sağlık ocakları çalışıyor mu?

Acil Servisler Sürekli Açık Olacak

Bayram tatili boyunca hastanelerin acil servisleri, 7/24 hizmet vermeye devam edecek. Herhangi bir acil durum söz konusu olduğunda, hastanelerin 112 Acil Servis hattı ve acil birimleri aktif olacak. Bu süre zarfında sağlık ihtiyacı duyan vatandaşlar, acil servisleri kullanarak yardım alabilecek.

Bayramdan sonra hastaneler açık mı? Yarın eczaneler ve sağlık ocakları çalışıyor mu?

Bayramdan Sonra Eczaneler Açık mı, Kapalı mı?

30-31 Mart ve 1 Nisan tarihlerinde, tüm eczaneler kapalı olacak. Bu tarihlerde nöbetçi eczaneler halkın ilaç ihtiyaçlarını karşılamak için açık olacak.

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