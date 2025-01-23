Sakinliğin sırrı tabağınızda: Daha rahat hissetmenizi sağlayacak 4 yiyecek

Nohut

Nohut, yüksek protein ve lif içeriği sayesinde hem fiziksel hem de zihinsel sağlığı destekler. Diyetisyen Routhenstein, nohutun B6 vitamini açısından zengin olduğunu ve bunun serotonin üretimini desteklediğini belirtiyor. Serotonin, vücudun "iyi hissettiren" kimyasalı olarak bilinir ve kaygı seviyelerini düşürmede önemli bir rol oynar. Nohutu çorbalarınızda, salatalarınızda veya atıştırmalık tariflerinde kullanarak hem lezzetli hem de sakinleştirici bir öğün oluşturabilirsiniz.