Bedelli askerlik yeri sorgulama e-Devlet | 2025 Bedelli askerlik yerleri belli oldu mu, nasıl sorgulanır?

Bedelli Askerlik Yerleri Nasıl Sorgulanır?

Bedelli askerlik sonuçları, e-Devlet "Askerliğim" uygulamasından kolayca sorgulanabilecek. Adaylar; teslim olacakları kışla, açık adres, son teslim tarihi ve diğer detaylara bu ekrandan ulaşabilecek. Bunun dışında, ikamete en yakın askerlik şubeleri üzerinden de sonuç bilgilerine erişim sağlanabilecek.

ASKERLİK YERİ SORGULAMA EKRANI