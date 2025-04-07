Viral Galeri Viral Liste BIST 100 endeksi borsa neden düşüyor? Uzman İsim piyasaları yorumladı: Endişeye gerek yok!

BIST 100 endeksi borsa neden düşüyor? Uzman İsim piyasaları yorumladı: Endişeye gerek yok!

Borsa İstanbul'da yeni hafta, hem yurt içi hem de küresel gelişmelerin etkisiyle sert bir düşüşle başladı. Son dönemde artan jeopolitik riskler, yükselen faiz beklentileri ve küresel piyasalarda ABD'nin gümrük tarifeleriyle ilgili belirsizlikler, yatırımcıların risk iştahını azaltırken, BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününde yüzde 2,80 değer kaybederek 9.117 puana geriledi.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 07.04.2025 11:35 Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 12:46
7 Nisan Pazartesi Borsa neden düşüşte? BIST 100 endeksi borsa neden düşüyor?

Borsa İstanbul haftaya sert bir düşüşle başladı. BIST 100 endeksindeki gerileme, yatırımcıların kafasında "Neden düşüyoruz?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı. A Para canlı yayınına katılan Stratejist Cüneyt Paksoy, hem teknik seviyeleri hem de piyasanın arka planında etkili olan yerli ve küresel gelişmeleri detaylı biçimde ele aldı. Paksoy'un değerlendirmeleri, özellikle yön arayışındaki yatırımcılara önemli sinyaller sunuyor.

7 Nisan Pazartesi Borsa neden düşüşte? BIST 100 endeksi borsa neden düşüyor?

BORSA NEDEN DÜŞÜYOR?

Paksoy'a göre endekste yaşanan düşüş yalnızca küresel rüzgarların etkisiyle açıklanamaz. 10.700–10.800 seviyelerinden başlayan geri çekilmenin Türkiye'ye özgü piyasa dinamiklerinden beslendiğini belirten Paksoy, bu tür hareketlerin zaman zaman olağan olduğunu ifade etti.

"Tam da globalin ekstra negatif olduğu bir dönemde borsanın daha aşağılarda fiyat bulmamasının sebebi zaten o bölgede ve daha öncesinde yabancı yatırımcının ağırlıklı alım yönünde değil satış yönünde refleks göstermesiydi. Şu an kendi endeksimiz için ekstrem bir yabancı satışının gelmesi için işlerin biraz daha problemli hale gelmesi gerekiyor globalde."

7 Nisan Pazartesi Borsa neden düşüşte? BIST 100 endeksi borsa neden düşüyor?

Olumlu Sinyaller de Var: Petrol ve Diplomasi

Stratejiste göre, Borsa İstanbul'un daha sert şekilde gerilemesi için yalnızca içeride değil, dışarıda da daha derin krizlere ihtiyaç var. Piyasanın yalnızca olumsuzluklardan ibaret olmadığını belirten Paksoy, bazı gelişmelerin borsaya moral verebileceğini vurguladı. Özellikle petrol fiyatlarındaki gerileme ve Türkiye'nin dış ilişkilerinde yumuşama ihtimali olumlu başlıklar arasında öne çıkıyor:

"Petrol fiyatlarının aşağı gelmesi önemli bir avantaj. Ticaret savaşlarının bize getireceği bölgesel ekstra dinamikler Avrupa ile olan potansiyel yakınlaşma ve ABD-Türkiye ilişkileri noktasında piyasanın takibi konusunda da sanıyorum nisan ayı sonlarına doğru netleşeceğiz."

7 Nisan Pazartesi Borsa neden düşüşte? BIST 100 endeksi borsa neden düşüyor?

Nisan ayı sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ABD'ye yapacağı ziyaretin piyasalar tarafından dikkatle izleneceğini ifade etti.

7 Nisan Pazartesi Borsa neden düşüşte? BIST 100 endeksi borsa neden düşüyor?

Teknik Görünüm: 8.600 Kritik, 9.850 Direnç

Teknik analiz cephesinde ise bazı seviye eşikleri dikkatle izleniyor. Paksoy, BIST 100 endeksinin 9.000–9.150 bandında tutunmaya çalıştığını ancak olası aşağı kırılmalarda 8.600 seviyesinin son derece kritik hale geleceğini belirtti:

"Endeksin kendisine geldiğimizde zaten grafikte gösteriyor 9.000–9.150'ler önemli bir ara bölge. Şimdi bu ara bölgede tutunuyoruz ama bu ara bölgenin altında kırmamamız gereken 8.600'ler var. Yukarıda ise 9.400–9.850 bandı direnç alanı."

SON DAKİKA