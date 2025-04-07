BIST 100 endeksi borsa neden düşüyor? Uzman İsim piyasaları yorumladı: Endişeye gerek yok!
Borsa İstanbul'da yeni hafta, hem yurt içi hem de küresel gelişmelerin etkisiyle sert bir düşüşle başladı. Son dönemde artan jeopolitik riskler, yükselen faiz beklentileri ve küresel piyasalarda ABD'nin gümrük tarifeleriyle ilgili belirsizlikler, yatırımcıların risk iştahını azaltırken, BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününde yüzde 2,80 değer kaybederek 9.117 puana geriledi.
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Giriş Tarihi: 07.04.2025 11:35
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 12:46