Viral Galeri Viral Liste Benzin ve motorine indirim geliyor! Tabelalar değişecek: İşte 7 Nisan il il güncel akaryakıt fiyatları...

Benzin ve motorine indirim geliyor! Tabelalar değişecek: İşte 7 Nisan il il güncel akaryakıt fiyatları...

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kuru değişimleri ve vergi artışlarının etkisiyle akaryakıt fiyatlarında hem indirimler hem de zammın yaşandığı belirtiliyor. Sektör kaynakları, 7 Nisan 2025 Pazartesi günü itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarında çarşamba günü 1,5 TL'yi aşan bir indirim beklendiğini iddia ediyor. Peki akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Giriş Tarihi: 07.04.2025 09:46 Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 09:46
Benzin ve motorine indirim geliyor! Tabelalar değişecek: İşte 7 Nisan il il güncel akaryakıt fiyatları...

Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kuru değişimleri ve artan ÖTV oranları, akaryakıt fiyatlarında dalgalanmalara yol açmaya devam ediyor. Petrol fiyatlarının sert düşüşü sonrası, sektör temsilcileri bu hafta benzin ve motorin fiyatlarında önemli bir indirim beklentisi taşıyor.

Benzin ve motorine indirim geliyor! Tabelalar değişecek: İşte 7 Nisan il il güncel akaryakıt fiyatları...

Son haftalarda petrol fiyatlarında görülen sert düşüş Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını da etkilemiş durumda. Özellikle döviz kuru dalgalanmaları ve vergi artışları fiyatlardaki bu değişimlerin ana sebeplerinden. Petrol fiyatlarındaki bu gerileme benzin ve motorin fiyatlarında yaklaşık 1,5 TL'lik bir indirime yol açması bekleniyor.

Benzin ve motorine indirim geliyor! Tabelalar değişecek: İşte 7 Nisan il il güncel akaryakıt fiyatları...

İstanbul, İzmir ve Ankara'da Akaryakıt Fiyatları

İstanbul, İzmir ve Ankara'da, 7 Nisan 2025 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde şekillendi:

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin litre fiyatı: 46,72 TL

Motorin litre fiyatı: 46,83 TL

LPG litre fiyatı: 28,19 TL

Benzin ve motorine indirim geliyor! Tabelalar değişecek: İşte 7 Nisan il il güncel akaryakıt fiyatları...

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin litre fiyatı: 46,57 TL

Motorin litre fiyatı: 46,71 TL

LPG litre fiyatı: 27,59 TL

Benzin ve motorine indirim geliyor! Tabelalar değişecek: İşte 7 Nisan il il güncel akaryakıt fiyatları...

Ankara:

Benzin litre fiyatı: 47,27 TL

Motorin litre fiyatı: 47,57 TL

LPG litre fiyatı: 28,09 TL

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