Bedelli askerlik yeri sorgulama e-Devlet | 2025 Bedelli askerlik yerleri belli oldu mu, nasıl sorgulanır?
2025 Ocak bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları için geri sayım başladı. Başvurularını tamamlayan yükümlüler, askerlik yerlerini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Celp ve sevk dönemi değişiklikleri ise belirlenen kontenjanlar doğrultusunda, sevk tarihinden 10 gün öncesine kadar en fazla üç kez yapılabilecek. Milyonlarca asker adayı, MSB'nin açıklamasını bekliyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.01.2025 06:22 Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 09:22