BİM aktüel 10-13 Aralık 2024 | 5 litre ayçiçek yağı 279 TL, ısıtıcı çeşitleri 339 TL'den başlayan fiyatlarla satışta...

BİM, 10-13 Aralık tarihleri arasında büyük bir indirim kampanyası başlatıyor. Elektronikten ev eşyalarına, mutfak gereçlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir yelpazede fırsatlar sunulacak. 10 Aralık'tan itibaren mağazalarda satışa sunulacak ürünler, alışveriş tutkunları için cazip fiyatlarla raflarda yerini alacak.

BİM 10-13 ARALIK 2024 AKTÜEL KATALOĞU