Atacan çiftinin gurur günü! "Tam 12 yıl önce bugün"

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan, kızları Su'nun liseden mezun olmasıyla büyük bir gurur ve heyecan yaşadı. Sosyal medya hesabından mezuniyet töreninden duygusal kareler paylaşan Altuğ, kızı için yazdığı notla takipçilerini duygulandırdı.

Ekranların sevilen çifti Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, kızları Su'nun liseden mezun olmasıyla unutulmaz ve bir o kadar da duygusal bir gün yaşadı. 2008 yılında hayatlarını birleştiren ve 2009 yılında kızları Su'yu kucaklarına alarak anne-baba olma sevincini tadan ünlü çift, kızlarının yetişkinliğe adım atışına tanıklık etmenin mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.

"12 SENE ÖNCE MİNNACIKTIN" Mezuniyet töreninden duygusal kareleri sosyal medya hesabından yayınlayan Pınar Altuğ, kızının büyüme sürecine vurgu yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "12 sene önce minnacıktın, seni okulun bahçesinden sınıfına uğurladığımızda... Şimdi hayata adım atan muhteşem bir genç kız olarak ayrılıyorsun o bahçeden. Seninle gurur duyuyoruz ve seni çok seviyoruz. Yolun açık olsun."

YAĞMUR ATACAN'DAN NOSTALJİK KARE Eşi Pınar Altuğ gibi duygularını ifade etmekten geri durmayan Yağmur Atacan ise kızının anaokulundan mezun olduğu yıllara ait bir kareyi, bugünkü mezuniyet fotoğrafıyla birleştirerek nostaljik bir paylaşım yaptı: "Bebek Su anaokulundan mezun olmuştu. İlk diploma provasından tam 12 yıl sonra bugün! Daha dün gibi elini bıraktık kızımın bahçesinde. İlkokulun ilk sınıfına başlayan kızım, aynı okulun bahçesinden arkadaşlarıyla el ele mezun oldu bugün. Şimdi hayata başlıyor ve biz yine aynı bahçede onun elini bu sefer farklı mutluluklarla bırakıyoruz. Hayatın ona güzel insanları getirmesinden, başarı kapılarını açmasından, ülkemiz için hayırlı bir evlat olmasından başka dileyecek bir şeyimiz olamaz. Gözbebeğim yolun açık olsun kızım."

TAKİPÇİLERİNDEN TEBRİK YAĞMURU Ünlü çiftin paylaşımları, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Su Atacan'ın mezuniyet karelerine, "Adı gibi Su, yolu bahtı açık olsun", "Maşallah, ne kadar güzel bir genç kız olmuş" ve "Tebrikler" şeklinde binlerce tebrik mesajı geldi.

Su Atacan'ın mezuniyeti, sosyal medyada günün en çok konuşulan magazin konularından biri oldu. "KURAL TANIMAZ BİR ADAM..." 2006 yılında yayınlanan "İlk Aşkım" dizisinin setinde tanışan ikilinin hikayesi, Pınar Altuğ'un anlatımıyla adeta bir film sahnesini andırıyor. Yağmur Atacan'ı "kural tanımaz bir adam" olarak tanımlayan Altuğ, şu ifadeleri kullanmıştı: "Yağmur sette kapıyı açtı, içeri girdi ve beni öptü. O an ilişkimiz başladı. Yağmur ile 19 yıldır beraberiz ve 17 yıllık çok mutlu bir evliliğimiz var."