Viral Galeri Viral Liste Asgari ücrete %35 zam! İşçiye 2025 maaş formülleri sıralandı: En düşük 20.570 TL

Asgari ücrete %35 zam! İşçiye 2025 maaş formülleri sıralandı: En düşük 20.570 TL

Asgari Ücret Tespit Komisyonu milyonlarca çalışan ve işverenin merakla beklediği asgari ücrete zam konusunda ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda herhangi bir zam oranı açıklanmazken Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu ekonomik göstergeler hakkında sunum yaptı. Komisyon, önümüzdeki hafta tekrar bir araya gelerek asgari ücretteki artış için kararını şekillendirecek.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.12.2024 08:36 Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 09:34
Asgari ücrete %35 zam! İşçiye 2025 maaş formülleri sıralandı: En düşük 20.570 TL

Asgari ücrette yapılacak artış milyonlarca çalışanın gündeminde. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısında herhangi bir rakam netleşmemiş olsa da kulislerde konuşulan zam oranları merakla takip ediliyor.

Yüzde 35 zamla 22.502 TL'ye ulaşması beklenen asgari ücret, yüzde 40'lık artışla 23.802 TL'ye, hatta yüzde 50 zamla 25.503 TL'ye kadar çıkabilir. İşte konuşulan rakamlar ve olası senaryolar…

Asgari ücrete %35 zam! İşçiye 2025 maaş formülleri sıralandı: En düşük 20.570 TL

Asgari Ücret Tespit Komisyonu milyonlarca çalışanın merakla beklediği zammı belirlemek için ikinci toplantısını dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirdi.

Sabah Gazetesi'nden Önder Yılmaz'ın haberine göre, Çalışma Genel Müdürü Mehmet başkanlığında yapılan toplantıya işçi tarafını TÜRK-İŞ, işveren tarafını ise TİSK heyetleri temsil etti.

Asgari ücrete %35 zam! İşçiye 2025 maaş formülleri sıralandı: En düşük 20.570 TL

Ekonomik Veriler Sunuldu

Yaklaşık bir saat süren toplantıda, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri, enflasyonla mücadele sürecine dair ekonomik veriler sundu. Özellikle bir bekar çalışanın geçim maliyeti ve diğer önemli ekonomik göstergeler üzerinde duruldu. Ancak toplantıda asgari ücret zammı ile ilgili somut bir rakam ortaya konmadı.

Asgari ücrete %35 zam! İşçiye 2025 maaş formülleri sıralandı: En düşük 20.570 TL

"Rakam Konuşulmadı"

Toplantı sonrası basına açıklama yapan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, herhangi bir zam oranının görüşülmediğini belirterek, "Toplantılarda rakam belirlenmedi. Hükümet kanadı bu konuda çalışmalarının sürdüğünü ifade etti" dedi. Ağar, hükümete ve işveren temsilcilerine rakam açıklamaları gerektiğini vurgulayarak, "Kamuoyuyla bu rakamları paylaşalım, ona göre bir yol haritası çizelim" ifadesini kullandı.

Asgari ücrete %35 zam! İşçiye 2025 maaş formülleri sıralandı: En düşük 20.570 TL

Asgari Ücretin Yetersizliği Vurgulandı

Asgari ücret görüşmelerinde işçi temsilcisi olarak asgari ücretle geçinilmediğini, insanların ev kirasını, mutfağını, çocukların ihtiyaçlarını karşılayamadığını dile getirdiklerini anlatan Ağar, "Toplantılarda rakam belirlenmediğini dolayısıyla son açıklama saatine 10 dakika kala rakama ilişkin açıklama yapıldığını ve dolayısıyla hiçbir yaptırım gücümüzün olmadığını söyledik. Dolayısıyla bunun karşılığında gerek işveren temsilcilerimiz gerek hükümet temsilcileri bir rakam açıklayın dedik. Bu rakam üzerinde kamuoyuyla paylaşalım, kamuoyunda bu rakamları gündeme getirelim, ona göre bir yol çizelim dedik. Ancak rakam açıklanmadı" dedi.

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