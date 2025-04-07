Benzin ve motorine indirim geliyor! Tabelalar değişecek: İşte 7 Nisan il il güncel akaryakıt fiyatları...
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kuru değişimleri ve vergi artışlarının etkisiyle akaryakıt fiyatlarında hem indirimler hem de zammın yaşandığı belirtiliyor. Sektör kaynakları, 7 Nisan 2025 Pazartesi günü itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarında çarşamba günü 1,5 TL'yi aşan bir indirim beklendiğini iddia ediyor. Peki akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Giriş Tarihi: 07.04.2025 09:46
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 09:46