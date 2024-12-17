Bilinçaltınız sağlığınızı nasıl etkiliyor? Plasebo ve nosebo etkisi nedir?

Plasebo Etkisi

Plasebo etkisinin kökenleri, İkinci Dünya Savaşı'nın zorlu koşullarına dayanıyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında doktor Henry Beecher, morfin stoku tükenmiş olmasına rağmen yaralı askerlerin ağrılarını hafifletmek için yaratıcı bir yöntem geliştirdi. Doktor, askerlerine tuzlu su çözeltisini "ağrı kesici" olarak sundu ve telkinlerle bu çözeltinin etkili olduğunu söyledi. Beklenmedik bir şekilde, askerlerin %40'ı ağrılarında belirgin bir azalma yaşadı. Bu olay, daha sonra bilim dünyasında "plasebo etkisi" olarak adlandırılan fenomenin temelini oluşturdu.