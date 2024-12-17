Almanya erken seçim ne zaman, hangi tarihte olacak? 2025 Almanya erken seçim takvimi...
Almanya'da erken seçim süreci, Başbakan Olaf Scholz'un Federal Meclis'te güvenoyu alamaması üzerine resmen başladı. Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in anayasaya göre 21 gün içinde Başbakan'ın önerisiyle meclisi feshetmesi ve ardından 60 gün içinde erken genel seçim yapılması bekleniyor. Almanya'da vatandaşlar, yeni hükümeti seçmek için 2025 yılında sandık başına gidecek.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.12.2024 09:53
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 09:53