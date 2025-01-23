Baş ağrısı deyip köşeye atmayın! Sebebi Migren olmayabilir: Uzman isim anlattı
Baş ağrısı, çoğumuzun zaman zaman yaşadığı ve çoğunlukla hafife alınan bir rahatsızlık olsa da arkasında ciddi sağlık sorunları barındırıyor olabilir. Eğer baş ağrılarınız geçmiyorsa bu durum vücudunuzun size önemli bir uyarısı olabilir. Baş ağrıları her zaman stres veya yorgunluktan kaynaklanmaz. Bazen önemli hastalıkların ilk belirtisi olabilir.
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Giriş Tarihi: 23.01.2025 14:41 Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 14:52