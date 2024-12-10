Viral Galeri Viral Liste BİM aktüel 10-13 Aralık 2024 | 5 litre ayçiçek yağı 279 TL, ısıtıcı çeşitleri 339 TL'den başlayan fiyatlarla satışta...

BİM aktüel 10-13 Aralık 2024 | 5 litre ayçiçek yağı 279 TL, ısıtıcı çeşitleri 339 TL'den başlayan fiyatlarla satışta...

BİM, 10-13 Aralık tarihleri arasında alışverişseverlere büyük fırsatlar sunmaya hazırlanıyor. Telefon, kulaklık, powerbank, halı ve koltuk yıkama makinesi, ütü, dolap, ısıtıcılar, tava, porselen tabak çeşitleri, kahvaltı takımları, mop temizlik seti ve nevresim seti gibi ürünler, bu hafta BİM raflarında yerini alacak. Alışveriş tutkunları için kaçırılmayacak fırsatlar sunan BİM'in 10-13 Aralık aktüel ürünler kataloğunda öne çıkan tüm detaylar burada...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.12.2024 10:00 Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 10:00
BİM aktüel 10-13 aralık 2024 | 5 litre ayçiçek yağı 279 TL, avuç içi ütüsü 899 TL, ısıtıcı çeşitleri 339 TL’den başlayan fiyatlarla satışta...

BİM, 10-13 Aralık tarihleri arasında büyük bir indirim kampanyası başlatıyor. Elektronikten ev eşyalarına, mutfak gereçlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir yelpazede fırsatlar sunulacak. 10 Aralık'tan itibaren mağazalarda satışa sunulacak ürünler, alışveriş tutkunları için cazip fiyatlarla raflarda yerini alacak.

BİM 10-13 ARALIK 2024 AKTÜEL KATALOĞU

BİM aktüel 10-13 aralık 2024 | 5 litre ayçiçek yağı 279 TL, avuç içi ütüsü 899 TL, ısıtıcı çeşitleri 339 TL’den başlayan fiyatlarla satışta...

Manyetik Eğitici Puzzle 659 TL

Mega Ralli Seti 699 TL

Lisanslı Oyun Çadırı 349 TL

Lisanslı Metal Arabalar 179 TL

Oyuncak Tren Seti 359 TL

Eğlenceli Penguenler Oyuncağı 329 TL

Ahşap Bloklar 259 TL

BİM aktüel 10-13 aralık 2024 | 5 litre ayçiçek yağı 279 TL, avuç içi ütüsü 899 TL, ısıtıcı çeşitleri 339 TL’den başlayan fiyatlarla satışta...

Çift Kişilik Nevresim Seti 699 TL

Tek Kişilik Nevresim Seti 579 TL

Çift Kişilik Battaniye 429 TL

TV Battaniye 399 TL

BİM aktüel 10-13 aralık 2024 | 5 litre ayçiçek yağı 279 TL, avuç içi ütüsü 899 TL, ısıtıcı çeşitleri 339 TL’den başlayan fiyatlarla satışta...

Temizlik Seti 159 TL

Siyah Metal Üçgen Köşelik 149 TL

Silikon Pişirme Kabı 34,50 TL

Bölmeli Silikon Mama Tabağı 89 TL

Silikon Alıştırma Bardağı 24,50 TL

BİM aktüel 10-13 aralık 2024 | 5 litre ayçiçek yağı 279 TL, avuç içi ütüsü 899 TL, ısıtıcı çeşitleri 339 TL’den başlayan fiyatlarla satışta...

Düdüklü Tencere 3.850 TL

Karnıyarık Tencere 979 TL

Wok Tava 649 TL

Tava 32 cm 619 TL

5'li Servis Seti 279 TL

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