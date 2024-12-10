Emekliye 3 kararlı zam tablosu! 2025’te 12.500 TL alan SSK, BAĞ-KUR’luya 19.837 lira: Taban maaş, refah payı..
Türkiye'deki enflasyon oranları, milyonlarca emeklinin ve memurun maaşlarını doğrudan etkileyen kritik bir dönemece giriyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan 5 aylık enflasyon oranı ve yıl sonu tahminleri, maaş artışlarını şekillendirecek önemli ipuçları sunuyor. 3 Ocak'ta açıklanacak olan veriler ise, hem çalışanların hem de emeklilerin beklentilerini belirleyecek. Peki maaş artışlarında bizi neler bekliyor?
Giriş Tarihi: 10.12.2024 08:16
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 09:21