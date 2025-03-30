Bayramda marketler açık mı? A101, BİM, ŞOK, Migros, Tarım Kredi çalışma saatleri: 30-31 Mart ve 1 Nisan...
2025 Ramazan Bayramı'na saatler kala, bayram hazırlıkları hız kazanırken, vatandaşlar marketlerin açık olup olmayacağını öğrenmek istiyor. A101, BİM, ŞOK, Migros, Tarım Kredi gibi büyük market zincirlerinin bayram süresince hangi saatlerde hizmet vereceği merak ediliyor. Bayram günü eksiklerini tamamlamak isteyenler, "Bayramda marketler açık mı?" sorusuna cevap arıyor. İşte 2025 Ramazan Bayramı'nda marketlerin çalışma saatlerine dair tüm detaylar...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.03.2025 10:45
Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 10:46