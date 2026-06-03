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"Barbie Gamze" yıllara meydan okuyor! İpek Erdem'i şimdi gören şaşkın

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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Hayat Bilgisi dizisinde hayat verdiği 'Barbie Gamze' karakteriyle bir döneme damgasını vuran İpek Erdem, uzun süren sessizliğini bozdu. Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan ünlü oyuncu, son görüntüsü ve yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

"Barbie Gamze" yıllara meydan okuyor! İpek Erdem'i şimdi gören şaşkın 1

2000'li yılların unutulmaz televizyon fenomeni Hayat Bilgisi dizisinin ikonik karakteri 'Barbie Gamze' ile hafızalara kazınan İpek Erdem, aradan geçen yıllara rağmen değişmeyen güzelliğiyle gündem oldu. Başarılı oyuncunun son hali hayranlarını adeta bir zaman yolculuğuna çıkardı.

"Barbie Gamze" yıllara meydan okuyor! İpek Erdem'i şimdi gören şaşkın 2

BİR KUŞAĞIN İKONU: BARBİE GAMZE

Yayınlandığı dönemde milyonları ekran başına kilitleyen Hayat Bilgisi dizisinde, Perran Kutman'ın canlandırdığı Afet Öğretmen ve öğrencileri Türk televizyon tarihine altın harflerle yazılmıştı.

"Barbie Gamze" yıllara meydan okuyor! İpek Erdem'i şimdi gören şaşkın 3

Henüz İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisiyken projeye dahil olan İpek Erdem, canlandırdığı "Barbie Gamze" karakteriyle kısa sürede dönemin gençliğinin stil ikonu haline gelmişti. Sarı saçları, kendine has tarzı ve enerjisiyle dizi dünyasının en popüler yüzlerinden biri olmuştu.

"Barbie Gamze" yıllara meydan okuyor! İpek Erdem'i şimdi gören şaşkın 4

BAŞARILARLA DOLU BİR KARİYER

Hayat Bilgisi'nin ardından "tek bir rolle anılmama" vizyonunu benimseyen Erdem, kariyerini çok yönlü projelerle şekillendirdi.

Elveda Rumeli (Nevreste), Yer Gök Aşk, Böyle Bitmesin, Eve Dönüş, Çember ve Kuzgun gibi pek çok başarılı yapımda izleyiciyle buluştu.

Yalnızca oyunculukla sınırlı kalmayan Erdem, tiyatro ve müziğe olan tutkusunu da profesyonel yaşantısına taşıdı. Özellikle caz müziğine olan ilgisiyle bilinen sanatçı, kültür-sanat projelerinde aktif rol alarak farklı bir kimlik inşa etti.

"Barbie Gamze" yıllara meydan okuyor! İpek Erdem'i şimdi gören şaşkın 5

"ZAMANA MEYDAN OKUYOR"

Şimdilerde 42 yaşında olan İpek Erdem'in son haliyle gündeme geldi.

Yıllar boyunca nerede olduğu ve ne yaptığı merak konusu olan Erdem, uzun süren bu sessizliğini nihayet bozarak yeniden ortaya çıktı.

"Barbie Gamze" yıllara meydan okuyor! İpek Erdem'i şimdi gören şaşkın 6

HAYAT BİLGİSİ YENİDEN ÇEKİLİR Mİ?

Ünlü oyuncu, 2. Sayfa kameralarına konuşarak "Eski kadroyla yeni iş olur mu?" sorusuna şu sözlerle açıklık getirdi:

"Sıcak bakılır. Zaman zaman konuşulduğunu duydum ama ne kadar doğru bilmiyorum. Şimdiki gençler çok farklı. Kültür değişti. Bambaşka gençlik. Bizimki nostalji kaldı. 23 senedir güzel tepki alıyorum. 'Hayat Bilgisi' bugüne uyarlanır"

"Barbie Gamze" yıllara meydan okuyor! İpek Erdem'i şimdi gören şaşkın 7

Paylaşımların altına gelen yorumlar ise nostalji rüzgarını gözler önüne serdi:

"Hiç değişmemiş, Barbie Gamze hala aynı!", "Yıllar ona hiç uğramamış", "Fotoğrafı görünce bir an kendimi tekrar Hayat Bilgisi izlediğimiz günlerde hissettim."

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