BİM aktüel 10-13 Aralık 2024 | 5 litre ayçiçek yağı 279 TL, ısıtıcı çeşitleri 339 TL'den başlayan fiyatlarla satışta...
BİM, 10-13 Aralık tarihleri arasında alışverişseverlere büyük fırsatlar sunmaya hazırlanıyor. Telefon, kulaklık, powerbank, halı ve koltuk yıkama makinesi, ütü, dolap, ısıtıcılar, tava, porselen tabak çeşitleri, kahvaltı takımları, mop temizlik seti ve nevresim seti gibi ürünler, bu hafta BİM raflarında yerini alacak. Alışveriş tutkunları için kaçırılmayacak fırsatlar sunan BİM'in 10-13 Aralık aktüel ürünler kataloğunda öne çıkan tüm detaylar burada...
Giriş Tarihi: 10.12.2024 10:00 Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 10:00