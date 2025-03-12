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Kolon kanserine karşı etkili kalkan! Harvard doktorları öneriyor: 1 porsiyon yetiyor

Genç nüfusta artan kolon kanserinin önümüzdeki yıllarda iki katına yakın bir artış göstereceği tahmin ediliyor. Harvard Üniversitesi doktorları tarafından yönetilen bir araştırma, haftada en az iki porsiyon, günde ise bir porsiyon tüketen bireylerin belirli türdeki kolon kanserine yakalanma riskini yaklaşık yüzde 20 oranında düşürebildiğini öne sürüyor. İşte kolon kanserine karşı kalkan olan o besin…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.03.2025 10:22 Güncelleme Tarihi: 12.03.2025 10:24
Kolon kanserine karşı etkili kalkan! Harvard doktorları öneriyor: 1 porsiyon yetiyor

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine (CDC) göre, en yaygın 3 kanser türünden biri olan kolon kanserine erkeklerin yakalanma olasılığı kadınlardan daha fazladır. Kolon kanseri genellikle 50 yaş ve üzeri kişileri etkiliyor. Genç nüfus arasında da yayılan bağırsak kanserinin gelecekte iki katına çıkacağı tahmin ediliyor. Peki gençlerde kolon kanseri riskini azaltan günlük atıştırmalar nelerdir? Harvard doktorları öneriyor!

Kolon kanserine karşı etkili kalkan! Harvard doktorları öneriyor: 1 porsiyon yetiyor

Kolon Kanserini Frenleyen Basit Alışkanlık

Bifidobacterium olarak adlandırılan ve normalde sindirimi destekleyen bu bakterinin aşırı çoğalması, bazı durumlarda bağırsaklarda iltihaplanmaya yol açarak kanser riskini tetikleyebiliyor. Araştırmacılar, yoğurt gibi fermente gıdalarda bulunan yararlı bakterilerin, zararlı bakteri popülasyonunu dengelediğini ve dolayısıyla kanserli hücre oluşumunu frenlediğini düşünüyor.

Kolon kanserine karşı etkili kalkan! Harvard doktorları öneriyor: 1 porsiyon yetiyor

Harvard Üniversitesi'ndeki doktorlar tarafından, en az iki porsiyon yoğurt tüketenlerin, bakterilere bağlı kolon kanseri türlerinde %20 daha düşük riske sahip olduğu tespit edildi.

Yoğurdun yanı sıra yüksek lifli besinler, taze sebze ve meyve tüketimi de genç yaşlardan itibaren bağırsak sağlığını korumaya yardımcı oluyor.

Kolon kanserine karşı etkili kalkan! Harvard doktorları öneriyor: 1 porsiyon yetiyor

Bilim insanları, genler, obezite ve çevresel kimyasallara maruziyet gibi etmenlerin de kolon kanseri riskini belirlemede önemli rol oynadığını hatırlatıyor. Araştırma sonuçları, düzenli yoğurt tüketimiyle özellikle bakteriden kaynaklanan kolon kanseri vakalarında anlamlı bir düşüş görülebileceğini gösteriyor. Buna karşın genetik veya diğer faktörlerin etkilediği kanser türlerinde ise yoğurdun koruyucu etkisi henüz netleşmiş değil.

Kolon kanserine karşı etkili kalkan! Harvard doktorları öneriyor: 1 porsiyon yetiyor

Söz konusu bulgular, Gut Microbes dergisinde yayımlanan araştırmada, Hemşirelerin Sağlık Çalışması (NHS) ve Sağlık Profesyonelleri Takip Çalışması (HPFS) veritabanlarından elde edilen 132 bini aşkın sağlık çalışanının detaylı incelenmesiyle ortaya çıktı. Katılımcıların büyük kısmı 50-60 yaş arasında olsa da, uzmanlar bunun erken yaşlardaki kolon kanseri eğilimlerini değerlendirme açısından da önemli bir başlangıç noktası olduğunun altını çiziyor.

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