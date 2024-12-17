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Almanya erken seçim ne zaman, hangi tarihte olacak? 2025 Almanya erken seçim takvimi...

Almanya'da erken seçim süreci, Başbakan Olaf Scholz'un Federal Meclis'te güvenoyu alamaması üzerine resmen başladı. Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in anayasaya göre 21 gün içinde Başbakan'ın önerisiyle meclisi feshetmesi ve ardından 60 gün içinde erken genel seçim yapılması bekleniyor. Almanya'da vatandaşlar, yeni hükümeti seçmek için 2025 yılında sandık başına gidecek.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.12.2024 09:53 Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 09:53
Almanya erken seçim ne zaman, hangi tarihte olacak? 2025 Almanya erken seçim takvimi...

Almanya'da erken seçim süreci, Başbakan Olaf Scholz'un mecliste güvenoyu alamamasıyla başladı. 207 milletvekili Scholz'a destek verirken, 394 ret oyu kullandı. Scholz'un güvenoyu alabilmesi için 367 oy gerekiyordu. Bu gelişmenin ardından Cumhurbaşkanı Steinmeier erken seçim tarihi belirleyecek. Peki Almanya erken seçim ne zaman, hangi tarihte olacak?

Almanya erken seçim ne zaman, hangi tarihte olacak? 2025 Almanya erken seçim takvimi...

Scholz Güvenoyu Alamadı

Almanya, son dakika gelişmesiyle erken seçim kararını gündemine aldı. Başbakan Olaf Scholz'un, Federal Meclis'teki güvenoyu oylamasında beklenen desteği bulamaması, ülkede erken seçim sürecini başlatan en önemli gelişme oldu. Scholz, anayasa gereği, meclisten güvenoyu almayı talep etmişti. Ancak yapılan oylamada 207 milletvekili Scholz'a destek verirken, 394 milletvekili ret oyu kullandı, 116 milletvekili ise çekimser kaldı. Güvenoyu alabilmesi için 367 oy alması gereken Scholz, meclisteki çoğunluğu sağlayamayınca, erken seçim kararı alındı.

Almanya erken seçim ne zaman, hangi tarihte olacak? 2025 Almanya erken seçim takvimi...

Güvenoyunu Alamayan Scholz İçin Seçim Süreci Başlıyor

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 6 Kasım'da hükümet ortakları olan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) temsilcileriyle bir toplantı yaparak hükümetin geleceğini tartıştı. Bu toplantının ardından, FDP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Christian Lindner görevden alındı. Hükümetin dağılmasıyla birlikte "trafik ışığı koalisyonu" olarak bilinen hükümetin sona erdiği ilan edildi.

Almanya erken seçim ne zaman, hangi tarihte olacak? 2025 Almanya erken seçim takvimi...

11 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Scholz, Alman Anayasası'nın 68. maddesine dayanarak güvenoyu talep edeceğini belirtti. Meclisten gerekli desteği alamayınca Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'e meclisin feshedilmesi için öneri sunacağını ifade etti. Bu gelişmelerin ardından Almanya'da erken seçim süreci hızla başladı.

Almanya erken seçim ne zaman, hangi tarihte olacak? 2025 Almanya erken seçim takvimi...

Almanya'da Erken Seçim Ne Zaman Yapılacak?

Cumhurbaşkanı Steinmeier, anayasa gereği Başbakan'ın önerisi üzerine 21 gün içinde Federal Meclis'i feshetmesi ve ardından 60 gün içinde erken genel seçim yapılması yönünde bir karar alacak. Seçim tarihi için partiler, 23 Şubat 2025'te anlaşmaya varmış durumda. Ancak nihai karar Cumhurbaşkanı Steinmeier tarafından verilecek.

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