Asgari ücrete %35 zam! İşçiye 2025 maaş formülleri sıralandı: En düşük 20.570 TL

Asgari Ücretin Yetersizliği Vurgulandı

Asgari ücret görüşmelerinde işçi temsilcisi olarak asgari ücretle geçinilmediğini, insanların ev kirasını, mutfağını, çocukların ihtiyaçlarını karşılayamadığını dile getirdiklerini anlatan Ağar, "Toplantılarda rakam belirlenmediğini dolayısıyla son açıklama saatine 10 dakika kala rakama ilişkin açıklama yapıldığını ve dolayısıyla hiçbir yaptırım gücümüzün olmadığını söyledik. Dolayısıyla bunun karşılığında gerek işveren temsilcilerimiz gerek hükümet temsilcileri bir rakam açıklayın dedik. Bu rakam üzerinde kamuoyuyla paylaşalım, kamuoyunda bu rakamları gündeme getirelim, ona göre bir yol çizelim dedik. Ancak rakam açıklanmadı" dedi.