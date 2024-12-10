Viral Galeri Viral Liste Emekliye 3 kararlı zam tablosu! 2025’te 12.500 TL alan SSK, BAĞ-KUR’luya 19.837 lira: Taban maaş, refah payı..

Emekliye 3 kararlı zam tablosu! 2025’te 12.500 TL alan SSK, BAĞ-KUR’luya 19.837 lira: Taban maaş, refah payı..

Türkiye'deki enflasyon oranları, milyonlarca emeklinin ve memurun maaşlarını doğrudan etkileyen kritik bir dönemece giriyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan 5 aylık enflasyon oranı ve yıl sonu tahminleri, maaş artışlarını şekillendirecek önemli ipuçları sunuyor. 3 Ocak'ta açıklanacak olan veriler ise, hem çalışanların hem de emeklilerin beklentilerini belirleyecek. Peki maaş artışlarında bizi neler bekliyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.12.2024 08:16 Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 09:21
Emekliye 3 kararlı zam tablosu! 2025’te 12.500 TL alan SSK, BAĞ-KUR’luya 19.837 lira: Taban maaş, refah payı..

2024 yılı için açıklanan 5 aylık enflasyon oranı yüzde 14.57 olarak belirlenirken, SSK ve Bağkur emeklilerinin maaş artışı bu oranda kalacak. Memur maaşlarına ise yüzde 10.40'lık bir artış yapılacak.

Yıl sonu enflasyon tahminlerine göre, maaş artışları 3 Ocak'taki verilerle kesinleşecek ve en düşük memur maaşı 43.616 TL'ye, emekli maaşı ise 19.566 TL'ye yükselebilecek.

Emekliye 3 kararlı zam tablosu! 2025’te 12.500 TL alan SSK, BAĞ-KUR’luya 19.837 lira: Taban maaş, refah payı..

5 Aylık Enflasyon Oranı Belli Oldu

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in haberine göre, geçtiğimiz günlerde açıklanan 5 aylık enflasyon oranı, yüzde 14.57 olarak açıklandı. Bu oran, özellikle SSK ve Bağkur emeklilerinin maaş artışlarını doğrudan etkiliyor. Emekli ve memurlar açısından yapılan hesaplamalar, maaş artışlarının hangi oranda olacağına dair önemli ipuçları veriyor.

Emekliye 3 kararlı zam tablosu! 2025’te 12.500 TL alan SSK, BAĞ-KUR’luya 19.837 lira: Taban maaş, refah payı..

Memurlar ve emekli memurlar için, beş aylık enflasyon farkı yüzde 4.15 olarak açıklanırken, bu artışla birlikte maaşlardaki toplam artış oranı yüzde 10.40'a ulaştı. Öte yandan, SSK ve Bağkur emeklileri için artış oranı sadece yüzde 14.57 olarak kaydedildi. Bu oranlar, 3 Ocak'ta açıklanacak olan altı aylık enflasyon verileriyle birlikte kesinleşecek ve maaş artışlarını doğrudan şekillendirecek.

Emekliye 3 kararlı zam tablosu! 2025’te 12.500 TL alan SSK, BAĞ-KUR’luya 19.837 lira: Taban maaş, refah payı..

Yıl Sonu Enflasyon Tahminleri

Yıl sonu için enflasyon oranına dair tahminler büyük bir merakla bekleniyor. Ekonomistlerin ve Merkez Bankası'nın verilerine göre, 2024 yılı için enflasyon oranı arasında bir bant öngörülüyor: Yüzde 44 ile yüzde 46 arasında bir sonuç çıkması bekleniyor. Bu tahminlere göre, Ocak 2024'te SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşları, en düşük yüzde 44 artışla yüzde 15.45 oranında bir yükseliş gösterecek. Memur maaşları ise yüzde 11.25 artacak.

Emekliye 3 kararlı zam tablosu! 2025’te 12.500 TL alan SSK, BAĞ-KUR’luya 19.837 lira: Taban maaş, refah payı..

Yüzde 44 Enflasyon Senaryosu:

- 2024 enflasyonu tahmini: Yüzde 44
- Temmuz-Aralık enflasyonu: Yüzde 15.45
- SSK ve Bağ-Kur: Yüzde 15.45
- Memur-emeklisi farkı: Yüzde 4.95
- Memur-emeklisi: Yüzde 11.25
- En düşük memur maaşı: 43.616 TL
- En düşük memur emeklisi aylığı: 19.566 TL
- En düşük taban maaş: 14.431 TL

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