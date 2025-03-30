Viral Galeri Viral Liste Bayramda marketler açık mı? A101, BİM, ŞOK, Migros, Tarım Kredi çalışma saatleri: 30-31 Mart ve 1 Nisan...

Bayramda marketler açık mı? A101, BİM, ŞOK, Migros, Tarım Kredi çalışma saatleri: 30-31 Mart ve 1 Nisan...

2025 Ramazan Bayramı'na saatler kala, bayram hazırlıkları hız kazanırken, vatandaşlar marketlerin açık olup olmayacağını öğrenmek istiyor. A101, BİM, ŞOK, Migros, Tarım Kredi gibi büyük market zincirlerinin bayram süresince hangi saatlerde hizmet vereceği merak ediliyor. Bayram günü eksiklerini tamamlamak isteyenler, "Bayramda marketler açık mı?" sorusuna cevap arıyor. İşte 2025 Ramazan Bayramı'nda marketlerin çalışma saatlerine dair tüm detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.03.2025 10:45 Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 10:46
Bayramda marketler açık mı? A101, BİM, ŞOK, Migros, Tarım Kredi çalışma saatleri: 30-31 Mart ve 1 Nisan...

Arefe günü (bugün) hanelerde bayram telaşı başladı, Müslümanları heyecan sardı. Bugün son oruçlar açılacak, ibadetler yapılacak. Bu dönemde vatandaşların en çok araştırdığı konuların başında ise zincir marketlerin bayramda açık olup olmayacağı geliyor. Peki bayramda marketler açık mı, hangi saatlerde hizmet verecek? İşte merak edilenler...

Bayramda marketler açık mı? A101, BİM, ŞOK, Migros, Tarım Kredi çalışma saatleri: 30-31 Mart ve 1 Nisan...

29 Mart Cumartesi günü (bugün) tüm zincir marketler normal çalışma saatleriyle hizmet verecek. A101, BİM, ŞOK, Migros ve Tarım Kredi Kooperatif Marketleri sabah 09.00'da açılıp akşam 21.00'e kadar açık olacak.

Bayramda marketler açık mı? A101, BİM, ŞOK, Migros, Tarım Kredi çalışma saatleri: 30-31 Mart ve 1 Nisan...

Bayramda Marketler Açık mı?


Geçmiş yıllara bakıldığında Ramazan Bayramı'nın 1. gününde tüm zincir marketler kapalı olurken, bayramın 2. ve 3. gününde çalışmaya devam ettiği görülüyor.

Resmi tatil sürecinde marketlerin açılış ve kapanış saatleri, bulundukları ilin konumuna ve mağaza yoğunluğuna göre farklılık gösterebilir. En doğru bilgi için alışveriş yapacağınız marketin müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz.

Bayramda marketler açık mı? A101, BİM, ŞOK, Migros, Tarım Kredi çalışma saatleri: 30-31 Mart ve 1 Nisan...

Zincir Marketlerin Genel Çalışma Saatleri


A101

Aktüel market zincirlerinden A101 haftanın 7 günü 09:00 - 21:00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Bayramda marketler açık mı? A101, BİM, ŞOK, Migros, Tarım Kredi çalışma saatleri: 30-31 Mart ve 1 Nisan...

Tarım Kredi Kooperatif

Tarım Kredi Kooperatif marketleri, sabah 09:00 itibariyle kapılarını müşterilerine açıyor. Tüm hafta boyunca saat 21:00'a kadar hizmet veriyor.

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