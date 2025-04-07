BIST 100 endeksi borsa neden düşüyor? Uzman İsim piyasaları yorumladı: Endişeye gerek yok!

Olumlu Sinyaller de Var: Petrol ve Diplomasi

Stratejiste göre, Borsa İstanbul'un daha sert şekilde gerilemesi için yalnızca içeride değil, dışarıda da daha derin krizlere ihtiyaç var. Piyasanın yalnızca olumsuzluklardan ibaret olmadığını belirten Paksoy, bazı gelişmelerin borsaya moral verebileceğini vurguladı. Özellikle petrol fiyatlarındaki gerileme ve Türkiye'nin dış ilişkilerinde yumuşama ihtimali olumlu başlıklar arasında öne çıkıyor:

"Petrol fiyatlarının aşağı gelmesi önemli bir avantaj. Ticaret savaşlarının bize getireceği bölgesel ekstra dinamikler Avrupa ile olan potansiyel yakınlaşma ve ABD-Türkiye ilişkileri noktasında piyasanın takibi konusunda da sanıyorum nisan ayı sonlarına doğru netleşeceğiz."