Kolon kanserine karşı etkili kalkan! Harvard doktorları öneriyor: 1 porsiyon yetiyor

Genç nüfusta artan kolon kanserinin önümüzdeki yıllarda iki katına yakın bir artış göstereceği tahmin ediliyor. Harvard Üniversitesi doktorları tarafından yönetilen bir araştırma, haftada en az iki porsiyon, günde ise bir porsiyon tüketen bireylerin belirli türdeki kolon kanserine yakalanma riskini yaklaşık yüzde 20 oranında düşürebildiğini öne sürüyor. İşte kolon kanserine karşı kalkan olan o besin…

ahaber.com.tr Haber Merkezi