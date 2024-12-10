Emekliye 3 kararlı zam tablosu! 2025’te 12.500 TL alan SSK, BAĞ-KUR’luya 19.837 lira: Taban maaş, refah payı..

2024 yılı için açıklanan 5 aylık enflasyon oranı yüzde 14.57 olarak belirlenirken, SSK ve Bağkur emeklilerinin maaş artışı bu oranda kalacak. Memur maaşlarına ise yüzde 10.40'lık bir artış yapılacak.

Yıl sonu enflasyon tahminlerine göre, maaş artışları 3 Ocak'taki verilerle kesinleşecek ve en düşük memur maaşı 43.616 TL'ye, emekli maaşı ise 19.566 TL'ye yükselebilecek.