Baş ağrısı deyip köşeye atmayın! Sebebi Migren olmayabilir: Uzman isim anlattı

Baş ağrısı, dünya çapında milyonlarca insanın yaşadığı yaygın bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Ancak bazı baş ağrılarının basit bir rahatsızlık olmaktan çok daha fazlası olabileceği unutulmamalıdır. Prof. Dr. Gülay Kenangil, baş ağrılarının gizli nedenlerine ve bu konuda dikkate alınması gereken kritik noktaları ahaber.com.tr'ye özel anlattı. İşte geçmeyen baş ağrılarının arkasında yatan olası nedenler...