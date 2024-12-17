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Bilinçaltınız sağlığınızı nasıl etkiliyor? Plasebo ve nosebo etkisi nedir?

Hepimiz, pozitif düşüncenin hayatımızdaki iyileştirici etkisine dair hikayeler duymuşuzdur. Ancak ya olumsuz düşünceler? Negatif beklentiler ve inançların bedenimizi nasıl hasta edebileceğini hiç düşündünüz mü? Nosebo etkisi, zihnin karanlık tarafını anlamamıza yardımcı oluyor. Peki, plasebo ve nosebo etkisi nedir? İşte düşüncenin bedene yaydığı etkiler…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.12.2024 09:32 Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 09:32
Bilinçaltınız sağlığınızı nasıl etkiliyor? Plasebo ve nosebo etkisi nedir?

Zihnimiz, düşündüğümüzden çok daha güçlü bir etkiye sahip. Nasıl ki pozitif düşünceler plasebo etkisiyle iyileşmeyi hızlandırabiliyorsa, negatif düşünceler de nosebo etkisiyle sağlığı olumsuz etkileyebiliyor. Nosebo, bir ilacın veya durumun etkisi üzerinde kişinin olumsuz inançlar sergilemesi, olumsuz beklentileri sebebiyle rahatsızlık hissetmesiyle kendini gösteriyor. Peki plasebo etkisi nedir, nasıl ortaya çıktı?

Bilinçaltınız sağlığınızı nasıl etkiliyor? Plasebo ve nosebo etkisi nedir?

Plasebo Etkisi

Plasebo etkisinin kökenleri, İkinci Dünya Savaşı'nın zorlu koşullarına dayanıyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında doktor Henry Beecher, morfin stoku tükenmiş olmasına rağmen yaralı askerlerin ağrılarını hafifletmek için yaratıcı bir yöntem geliştirdi. Doktor, askerlerine tuzlu su çözeltisini "ağrı kesici" olarak sundu ve telkinlerle bu çözeltinin etkili olduğunu söyledi. Beklenmedik bir şekilde, askerlerin %40'ı ağrılarında belirgin bir azalma yaşadı. Bu olay, daha sonra bilim dünyasında "plasebo etkisi" olarak adlandırılan fenomenin temelini oluşturdu.

Bilinçaltınız sağlığınızı nasıl etkiliyor? Plasebo ve nosebo etkisi nedir?

Nosebo Beyinde Nasıl Çalışır?

Beynimiz, olumlu ya da olumsuz tüm mesajlara fiziksel tepkiler veriyor. Nosebo etkisi, etkisiz bir maddeye karşı duyulan olumsuz beklentilerin, gerçek sağlık sorunlarına yol açabileceğini kanıtlıyor.

Bilinçaltınız sağlığınızı nasıl etkiliyor? Plasebo ve nosebo etkisi nedir?

Bilimsel çalışmalar, zihinsel telkinlerin ilaçların etkinliği üzerindeki şaşırtıcı etkisini gözler önüne seriyor. Güçlü bir ağrı kesici ile sağlıklı denekler üzerinde yapılan bir araştırma, bu durumun dikkat çekici bir örneğini sunuyor. Çalışmada, pozitif bir telkin ilacın ağrı kesici etkisini belirgin şekilde artırırken, negatif bir telkin tam tersi bir sonuç doğurdu.

Negatif telkin, ağrı kesicinin etkinliğini neredeyse tamamen ortadan kaldırarak, ilacın fiziksel etkilerinin bile psikolojik beklentilere bağlı olabileceğini gösterdi.

Bilinçaltınız sağlığınızı nasıl etkiliyor? Plasebo ve nosebo etkisi nedir?

Nosebo Etkisinden Nasıl Korunabiliriz?

Uzmanlar, nosebo etkisini engellemenin en etkili yolunun pozitif düşünce (plasebo) gücünü artırmak olduğunu vurguluyor. Peki, nosebo etkisinden nasıl korunabiliriz?

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