"Barbie Gamze" yıllara meydan okuyor! İpek Erdem'i şimdi gören şaşkın

Hayat Bilgisi dizisinde hayat verdiği 'Barbie Gamze' karakteriyle bir döneme damgasını vuran İpek Erdem, uzun süren sessizliğini bozdu. Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan ünlü oyuncu, son görüntüsü ve yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

2000'li yılların unutulmaz televizyon fenomeni Hayat Bilgisi dizisinin ikonik karakteri 'Barbie Gamze' ile hafızalara kazınan İpek Erdem, aradan geçen yıllara rağmen değişmeyen güzelliğiyle gündem oldu. Başarılı oyuncunun son hali hayranlarını adeta bir zaman yolculuğuna çıkardı.

BİR KUŞAĞIN İKONU: BARBİE GAMZE Yayınlandığı dönemde milyonları ekran başına kilitleyen Hayat Bilgisi dizisinde, Perran Kutman'ın canlandırdığı Afet Öğretmen ve öğrencileri Türk televizyon tarihine altın harflerle yazılmıştı.

Henüz İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisiyken projeye dahil olan İpek Erdem, canlandırdığı "Barbie Gamze" karakteriyle kısa sürede dönemin gençliğinin stil ikonu haline gelmişti. Sarı saçları, kendine has tarzı ve enerjisiyle dizi dünyasının en popüler yüzlerinden biri olmuştu.

BAŞARILARLA DOLU BİR KARİYER Hayat Bilgisi'nin ardından "tek bir rolle anılmama" vizyonunu benimseyen Erdem, kariyerini çok yönlü projelerle şekillendirdi. Elveda Rumeli (Nevreste), Yer Gök Aşk, Böyle Bitmesin, Eve Dönüş, Çember ve Kuzgun gibi pek çok başarılı yapımda izleyiciyle buluştu. Yalnızca oyunculukla sınırlı kalmayan Erdem, tiyatro ve müziğe olan tutkusunu da profesyonel yaşantısına taşıdı. Özellikle caz müziğine olan ilgisiyle bilinen sanatçı, kültür-sanat projelerinde aktif rol alarak farklı bir kimlik inşa etti.