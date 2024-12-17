Almanya erken seçim ne zaman, hangi tarihte olacak? 2025 Almanya erken seçim takvimi...

Scholz Güvenoyu Alamadı

Almanya, son dakika gelişmesiyle erken seçim kararını gündemine aldı. Başbakan Olaf Scholz'un, Federal Meclis'teki güvenoyu oylamasında beklenen desteği bulamaması, ülkede erken seçim sürecini başlatan en önemli gelişme oldu. Scholz, anayasa gereği, meclisten güvenoyu almayı talep etmişti. Ancak yapılan oylamada 207 milletvekili Scholz'a destek verirken, 394 milletvekili ret oyu kullandı, 116 milletvekili ise çekimser kaldı. Güvenoyu alabilmesi için 367 oy alması gereken Scholz, meclisteki çoğunluğu sağlayamayınca, erken seçim kararı alındı.