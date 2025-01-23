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Sakinliğin sırrı tabağınızda: Daha rahat hissetmenizi sağlayacak 4 yiyecek

Bazı yiyecekler yalnızca bedeninizi doyurmakla kalmaz, aynı zamanda ruhunuzu da besler. Diyetisyenlere göre, tükettiğiniz besinler serotonin gibi mutluluk hormonlarının salgılanmasını destekleyerek daha huzurlu hissetmenize yardımcı olabilir. Özellikle yoğun ve stresli bir günün ardından, doğru yiyeceklerle sakinlik ve rahatlama sağlamak mümkün. İşte diyetisyenlerin önerdiği, daha huzurlu bir yaşam için mutfağınıza eklemeniz gereken dört mucizevi yiyecek!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.01.2025 13:52
Sakinliğin sırrı tabağınızda: Daha rahat hissetmenizi sağlayacak 4 yiyecek

Günlük yaşamın stresiyle başa çıkarken, doğru beslenme alışkanlıkları sizi hem fiziksel hem de zihinsel olarak daha iyi hissettirebilir. Bazı yiyeceklerde bulunan antioksidan, magnezyum, D vitamini, triptofan gibi bileşenler, endişelerinizi hafifletmeye, iyi hissettiren hormonları desteklemeye ve genel refahınızı artırmaya yardımcı olabilir. İşte kendinizi daha rahat hissetmenize katkı sağlayacak temel besinler ve bu besinlerin sağladığı faydalar…

Sakinliğin sırrı tabağınızda: Daha rahat hissetmenizi sağlayacak 4 yiyecek

Badem

Badem, hem pratik tüketimi hem de besin değeriyle öne çıkan bir süper besindir. Magnezyum açısından zengin olan badem, sinir sistemini düzenleyerek stresin etkilerini azaltmaya yardımcı olur. Uzmanlar, günlük bir avuç bademin vücudu rahatlatıp enerji seviyelerini düzenleyebileceğini belirtiyor. Aynı zamanda E vitamini bakımından da zengin olan badem, bağışıklık sistemini güçlendirerek genel sağlık üzerinde olumlu etkiler sağlar. Atıştırmalık olarak tüketebilir ya da yemeklerinize ekleyerek faydalarından yararlanabilirsiniz.

Sakinliğin sırrı tabağınızda: Daha rahat hissetmenizi sağlayacak 4 yiyecek

Nohut

Nohut, yüksek protein ve lif içeriği sayesinde hem fiziksel hem de zihinsel sağlığı destekler. Diyetisyen Routhenstein, nohutun B6 vitamini açısından zengin olduğunu ve bunun serotonin üretimini desteklediğini belirtiyor. Serotonin, vücudun "iyi hissettiren" kimyasalı olarak bilinir ve kaygı seviyelerini düşürmede önemli bir rol oynar. Nohutu çorbalarınızda, salatalarınızda veya atıştırmalık tariflerinde kullanarak hem lezzetli hem de sakinleştirici bir öğün oluşturabilirsiniz.

Sakinliğin sırrı tabağınızda: Daha rahat hissetmenizi sağlayacak 4 yiyecek

Yaban Mersini

Küçük ama etkili bir meyve olan yaban mersini, antioksidanlarıyla öne çıkar. Özellikle antosiyaninler içeren yaban mersini, oksidatif stresi azaltarak zihinsel berraklığı artırır ve beyin sağlığını destekler. Bağışıklık sistemini güçlendirme özelliğiyle birlikte, kaygınızı azaltarak sakin bir ruh haline kavuşmanıza yardımcı olabilir. Yaban mersinini yoğurtlarınıza, smootielerinize veya salatalarınıza ekleyerek tüketebilirsiniz.

Sakinliğin sırrı tabağınızda: Daha rahat hissetmenizi sağlayacak 4 yiyecek

Ceviz

Ceviz, içerdiği omega-3 yağ asitleri, antioksidanlar ve lif sayesinde hem fiziksel hem de zihinsel sağlığı destekler. Diyetisyen Twigge, cevizdeki doymamış yağların ve mikro besinlerin kan şekerini düzenlemeye yardımcı olarak enerji seviyelerini dengede tuttuğunu söylüyor. Ayrıca, cevizde bulunan antioksidanlar beyin sağlığını destekleyerek zihinsel performansı iyileştirir. Günlük birkaç ceviz tüketerek stresle başa çıkabilir ve huzurlu bir ruh hali elde edebilirsiniz.

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