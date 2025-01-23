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Bedelli askerlik yeri sorgulama e-Devlet | 2025 Bedelli askerlik yerleri belli oldu mu, nasıl sorgulanır?

2025 Ocak bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları için geri sayım başladı. Başvurularını tamamlayan yükümlüler, askerlik yerlerini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Celp ve sevk dönemi değişiklikleri ise belirlenen kontenjanlar doğrultusunda, sevk tarihinden 10 gün öncesine kadar en fazla üç kez yapılabilecek. Milyonlarca asker adayı, MSB'nin açıklamasını bekliyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.01.2025 06:22 Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 09:22
Bedelli askerlik yeri sorgulama e-Devlet | 2025 Bedelli askerlik yerleri belli oldu mu, nasıl sorgulanır?

Bedelli askerlik yerleri için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Milli Savunma Bakanlığı, 2025 bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarının 23 Ocak'ta açıklanacağını duyurdu. Başvurularını tamamlayan adaylar, askerlik yerlerini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Peki 2025 bedelli askerlik yerleri belli oldu mu, nasıl sorgulanır?

Bedelli askerlik yeri sorgulama e-Devlet | 2025 Bedelli askerlik yerleri belli oldu mu, nasıl sorgulanır?

Bedelli Askerlik Yerleri Açıklandı mı?

2025 yılı bedelli askerlik yerleri için beklenen açıklama geldi. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü, sınıflandırma sonuçlarının 23 Ocak 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden açıklanacağını duyurdu. Başvurularını tamamlayan adaylar, teslim olacakları birlikleri ve sevk tarihlerini bu tarihten itibaren öğrenebilecek.

Bedelli askerlik yeri sorgulama e-Devlet | 2025 Bedelli askerlik yerleri belli oldu mu, nasıl sorgulanır?

Bedelli Askerlik Yerleri Nasıl Sorgulanır?

Bedelli askerlik sonuçları, e-Devlet "Askerliğim" uygulamasından kolayca sorgulanabilecek. Adaylar; teslim olacakları kışla, açık adres, son teslim tarihi ve diğer detaylara bu ekrandan ulaşabilecek. Bunun dışında, ikamete en yakın askerlik şubeleri üzerinden de sonuç bilgilerine erişim sağlanabilecek.

ASKERLİK YERİ SORGULAMA EKRANI

Bedelli askerlik yeri sorgulama e-Devlet | 2025 Bedelli askerlik yerleri belli oldu mu, nasıl sorgulanır?

2025 Bedelli Askerlik Celp ve Sevk Dönemleri

2024 yılında başvuru yapan adaylar, 2025 yılı boyunca belirlenen tarihlerde bir aylık temel askerlik eğitimi için birliklerine sevk edilecek. İşte sevk tarihleri:

02 Şubat 2025
01 Mart 2025
03 Nisan 2025
08 Mayıs 2025

Bedelli askerlik yeri sorgulama e-Devlet | 2025 Bedelli askerlik yerleri belli oldu mu, nasıl sorgulanır?

12 Haziran 2025
10 Temmuz 2025
07 Ağustos 2025
04 Eylül 2025
07 Ekim 2025
06 Kasım 2025
04 Aralık 2025

Belirtilen celp ve sevk dönemlerine göre, adayların kendilerine en uygun tarih aralığını dikkatle takip etmeleri gerekiyor.

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