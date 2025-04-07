Benzin ve motorine indirim geliyor! Tabelalar değişecek: İşte 7 Nisan il il güncel akaryakıt fiyatları...

Son haftalarda petrol fiyatlarında görülen sert düşüş Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını da etkilemiş durumda. Özellikle döviz kuru dalgalanmaları ve vergi artışları fiyatlardaki bu değişimlerin ana sebeplerinden. Petrol fiyatlarındaki bu gerileme benzin ve motorin fiyatlarında yaklaşık 1,5 TL'lik bir indirime yol açması bekleniyor.