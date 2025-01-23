Sakinliğin sırrı tabağınızda: Daha rahat hissetmenizi sağlayacak 4 yiyecek
Bazı yiyecekler yalnızca bedeninizi doyurmakla kalmaz, aynı zamanda ruhunuzu da besler. Diyetisyenlere göre, tükettiğiniz besinler serotonin gibi mutluluk hormonlarının salgılanmasını destekleyerek daha huzurlu hissetmenize yardımcı olabilir. Özellikle yoğun ve stresli bir günün ardından, doğru yiyeceklerle sakinlik ve rahatlama sağlamak mümkün. İşte diyetisyenlerin önerdiği, daha huzurlu bir yaşam için mutfağınıza eklemeniz gereken dört mucizevi yiyecek!
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.01.2025 13:52