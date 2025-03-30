Bayramda marketler açık mı? A101, BİM, ŞOK, Migros, Tarım Kredi çalışma saatleri: 30-31 Mart ve 1 Nisan...

Bayramda Marketler Açık mı?



Geçmiş yıllara bakıldığında Ramazan Bayramı'nın 1. gününde tüm zincir marketler kapalı olurken, bayramın 2. ve 3. gününde çalışmaya devam ettiği görülüyor.

Resmi tatil sürecinde marketlerin açılış ve kapanış saatleri, bulundukları ilin konumuna ve mağaza yoğunluğuna göre farklılık gösterebilir. En doğru bilgi için alışveriş yapacağınız marketin müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz.