Asgari ücrete %35 zam! İşçiye 2025 maaş formülleri sıralandı: En düşük 20.570 TL
Asgari Ücret Tespit Komisyonu milyonlarca çalışan ve işverenin merakla beklediği asgari ücrete zam konusunda ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda herhangi bir zam oranı açıklanmazken Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu ekonomik göstergeler hakkında sunum yaptı. Komisyon, önümüzdeki hafta tekrar bir araya gelerek asgari ücretteki artış için kararını şekillendirecek.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.12.2024 08:36
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 09:34