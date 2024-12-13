Bedelli askerlik yerleri 2025 MSB | Bedelli Askerlik yerleri ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
2025 yılı bedelli askerlik yerleri, vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) 2025 yılı celp ve sevk tarihlerini açıklamasının ardından, bedelli askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih de sorgulanmaya başlandı. Bedelli askerlik yerleri, diğer celp ve sevk tarihlerinden farklı bir dönemde duyuruluyor. Peki, 2025 yılı için bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.12.2024 23:48
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 23:50