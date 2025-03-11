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Bağırsaklarda gizli savaş: Kolon kanserinin belirtileri!

Bağırsaklarda gizli savaş: Kolon kanserinin belirtileri!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.03.2025 11:15
Güncelleme:11.03.2025 11:15
Kolon kanseri, ülkemizde en sık rastlanan ve erken teşhis edilmediğinde hayati riskleri beraberinde getiren kanser türlerinden biri! Mart ayının Kalın Bağırsak (Kolon) Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında, uzmanların açıklamaları, kolon kanserinin erken teşhisin önemini yeniden gündeme taşıyor. Hastalığın belirtileri ve önleyici tedbirleri konusunda uyarılarda bulunan uzman isim, sağlıklı yaşamın ve düzenli kontrollerin önemini vurguluyor. Erken uyarı işaretlerine dikkat çekiyor!
Bağırsaklarda gizli savaş: Kolon kanserinin belirtileri!
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