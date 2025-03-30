Viral Galeri Viral Liste Bayramda İETT bedava mı? 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde toplu taşıma ücretsiz mi? Marmaray, Metrobüs...

Bayramda İETT bedava mı? 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde toplu taşıma ücretsiz mi? Marmaray, Metrobüs...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı sorusu yer aldı. İstanbul'da İETT otobüsleri, vapurlar, Marmaray ve İZBAN gibi ulaşım araçlarının bayram süresince ücretsiz olup olmayacağı, Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarla netlik kazandı. İşte Ramazan Bayramı'nda toplu taşıma ile ilgili tüm detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.03.2025 11:42 Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 11:42
Bayramda İETT bedava mı? 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde toplu taşıma ücretsiz mi? Marmaray, Metrobüs...

Ramazan Bayramı tatili süresince bazı şehirlerdeki köprü, otoyol ve toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak. Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak, bayram boyunca geçerli olacak ulaşım düzenlemelerini duyurdu. Bu düzenlemeler özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'deki toplu taşıma hizmetlerinden yararlanacak vatandaşlar için büyük önem taşıyor.

Bayramda İETT bedava mı? 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde toplu taşıma ücretsiz mi? Marmaray, Metrobüs...

İstanbul'da Bayram Boyunca Ücretsiz Toplu Taşıma

İstanbul'da, 30 Mart 2025 Pazar günü gece yarısından başlayarak, 1 Nisan 2025 Salı günü gece saat 24:00'a kadar, şehirdeki tüm toplu taşıma araçları ücretsiz olacak.

Bayramda İETT bedava mı? 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde toplu taşıma ücretsiz mi? Marmaray, Metrobüs...

İETT otobüslerinden Marmaray'a, Başkentray'dan Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro hattına kadar tüm ulaşım araçları, kişiselleştirilmiş İstanbulkart'la yapılan yolculuklarda ücret almayacak.

Bayramda İETT bedava mı? 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde toplu taşıma ücretsiz mi? Marmaray, Metrobüs...

Ayrıca Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile İBB ve bağlı işletmelerin toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacak.

Bayramda İETT bedava mı? 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde toplu taşıma ücretsiz mi? Marmaray, Metrobüs...

İzmir'de Bayramda İZBAN Ücretsiz, Diğer Ulaşım Araçlarında İndirim Var

İzmir'de ise, Ramazan Bayramı boyunca İZBAN hattı ücretsiz olacak. İzmirli vatandaşlar, bu hattı kullanarak ulaşımda herhangi bir ücret ödemeyecek. Diğer toplu taşıma araçları ise yüzde 50 indirimli olarak hizmet verecek.

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