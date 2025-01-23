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Baş ağrısı deyip köşeye atmayın! Sebebi Migren olmayabilir: Uzman isim anlattı

Baş ağrısı, çoğumuzun zaman zaman yaşadığı ve çoğunlukla hafife alınan bir rahatsızlık olsa da arkasında ciddi sağlık sorunları barındırıyor olabilir. Eğer baş ağrılarınız geçmiyorsa bu durum vücudunuzun size önemli bir uyarısı olabilir. Baş ağrıları her zaman stres veya yorgunluktan kaynaklanmaz. Bazen önemli hastalıkların ilk belirtisi olabilir.

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Giriş Tarihi: 23.01.2025 14:41 Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 14:52
Baş ağrısı deyip köşeye atmayın! Sebebi Migren olmayabilir: Uzman isim anlattı

Baş ağrısı, dünya çapında milyonlarca insanın yaşadığı yaygın bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Ancak bazı baş ağrılarının basit bir rahatsızlık olmaktan çok daha fazlası olabileceği unutulmamalıdır. Prof. Dr. Gülay Kenangil, baş ağrılarının gizli nedenlerine ve bu konuda dikkate alınması gereken kritik noktaları ahaber.com.tr'ye özel anlattı. İşte geçmeyen baş ağrılarının arkasında yatan olası nedenler...

Baş ağrısı deyip köşeye atmayın! Sebebi Migren olmayabilir: Uzman isim anlattı

Geçmeyen Baş Ağrıları Ciddi Bir Hastalığın Habercisi Olabilir

Baş ağrısı, çoğu zaman insanların yaşadığı sıradan bir semptom gibi görünse de, geçmeyen baş ağrılarının altında ciddi sağlık sorunları yatıyor olabilir.

Prof. Dr. Kenangil, "Eğer baş ağrınız geçmiyorsa, bunun altında önemli bir hastalık olabilir." diyerek, özellikle beyindeki tümörler, damar hastalıkları, yapısal lezyonlar, enfeksiyonlar ve bazı metabolik durumların baş ağrısına yol açabileceğini belirtiyor.

Baş ağrısı deyip köşeye atmayın! Sebebi Migren olmayabilir: Uzman isim anlattı

Uzun süren ve geçmeyen baş ağrıları için bir uzman görüşü almak gerektiğini vurgulayan Kenangil, bu tür durumların mutlaka ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini ifade ediyor.

Baş ağrısı deyip köşeye atmayın! Sebebi Migren olmayabilir: Uzman isim anlattı

Migren ve Gerilim Tipi Baş Ağrıları: Dikkat Edilmesi Gereken Yaygın Nedenler

Migren ve gerilim tipi baş ağrıları, pek çok kişinin karşılaştığı yaygın sorunlardır. Ancak bu tür baş ağrıları bazen başka ciddi hastalıkların belirtisi olabileceği için, göz ardı edilmemelidir.

Baş ağrısı deyip köşeye atmayın! Sebebi Migren olmayabilir: Uzman isim anlattı

Prof. Dr. Kenangil, "Migren ve gerilim tipi baş ağrısı, diğer primer baş ağrıları, geçmeyen baş ağrılarında düşünülmesi gereken ağrılardandır." diyerek, bu tür baş ağrılarına yönelik doğru tanı ve tedavi yöntemlerinin büyük önem taşıdığını belirtiyor. Baş ağrılarının altında yatan potansiyel sağlık sorunlarını tespit edebilmek için uzmanlar tarafından kapsamlı bir inceleme yapılması gerektiği hatırlatılmaktadır.

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