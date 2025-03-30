Bayramda İETT bedava mı? 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde toplu taşıma ücretsiz mi? Marmaray, Metrobüs...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı sorusu yer aldı. İstanbul'da İETT otobüsleri, vapurlar, Marmaray ve İZBAN gibi ulaşım araçlarının bayram süresince ücretsiz olup olmayacağı, Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarla netlik kazandı. İşte Ramazan Bayramı'nda toplu taşıma ile ilgili tüm detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi