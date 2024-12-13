Bedelli askerlik yerleri 2025 MSB | Bedelli Askerlik yerleri ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak?

2025 yılı için bedelli askerlik yerleri henüz açıklanmadı. Ancak, Milli Savunma Bakanlığı'nın 2025 yılı sevk ve celp tarihlerini Ocak 2025'in başında açıklaması bekleniyor. Bedelli askerlik yerleri, her yıl olduğu gibi bu tarihlerden bağımsız olarak ilan ediliyor. Adaylar, 2025 yılı için yapılacak duyuruları sabırsızlıkla bekliyor.