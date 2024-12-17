Bilinçaltınız sağlığınızı nasıl etkiliyor? Plasebo ve nosebo etkisi nedir?
Hepimiz, pozitif düşüncenin hayatımızdaki iyileştirici etkisine dair hikayeler duymuşuzdur. Ancak ya olumsuz düşünceler? Negatif beklentiler ve inançların bedenimizi nasıl hasta edebileceğini hiç düşündünüz mü? Nosebo etkisi, zihnin karanlık tarafını anlamamıza yardımcı oluyor. Peki, plasebo ve nosebo etkisi nedir? İşte düşüncenin bedene yaydığı etkiler…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.12.2024 09:32 Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 09:32